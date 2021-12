Se incendiaron unas 30 hectáreas de la Reserva Federal Campo San Juan y alertan por índice extremo de incendios en Misiones

El lunes 06 por la tarde se incendiaron alrededor de 30 hectáreas de terreno boscoso en la Reserva Federal Campo San Juan, en cercanías al peaje de Santa Ana. El origen del fuego, según indicaron, se relaciona directamente al cuantioso tránsito registrado en el lugar. Trabajaron bomberos voluntarios, Manejo del Fuego y bomberos de la Policía.

Los bomberos que estuvieron presentes, trabajando inclusive hasta ayer con alrededor de 20 efectivos y un helicóptero de la Provincia, explicaron que la zona incendiada corresponde a una «especie de límite» donde hay circulación de agua, por lo que estimaron las llamas no llegarían más allá.



Aseguraron que, pese a que el siniestro fue controlado, es necesario continuar realizando recorridos de control para verificar que no se inicie otro foco, también teniendo en cuenta las altas temperaturas registradas, la baja humedad y lo volátiles que pueden ser las chispas con los fuertes vientos.

Martín Recamán, subsecretario de Ordenamiento Territorial, alertó sobre el alto riesgo de peligrosidad ante incendios en Misiones y señaló que los límites de estos días vienen siendo «extremos». Desde la OPAD Posadas, también, aseguran que por estos momentos el peligro de incendios es alto.

Sigue el calor intenso en toda la provincia y la máxima aumenta a 34ºC

El tiempo en Misiones continúa estable y bueno, se espera sol a pleno en toda la provincia. Amanecería templado, pero rápidamente las temperaturas ascenderían desde la mañana, pasando a muy cálidas por la tarde. Para hoy y lo que resta de la semana la probabilidad de algún tipo de precipitación se mantiene baja en todo Misiones.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias: 0/10%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del sector este, intensidades entre 5 y 15 km/h con probabilidad de ráfagas de entre 35 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima estimada en 34ºC en Posadas con 34°C de sensación térmica, la mínima sería de 14ºC en Bernardo de Irigoyen con 14°C de sensación térmica.

Jueves 9 de diciembre

Amanecerá con buen tiempo en toda la provincia, con temperaturas templadas que al ir pasando las horas se irán incrementando hasta alcanzar a ser calurosas por la tarde. Cielo despejado.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del noreste y sureste. Velocidades entre 4 y 13 km/h; probabilidad de ráfagas entre 25 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 36ºC para Montecarlo con 36°C de sensación térmica, la mínima sería de 14ºC en Eldorado con 14°C de sensación térmica.

Viernes 10 de diciembre

Un área de baja presión comenzaría a afectar la región, se espera cielo parcialmente nublado y por la tarde, ambiente seco y sofocante producto del calor y la baja presión.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias 0/10%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sureste a la madrugada cambiando luego al sector norte; velocidades entre 4 y 12 km/h, probabilidad de ráfagas entre 35 y 40 km/h. Calidad del aire: muy buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 36ºC para Puerto Iguazú con 36°C de sensación térmica, la mínima sería de 15ºC en San Pedro con 15°C de sensación térmica.

¿Cómo prevenir golpes de calor y cuidarse de las altas temperaturas?

Se conoce como golpe de calor a la situación que se genera cuando la temperatura corporal es superior a los 40ºC. La temperatura idónea ronda los 37ºC; no obstante, el organismo es muy sensible a las variaciones externas, de modo que una temperatura exterior elevada puede dar lugar a un golpe de calor.

El organismo cuenta con una gran selección de mecanismos que de algún modo regulan su temperatura y evitan que esta aumente más de lo debido, como por ejemplo el sudor. Pues bien, cuando se da un golpe de calor, estos mecanismos detienen su funcionamiento, de forma que aumenta la temperatura corporal y se pierden una gran cantidad de líquidos del cuerpo. Aunque las complicaciones originadas a partir de un golpe de calor no son muy habituales, en los casos más graves se pueden dar daños neurológicos.

Aunque todo el mundo es sensible a sufrir un golpe de calor, los grupos de población más vulnerables son los ancianos y los niños menores de cinco años. También turistas originarios de países con un clima frío que viajan a destinos cálidos, con una climatología a la que no están acostumbrados.

Otros grupos de población sensibles a un golpe de calor son: personas con enfermedades crónicas como la diabetes o trastornos cardiovasculares, personas con sobrepeso, y trabajadores que realizan sus tareas al aire libre.

Causas

El sudor es un mecanismo de defensa propio del organismo para que la temperatura corporal no aumente en exceso. Pues bien, cuando la temperatura exterior es muy elevada, la expulsión del sudor se vuelve más lenta; así, si no se han tomado medidas adicionales como por ejemplo mantener una buena hidratación, el cuerpo no tiene capacidad para refrescarse.

Es entonces cuando se eleva la temperatura corporal y se da una deshidratación; ambas condiciones evitan que algunos órganos funcionen correctamente, dando lugar a un amplio abanico de síntomas. Por lo tanto, si no se toman medidas con urgencia, los indicios empeoran de forma progresiva.

Cómo prevenir golpes de calor

Los especialistas recomiendan evitar la exposición al sol en los horarios en que está más fuerte, entre las 12 del mediodía y las 18.

Se aconseja beber mucho líquido, ya que el calor produce deshidratación. Eso es clave para evitar golpes de calor.

Además, se recomienda evitar las comidas pesadas. En cambio, se puede optar por la ingesta de frutas y verduras.

También es clave evitar realizar actividad física al rayo del sol. En cambio, se aconseja hacerlo a la sombra, en los horarios de menor calor.

Usar ropa liviana y colores claros (evitar el negro, porque atrae el calor).

Usar protector solar.

En la medida de lo posible, permanecer en espacios acondicionados.

Qué hacer y qué no