Cortes de ruta en Misiones | Delapierre: “Las protestas tienen que hacerse al costado de la arteria”

La convocatoria reunió a una gran cantidad de personas, entre ellos vecinos y productores de Wanda, Montecarlo, Andresito, Oberá y también de Caraguatay, donde el viernes pasado hubo un violento incidente con un productor.

Sergio Delapierre – Radio Red Ciudadana

Sergio Delapierre, referente de los autoconvocados, dialogó con Radio Red Ciudadana y explicó “Vamos a poner un poquito las cosas expuestas para que la sociedad sepa que no es solamente que hay una sociedad que reclama las rutas, sino que también es la sociedad, víctima de esa gente que no puede circular libremente por una protesta que se hace mal, porque la protesta de la gente tiene que hacerse al costado de la ruta, en una cancha o frente a un político, en otro lugar”.

En cuanto al accionar de las fuerzas policiales, Delapierre espera que se actúe como corresponda y de ser así, poder apoyar dicho accionar en el que los efectivos se exponen a grupos cada vez más numerosos y violentos. “Lo que se habló es de un contra piquete donde se esté cortando la ruta para solicitar a los que están cortando que lo liberen, ese sería el trabajo que asumiríamos”, aclaró.

Por otro lado, destacó que hay un sector de la sociedad que se presentó ayer al costado de la ruta 12 sin necesidad de cortarla, que está de acuerdo con el orden y que si se reclama, se hace al costado de la ruta o en otros lugares.

Con respecto a la jornada de hoy, Delapierre aseguró que no sabe qué va a pasar. “Nos juntamos por voluntad representando mucha gente y por eso es que decimos a la sociedad que hay que despertarse y hay que unirse a este grupo de ciudadanos que está haciendo gran esfuerzo de forma particular. No buscamos ningún tipo de beneficio de ningún, pero de nada. Sólo estamos buscando la paz social y que las cosas se ordenen”.

También habló de que existe un “estigma social” con relación a que muchas personas confunden que intervención militar es sinónimo de ir en contra de los derechos de la ciudadanía. “Ir en contra de los derechos de la ciudadanía es impedir que una ambulancia circule por una ruta con un paciente, y que ese paciente luego termine muriendo”, aseguró Delapierre.

Para el productor, existe una especie de boicot que influye permanentemente en los intereses de la provincia de Misiones desde Nación porque la misma “está teñida de una ideología absurda donde cada uno hace lo que quiere”. Por su parte, Delapierre contó que está al tanto de los postulados del gobierno de la provincia y que el gobernador Oscar Herrera Ahuad se contactó para manifestar que está en contra de los cortes de ruta.

Al referirse al trabajo de autoconvocados, Delapierre dijo que ellos son anunciadores de las medidas y que se encargan de decir públicamente para que toda la sociedad esté al tanto. “Este pequeño grupo de autoconvocados que representa a seis mil personas, pero que los que actúan son un puñado, estamos viendo de qué manera podemos apoyar a las negociaciones con los piqueteros, a incentivar a los jueces a dictar resoluciones como la que salió estos días, que no permite el corte de ruta en la ruta 12, firmado por el Juez Guerrero”.

Para finalizar, dejó en claro que no están en contra de los reclamos de la gente y el que quiere reclamar lo puede hacer libremente, siempre y cuando sea al costado de la ruta y sin la intervención del tránsito para que los que tengan que trabajar o circular por cualquier motivo, lo hagan sin inconvenientes.

Cortes de ruta en Misiones