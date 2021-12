Juicio por el homicidio de Hugo Wasyluk: la Fiscalía pidió prisión perpetua para tres policías de la comisaría de Villa Bonita

La Fiscalía solicitó la prisión perpetua para tres policías de la comisaría de Villa Bonita y penas de entre 3 y 12 años para los demás efectivos de la Unidad Regional II, que intervinieron en la detención y alojamiento en la seccional primera de Oberá, de Hugo Wasyluk (28), quien murió en una celda de la repartición, tras haber sufrido una brutal golpiza y agonía, pidiendo asistencia médica.

Este martes se lleva a cabo las exposiciones de los alegatos, tanto de los representantes del Ministerio Público Fiscal –integrado por los fiscales subrogantes Miriam Silke y Elías Bys- y de las defensas de los acusados. El juicio lo lleva a cabo en Tribunal Penal 1, en instalaciones del Oberá Tenis Club (OTC).

Al inicio de la octava jornada de debate, la Fiscal Silke expuso los hechos y formuló la acusación en contra los trece policías imputados. Luego hizo lo propio su colega, Elías Bys. La Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para el ex sargento Pedro De Mattos (48 años), el ex cabo Carlos Antonio Gómez (33 años) y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez (37 añoso), acusados del delito de “tortura seguida de muerte”.

Para los demás acusados, los fiscales solicitaron al Tribunal la aplicación de penas diferentes, de acuerdo a los distintos grados de participación de cada uno de ellos, vinculados con la detención y muerte del jornalero, Wasyluk.

Solicitó 12 años de prisión para el oficial subayudante Jorge Antonio Heijo y 8 años para el suboficial mayor Wilson Ricardo González, imputados por los delitos de “omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Ambos, integrantes de la comisión policial de Villa Bonita – junto a De Mattos, Gómez y Rodríguez- que intervino en la detención de Wasyluk.

Para el ex jefe de la seccional primera de Oberá, Miguel Ángel Espíndola, pidieron una pena de 6 años de prisión por “encubrimiento” y no haber hecho la denuncia penal, mientras que para su personal a cargo solicitaron 3 años, a saber: Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva y Gustavo Javier Fontana.

Para el agente, Hugo Ariel Basaraba, la Fiscalía pidió la absolución considerando que le asiste el beneficio de la duda.

Para el médico policial José Orlando Morales, quien está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que no revisó a la víctima como correspondía, solicitó la inhabilitación del ejercicio de la profesión de por vida y una multa económica.

“Le torturaron de manera horrorosa”

En las audiencias del juicio oral y público que se desarrollan en el OTC, están presentes los familiares de Hugo Wasyluk, quiénes exhiben carteles pidiendo “Justicia por Hugo”. En un cuarto intermedio de la sexta jornada de debate, Jorge Wasyluk (hermano mayor de la víctima), habló con Misiones OnLine y expresó su dolor por todo lo acontecido con su hermano.

Luego de ver las fotos de la autopsia del cadáver de la víctima, exhibidas durante el juicio, Jorge manifestó que “es impresionante como torturaron a Hugo”. Dijo que a su hermano “le torturaron en la comisaría de Villa Bonita y en el trayecto hacia la seccional primera de Oberá”.

“Hay declaraciones que ellos le torturaron dentro de la comisaría de Villa Bonita, y cuando le traían a Oberá; entraron al camino viejo de Campo Ramón y le torturaron de una manera horrorosa”, manifestó Jorge Wasyluk.

Además, Jorge cuestionó además la forma en que detuvieron a su Hermano: “Le tiraron arriba del móvil policial (la carrocería de la camioneta) como a un perro. De Villa Bonita a Oberá hay lomos de burros y frenaban a propósito la camioneta, con él esposado, boca bajo”.

“Por más que sea, que haya tenido problemas de alcoholismo, no se trata a una persona así, y los funcionarios públicos están para protegernos, no para matarnos”, dijo acongojado, por lo cual Jorge Wasyluk pidió “justicia”, para su hermano y “prisión perpetua para los que le mataron”.