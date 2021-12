Crisis en Juntos por el Cambio: la ruptura del bloque radical en diputados de la Nación provocó un escándalo protagonizado por Lousteau y Morales

En una reunión en el Comité de la UCR, el gobernador jujeño acusó al senador de romper el partido y casi se agarran a las trompadas. La convocatoria fue después que el espacio de Lousteau decidiera armar un nuevo bloque, disconformes con Mario Negri, actual jefe de bancada.

Según informó el sitio Iprofesional, dos de los máximos referentes de la Unión Cívica Radical, el gobernador jujeño Gerardo Morales y el senador Martín Lousteau, tuvieron que ser separados durante una reunión por otros dirigentes radicales porque estuvieron a punto de agarrarse a trompadas en el Comité Nacional.

Tras la ruptura del bloque radical en la Cámara baja y la conformación de un nuevo bloque de 12 diputados de la UCR que responde a Lousteau, el presidente del partido, Alfredo Cornejo, citó a varios dirigentes para tratar de poner paños fríos a la crisis que aqueja a los socios del PRO y la Coalición Cívica dentro de Juntos por el Cambio.

Los testigos de la noche de furia fueron, además de Cornejo, los gobernadores Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), así como el ex mandatario chaqueño Ángel Rozas, entre otros.

El encuentro, que buscaba apaciguar los ánimos, terminó mal. Morales le recriminó a Lousteau fracturar el bloque y, además lo acusó de mandar a la barra de Chicago el viernes pasado al Comité Nacional para romper la elección de la Juventud Radical.

La discusión se puso tensa. Morales acusó al sector de Lousteau de estar favoreciendo políticamente a Horacio Rodríguez Larreta, y el senador le echó en cara haber pactado con el presidente Alberto Fernández y también sacó viejos trapitos al sol al asegurar que él fue el responsable de romperle el bloque a Raúl Alfonsín en el Senado varios años atrás.

El gobernador jujeño no lo toleró, tiró un manotazo y rompió un vaso contra la mesa. Los otros dirigentes tuvieron que separarlos y Lousteau decidió irse.

Nuevo bloque

Luego de ratificarse la creación del nuevo bloque Unión Civica Radical (UCR) Evolución en la Cámara de Diputados de la Nación, el cual estará integrado por el sector del radicalismo que responde a Martín Lousteau, el diputado nacional electo Martin Tetaz explicó que la decisión es para «que no siga siendo la UCR que va en el asiento del acompañante de PRO».

Además, en una entrevista radial, sostuvo que «no es nada contra Mario Negri», en referencia a la figura influyente del cordobés. En concreto, las diferencias entre Lousteau y Negri terminaron decantando en la creación de este nuevo bloque en Juntos por el Cambio, que estará encabezado por el cordobés Rodrigo De Loredo y contará con la presencia del alfil de Lousteau, Emiliano Yacobitti.

«No es nada contra Mario Negri, que ha hecho un papel destacado frente al bloque, pero que a mi juicio ha cumplido un ciclo. Hay una renovación dentro del partido que se tiene que notar, a nosotros nos gusta la figura de Rodrigo. Podría ser que Negri aceptara que fuera Facundo Manes, que fue una de las figuras del radicalismo en la provincia», señaló Tetaz a CNN Radio.

El espacio que presidirá Rodrigo De Loredo (Córdoba) y estará integrada por los siguientes diputados: Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martinez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (CBA), Victoria Tejeda (Sta Fe), Pablo Cervi (Neuquen), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (PBA), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martin Berhongaray (La Pampa).

La fractura radical complica la definición del resto de las autoridades del interbloque Juntos por El Cambio, que además de un jefe debe definir las vicepresidencias de la Cámara asignadas al PRO y la UCR. La primera está en disputa entre el actual vice del ala dura macrista Omar de Marchi, respaldado por sus pares del interior y su antecesor en esa silla Álvaro González, promovido por Horacio Rodríguez Larreta.

Los cargos deben votarse en la sesión preparatoria de este martes y si el debate no concluye, Juntos podría dejarlos vacantes a la espera de una resolución interna, que debería llegar antes de la próxima sesión.

De hecho, la vice tercera, que seguirá teniendo la UCR, quedará vacante porque la ejerce el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien se muda al Senado. El viernes los diputados cercanos a Negri aseguraban que el ex gobernador la quiere para Julio Cobos y por eso no lo hizo firmar ninguna lista. Sus otras dos diputadas afines (Pamela Verasay y Jimena Latorre) sí adhirieron al reclamo de Yacobitti de pedir más lugares para los suyos, pero por ahora no lo siguen en su bloque propio.

Fuente IProfesional y La Política Online