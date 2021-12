La gente aprovechó del feriado en Posadas para disfrutar en la playa bajo el sol

Hoy se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Con el feriado en Posadas y debido a las buenas condiciones del tiempo los vecinos de la ciudad salieron a disfrutar de la jornada en la playa bajo el sol. Misiones Online recorrió los balnearios para dialogar con las familias que se acercaron hasta la costa.

Cabe destacar que con las altas temperaturas es importante tomar todos los recaudos necesarios para protegerse del impacto del sol, como ser ubicarse debajo de la sombra, utilizar sombrero y protector solar. Según indicaron desde la OPAD, para este miércoles se prevén térmicas de hasta 34°C.

Fueron muchas las familias que decidieron salir a pasear, tanto locales como turistas llegados de otros puntos del país como Buenos Aires. Muchos elijen la Capital provincial para descansar y continuar viaje hasta otros puntos de Misiones, aprovechando también las ofertas del programa PreViaje.



Acompañando el calor, fue infaltable el refrescante tereré, no obstante también hubo muchos que llegaron con mate en mano. Si bien se registraron gran cantidad de personas hasta horas de la tarde, se espera que con el transcurso de las horas, y en tanto baje la intensidad del sol, comience a llegar más gente.

Otro de los espacios para elegidos por los posadeños fue el Parque Paraguayo, donde se vio una gran afluencia de personas compartiendo mates, tereré, conversando y realizando distintas actividades recreativas.

El tiempo en Misiones va a continuar estable y bueno, con el sol a pleno. Hoy amaneció templado, pero rápidamente las temperaturas ascendieron desde la mañana, pasando a muy cálidas. Para hoy y lo que resta de la semana la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja en todo el territorio.

El tiempo para los próximos días

Amanecerá con buen tiempo en toda la provincia, con temperaturas templadas que al ir pasando las horas se irán incrementando hasta alcanzar a ser calurosas por la tarde. Cielo despejado.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del noreste y sureste. Velocidades entre 4 y 13 km/h; probabilidad de ráfagas entre 25 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 36ºC para Montecarlo con 36°C de sensación térmica, la mínima sería de 14ºC en Eldorado con 14°C de sensación térmica.

Viernes 10 de diciembre

Un área de baja presión comenzaría a afectar la región, se espera cielo parcialmente nublado y por la tarde, ambiente seco y sofocante producto del calor y la baja presión.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias 0/10%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sureste a la madrugada cambiando luego al sector norte; velocidades entre 4 y 12 km/h, probabilidad de ráfagas entre 35 y 40 km/h. Calidad del aire: muy buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 36ºC para Puerto Iguazú con 36°C de sensación térmica, la mínima sería de 15ºC en San Pedro con 15°C de sensación térmica.

¿Cómo prevenir golpes de calor y cuidarse de las altas temperaturas?

Se conoce como golpe de calor a la situación que se genera cuando la temperatura corporal es superior a los 40ºC. La temperatura idónea ronda los 37ºC; no obstante, el organismo es muy sensible a las variaciones externas, de modo que una temperatura exterior elevada puede dar lugar a un golpe de calor.

El organismo cuenta con una gran selección de mecanismos que de algún modo regulan su temperatura y evitan que esta aumente más de lo debido, como por ejemplo el sudor. Pues bien, cuando se da un golpe de calor, estos mecanismos detienen su funcionamiento, de forma que aumenta la temperatura corporal y se pierden una gran cantidad de líquidos del cuerpo. Aunque las complicaciones originadas a partir de un golpe de calor no son muy habituales, en los casos más graves se pueden dar daños neurológicos.

Aunque todo el mundo es sensible a sufrir un golpe de calor, los grupos de población más vulnerables son los ancianos y los niños menores de cinco años. También turistas originarios de países con un clima frío que viajan a destinos cálidos, con una climatología a la que no están acostumbrados.

Otros grupos de población sensibles a un golpe de calor son: personas con enfermedades crónicas como la diabetes o trastornos cardiovasculares, personas con sobrepeso, y trabajadores que realizan sus tareas al aire libre.

El sudor es un mecanismo de defensa propio del organismo para que la temperatura corporal no aumente en exceso. Pues bien, cuando la temperatura exterior es muy elevada, la expulsión del sudor se vuelve más lenta; así, si no se han tomado medidas adicionales como por ejemplo mantener una buena hidratación, el cuerpo no tiene capacidad para refrescarse.

Es entonces cuando se eleva la temperatura corporal y se da una deshidratación; ambas condiciones evitan que algunos órganos funcionen correctamente, dando lugar a un amplio abanico de síntomas. Por lo tanto, si no se toman medidas con urgencia, los indicios empeoran de forma progresiva.

Cómo prevenir golpes de calor

Los especialistas recomiendan evitar la exposición al sol en los horarios en que está más fuerte, entre las 12 del mediodía y las 18.

Se aconseja beber mucho líquido, ya que el calor produce deshidratación. Eso es clave para evitar golpes de calor.

Además, se recomienda evitar las comidas pesadas. En cambio, se puede optar por la ingesta de frutas y verduras.

También es clave evitar realizar actividad física al rayo del sol. En cambio, se aconseja hacerlo a la sombra, en los horarios de menor calor.

Usar ropa liviana y colores claros (evitar el negro, porque atrae el calor).

Usar protector solar.

En la medida de lo posible, permanecer en espacios acondicionados.

Qué hacer y qué no

Cuando un golpe de calor es muy grave, se debe llamar al servicio de emergencia y derivar a la persona a un hospital.

Los niños y niñas deben ser trasladados a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado.

Se debe enfriar el cuerpo con agua.

Debe beber agua de forma constante para hidratarse.

No se debe administrar medicamentos antifebriles ni friccionar la piel con alcohol, porque puede provocar intoxicación.

