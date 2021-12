La amenaza de Marilyn Manson a la actriz Evan Rachel Wood y su familia: “Voy a violar a tu hijo”

La actriz, expareja del cantante Marilyn Manson, declaró que el músico es “muy vengativo” y que tuvo que blindar su casa de Los Ángeles por temor a un ataque tras las fuertes amenazas del músico.

Marilyn Manson acumuló otra denuncia. La actriz Evan Rachel Wood, exnovia del cantante, lo acusó de haber amenazado con violar a su hijo y de haber intimidado a las mujeres que lo llevaron a la Justicia por casos de violencia de género y abuso sexual.

Según documentos judiciales publicados por el sitio británico Daily Mail, el músico le dijo a la actriz que iba a violar a su nene de ocho años. “Me voy a cog… a tu hijo”, fue la frase que quedó asentada en el expediente judicial.

Qué declaró Evan Rachel Wood sobre Marilyn Manson

“Me tomé en serio su amenaza, entonces y ahora”, declaró la protagonista de Westworld, que llegó a instalar cercas especiales, ventanas a prueba de balas y una puerta blindada en su casa de Los Ángeles.

En el testimonio que salió a la luz ahora, pero que se hizo en marzo de este año, Wood también declaró que, en ese momento, estudiaba contratar guardias de seguridad que trabajaran por la noche y poner perros entrenados especialmente.

Wood hizo las acusaciones contra Manson en otro expediente, relacionado con la custodia del hijo de la actriz, Jack, con Jamie Bell, otro actor, y que recién trascendió ahora.

En el documento, Wood habla de Manson como “el presunto delincuente” y confirmó que tiene la intención de declarar contra él en una corte, en el momento en el que la llamen.

Evan Rachel Wood declaró que Marilyn Manson es muy vengativo

“Tengo mucho miedo. Sufrí lesiones físicas y emocionales graves y traumáticas en sus manos. Temo que buscará represalias en mi contra por testificar haciéndome daño a mí, a nuestro hijo y a miembros de mi familia. Es muy vengativo y siempre me dejó claro que quiere arruinar mi vida”, comentó.

En otro punto de su relato, Wood también mencionó que el músico le dijo a otra de sus exnovias, que no fue identificada, que tenía fotos de su hijo y los datos del seguro social. “Tengo todo, están jodidos y van a ser destruidos”, lanzó, según la denuncia.

Wood fue una de las primeras exparejas del cantante en denunciar públicamente a Manson, que acumula varias causas en la Justicia. A partir de que habló, la actriz contó que recibió decenas de amenazas de muerte. “La red de fanáticos que tiene el presunto delincuente son, como él, extremos, pedófilos y nazis”, argumentó.

Marilyn Manson tenía un cuarto de torturas donde abusaba de mujeres

Manson ya está muy comprometido con la Justicia luego de que la Policía de Los Ángeles allanó su casa de West Hollywood, luego de la denuncia de que había convertido un estudio musical en un “cuarto de torturas” donde cometía abusos contra mujeres.

De acuerdo a lo que citaron los medios People y TMZ, las autoridades policiales irrumpieron en la propiedad del músico cuando él no se encontraba. El procedimiento se dio a partir de la investigación contra Manson debido a las acusaciones de violencia y abuso que hay sobre el cantante.

En el allanamiento, los investigadores forzaron la entrada de la propiedad de Marilyn Manson y se llevaron computadoras, discos rígidos y almacenamientos USB con material digital que debe procesar la oficina del fiscal de distrito.

Cuáles son las denuncias contra Marilyn Manson

Desde principios de 2021, al menos 15 mujeres, acusaron al creador de “Beautiful People” de diferentes abusos sexuales, psicológicos y físicos. Algunas de ellas fueron exparejas, mientras que otras fueron asistentes personales.

Una de las denunciantes fue la actriz Evan Rachel Wood, conocida por la serie Westworld. En febrero compartió una publicación en la que dio detalles de lo que sufrió cuando solo tenía 18 años.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Terminé de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió Wood en su cuenta de Instagram. El cantante sigue negando todas las acusaciones.

