Gobernador Roca | “El cheque servirá para terminar la habitación de Franco”, sostuvo Fátima Kuckak, la madre del niño ganador del Programa

Franco Nahuel Machuca Kuchak (11), de Gobernador Roca, es el ganador N° 66 del Programa IPLyC Social Inclusivo. El niño padece esquizencefalia (malformación poco común del sistema nervioso central), que le afecta la parte motriz y el habla.

Fátima Kuchak, mamá de Franco, contó que se enteró que su hijo había sido beneficiado en Programa IPLyC Social Inclusivo cuando un vecino le envió una captura de pantalla del televisor donde figuraban los datos del pequeño.

“Estábamos almorzando y quedamos re contentos porque nos viene muy bien, me ayuda un montón. Me hace falta esa plata” manifestó.

Recordó, que cursó un embarazo normal, a término, y tuvo un parto también normal. “Me enteré del diagnóstico cuando Franco tenía seis meses porque lo llevé al pediatra porque no sujetaba la cabeza. Enseguida lo derivaron al Hospital Garrahan, de Buenos Aires, donde nos dijeron el diagnostico”.

Además, sseguró que utilizará el dinero del premio para terminar la habitación de Franco, a la que aún le falta el piso, las aberturas y el techo.

El niño asiste a la Escuela Especial de la localidad de Corpus, además de asistir a sesiones de kinesiología, psicopedagogía y fonoaudiología. “Él es todo para mí”, sostuvo Fátima, que vive junto a su hijo y a su mamá, quien es un sostén y una ayuda importante para la joven. Agregó que “es un niño dulce, alegre, le gusta escuchar música, jugar a la pelota”.

Sobre el Programa IPLyC Social Inclusivo, comentó que “me parece excelente. Es una ayuda para la gente, está muy bueno. Este dinero le viene bien a cualquier familia más cuando tiene en su seno a una persona con discapacidad, y más hoy en día, que está todo tan difícil. En nombre de Franco agradezco al IPLyC SE porque el premio es de gran ayuda”.

De Iplyc Social Inclusivo participan quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que es otorgado por el hospital público e informado por el Consejo Provincial de Discapacidad, que depende de la Vicegobernación de Misiones. Tiene una base de datos superior a las 16 mil personas.

El dinero se entrega a través de un cheque en el domicilio del ganador.

El sorteo de IPLyC Social Inclusivo se realiza los martes y se alterna con el de Desafío Confort.

La posadeña ganadora de Desafío Confort invertirá el premio en la edificación de su casa

Se trata de Mirtha Villalba, de Posadas, quien se convirtió en la ganadora N° 64 de IPLyC Desafío Confort. La mujer se hizo acreedora de una jarra eléctrica, una licuadora y horno eléctrico, además del cheque por 50 mil pesos, que usará para continuar las obras de la casa propia.

“Estoy muy feliz”, aseguró, y agregó que “siempre miraba la tele porque juego a la Quiniela y a la Quiniela Poceada. Mi hija me anotó hace unos cinco meses y siempre tuve esperanzas que podría ganar. No me imaginé que fuera tan rápido”.

Añadió que cada vez que se contaba la historia de los ganadores, “me ponía feliz porque es algo de gran ayuda. Y dije: yo alguna vez voy a sacar y aquí estoy. Soy la ganadora, y me pone muy feliz”.

Se enteró del “notición” porque su esposo la llamó por teléfono para contarle “pero no le creí, pensé que era una broma. Recién tuve certeza cuando gente del equipo del IPLyC SE vino a casa a avisarme. Le conté a mis cinco hijos y cinco nietos, que se pusieron muy contentos. Estamos felices porque es un bien para todos”.

Para esta ama de casa, que además se dedica a la confección de prendas, los premios “son importantes porque son electrodomésticos que por ahí no se pueden comprar. Y el dinero lo invertiría para terminar algunas cosas de la casa, que estoy edificando”.

Nacida en Paraguay y casada con un argentino, agregó que “estos premios me vienen como anillo al dedo. El IPLyC SE hace que mucha gente tenga esperanzas de ganar. Esto es súper creíble”.