Video viral | Compró cubiertas y se las llevó a su casa de una manera particular

A través de TikTok, se ha vuelto viral el video de un hombre que transporta en motocicleta dos neumáticos sobre su cuerpo. El hecho se registró en México y fue furor en redes sociales.

El video fue captado en el estado de Puebla, por la usuaria de la plataforma social @enythl.rugerio, quien compartió la grabación el pasado 21 de noviembre en TikTok.

El video cuenta con más de 450,000 mil “me gusta” y miles de comentarios sobre lo particular de las acciones del hombre.



En la grabación, se aprecia a un hombre manejando por la carretera, cuando de repente, un motociclista lo rebasa, sin embargo, el hombre que conducía la moto se encontraba manejando con dos llantas sobre su cuerpo. Las llantas se encontraban alrededor del torso del hombre, mientras sus manos y piernas se encontraban libres para conducir.

“Imagínense vivir en Suiza y perderte esto”, se lee como leyenda en el video.

Misiones | Ante el faltante de neumáticos, camiones y camionetas recurren al recapado de las gomas

En referencia a la faltante de cubiertas, Enrique Borel, propietario de Borel Neumático señaló que, “seguimos en la misma situación de hace unos meses, en algunos casos se agrava un poco, en lo que es goma de camiones está faltando cada vez más”.

Y agregó que está situación está vinculada, “al tema del dólar, que no es estable, entonces no conviene mandar a Argentina los productos, porque son todos importados”.

Mientras que para Luis Radinja, gerente de la sucursal Posadas de San Juan y Solís Neumáticos, “realmente sigue el faltante de neumáticos, cada vez más complicado en determinados sectores, del mercado. El más complicado de todos es la parte agrícola y vial, que es donde más se nota el faltante de mercadería. El mes pasado por ejemplo no entró nada, o lo que entra es muy poquito no alcanza a cubrir nada de la necesidad del mercado”.

En referencia al faltante del producto, para Radinja, “está directamente vinculado a la importación, no están ingresando las medidas, ni las cantidades necesarias. Y lógicamente no hay, y la verdad que no sé qué van a hacer los productores con los faltantes, porque ya han recapado, han reparado y ya los cascos no dan más, para seguir haciendo trabajos para que la cubierta pueda seguir”.

Camiones más chicos recurren al recapado de neumáticos

Ante la faltante de neumáticos, cada vez son camiones más chicos los que recurren al recapado de sus neumáticos, así lo afirmó Radinja, “En la parte agrícola ahora si se está haciendo más recapado de neumáticos, y cada vez con mayor fluidez, inclusive en medidas chicas de cascos de cubiertas de camionetas para embandar con bandas de tipo agrícola. Para que los tractores puedan seguir trabajando”.

Esta situación no es la misma en “autos y camionetas, aunque por ahí en algunos casos de camionetas se hacen, pero no por el faltante, pero si básicamente por el tema de uso”.

Mientras que Borel señaló que, “el recapado les conviene a los camiones, fíjate que una goma de camión está casi 100 mil pesos y este trabajo está alrededor de los 35 o 40 mil pesos. Hasta el 50% el valor de una goma nueva, y su duración es similar al de una goma nueva. Si le saben usar le sacan provecho”.

Los dos comerciantes coincidieron en que el trabajo de recapado no se realiza en vehículos familiares por cuestiones de seguridad.

Mientras que Radinja agregó que, “para vehículos particulares no está permitido por una cuestión de seguridad, una cubierta recapada permite una velocidad determinada máxima, con lo cual los autos de hoy circulan a muchísima más alta velocidad, y esto puede generar un peligro de accidente importante, por eso no están permitidos. Si en vehículos pequeños de carga, pequeños camiones, como los de reparto en esos casos si se utilizan cubiertas recapadas, más que antes porque hay algunas medidas que no hay”.