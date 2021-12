Corrientes | Lanzaron un sistema de obra social para mascotas

Ofrecen servicio de urgencias, cirugías, guardería, paseo y hasta sepelio. También brindan descuentos en medicamentos y alimentos. Los costos oscilan entre $ 1.500 y $ 2.500 mensuales.

Con solo algunos pocos antecedentes que no lograron prosperar a nivel local, se lanzó esta semana lo que puede considerarse la primera obra social para mascotas de Corrientes, llamada Fecomas. El emprendimiento se comenzó a gestar hace varios años y recién pudo concretarse ahora, con la apertura formal el lunes, en pleno centro de la ciudad.

Uno de los ideólogos de esta iniciativa, José Sama, habló ayer con República de Corrientes y comentó en qué consiste el servicio, que incluye diferentes cuestiones que hacen a la atención de los animales domésticos. La obra social no solo incluye a perros y gatos, sino que también se aceptan conejos, tortugas y loros, entre otras mascotas. «Somos tres hermanos y un amigo de la infancia. A los cuatro se nos ocurrió hace ya varios años, pero ahora recién pudimos hacer la inversión».

La idea surgió por las experiencias que tuvieron con sus propias mascotas, imaginando que sería de mucha utilidad un servicio de obra social similar al de las personas, pero para animales domésticos.

Tal vez te interese leer: Buenos Aires | Inauguraron el primer hospital público y gratuito para mascotas en Ensenada

«Se nos ocurrió el proyecto hace más de 5 años. Fue por nuestra mascota. No había nada que cubriera los gastos de atención veterinaria o una parte al menos. El primer paso fue entrevistarse con veterinarios y analizar los costos de las atenciones, urgencias y cirugías, entre otras cuestiones que atañen al cuidado de las mascotas», contaron.

La obra social no funciona con prestadores externos, sino que son ellos mismos los que ofrecen los servicios, con varios profesionales, venta de alimentos, peluquería y otros que tienen descuentos para los asociados, dependiendo de cuál de los planes elijan.

Son tres las opciones: un servicio básico, otro intermedio y el premium, que tienen también obviamente diferentes tarifas. El costo mensual arranca en $ 1.500 y llega hasta los $ 2.500.

Servicios

Accediendo a la obra social, los dueños de las mascotas podrán contar con atención veterinaria de rutina o, ante algún inconveniente, descuento en medicamentos y en alimentos que van desde el 30 % hasta el 40 %, dependiendo el plan.

También cuentan con guardería para las mascotas. Servicio de peluquería y baño, paseadores varias veces por semana y hasta un presente en el día de su cumpleaños. Trabajan incluso en conjunto con una persona que organiza fiestas para los animales y hasta hace tortas especiales. Ofrecen también un servicio de emergencia las 24 horas, quizás uno de los puntos más atractivos ya que es escasa la oferta en este sentido, más allá de algunos profesionales que lo hacen de manera particular.

Sepelio

Los servicios de sepelio para mascotas vienen ganando terreno ya desde hace tiempo e incluso en Corrientes. En este contexto, la flamante obra social incluye también esta cuestión en los beneficios que ofrecen a los que se asocien. Para ello, cuentan con terrenos en la zona de Riachuelo, pero aclararon que por ahora no están habilitados. «Estamos trabajando para eso, queremos tener la habilitación para hacer las cosas como corresponde», dijo Sama.

Aunque por el momento no se puede disponer del predio de lo que será el cementerio, expresaron que la idea es poder abrirlo lo antes posible. «El lugar que elegimos no es fortuito, nos parecía que dentro de la ciudad no iba a ser una buena opción», aseguraron desde Fecomas.

La apertura se realizó el lunes y, según comentaron desde la obra social, tuvieron una amplia cantidad de consultas desde el comienzo. «Abrimos y ya tuvimos muchísimos llamados. Hubo momentos en que los teléfonos colapsaron», señaló Sama. Son dos los factores que entienden como determinantes para que esto se dé así: por un lado, la no existencia de un servicio similar y, atado a esto, el amor que las personas tienen por sus mascotas, considerándolos en la mayoría de los casos como un integrante más de la familia.

«Investigamos y vimos que hubo algunos intentos anteriormente, pero no se sostuvieron en el tiempo», dijo uno de los encargados del emprendimiento respecto del servicio que ellos comenzaron a ofrecer ahora en la ciudad. El objetivo, según expresaron, es tratar de consolidarse para poder luego expandirse, algo que esperan que suceda pronto, ilusionados sobre todo por el promisorio inicio.

Mientras tanto, en las redes sociales ya comenzó a viralizarse esta nueva alternativa, no solo por parte de los responsables de la obra social, sino también de manera particular en diversos grupos de Facebook, sobre todo, en los últimos días.

Golpes de calor en las mascotas: ¿Cómo prevenirlos? https://t.co/qA67aBTJ12 — misionesonline.net (@misionesonline) November 24, 2021



Fuente: República