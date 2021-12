SABADO 18 DE DICIEMBRE LUGAR: POLIDEPORTIVO SANTA MARÌA 19:00 hs CORO DE CAMPANAS – BOP 36 • “En la gruta del rey de la montaña” Edward Grieg • “Baila la polquita” – Ricardo Ojeda y Fontana Director: Eduardo Chmilewski ORQUESTA DE GUITARRA – CEMU • Bella Ciao – Canción Popular Italiana • Kilómetro 11 – José Aguer y Cocomarola • Seven Nation Army – The White Stripes • Stand By Me – Ben E. King Director: Pablo Assaf Grahl MEGA CORO “ZORZAL” • “Sube sube sube” – Víctor Heredia Director: Ariel Pirelli • “Saludo a la bandera” – Leopoldo Corretjer – Director: Ariel Pirelli • Popurrí de Canciones Infantiles Director: Rubén Czajkowski • “Señales de tránsito” Director: Rubén Czajkowski • “Retrato de un pescador” de Ramón Ayala Director: Julio Rojas • “Amarte por mil años” – Yadi Fernández Director: Eduardo Chmilewski • “Sweet Child of mind” – Guns N’ Roses Director: Eduardo Chmilewski ORQUESTA LAPACHO • “La ovejita de María” – Popular Infantil • “Fray Santiago” (Canon) – Canión Tradicional Francesa • “Apache” – Carol Nunez • “El calamar” – Popular Infantil • “Tren del cielo” – Soledad Pastoruti • “Noche de Paz” Director: Gustavo Bernal ORQUESTA ARAUCARIA • James Bond – John Barry • E.T. – John Williams • Pompa y Circuntancia – Edward Elgar • Finlandia – Jean Sibelius • Obertura 1812 – Piotr Ilich Tchaikovsky • Obertura Gillermo Tell – Giachino Rosinni • Carnavalito Quebradeño – Hnos. Ábalos Directora: Mariana Coronel MEGA ORQUESTA, CORO Y BALLET • Misionero y Guaraní – Alcibiades Alarcón • Jingle Bells Solista: Pamela Ayala / Julieta Hermida Directora: Mariana Coronel

