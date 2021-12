De la mano de la película “Ese Fin de Semana”, el barrio Villa Cabello de Posadas llega a la pantalla grande

Este jueves se estrena la película de Mara Pescio filmada en el barrio Villa Cabellos de Posadas con el apoyo del IAAviM. La cinta protagonizada por la artista Miss Bolivia significó su debut actoral en el cine.

Los monoblocks de la chacra 150 de Villa Cabello se iluminan con los primeros rayos de sol del intenso verano misionero. Los silbidos de las pavas con agua caliente marcan un nuevo amanecer mientras las escaleras revelan el ir y venir de sus habitantes. Y entre los vaivenes de la vida cotidiana, la magia sucede: Las cámaras se encienden y el populoso barrio posadeño se transforma en el set de filmación de “Ese fin de semana”, una película en la que Mara Pescio se propuso reflexionar sobre el instinto maternal.

Dos años después, la cinta filmada en 2019 en la capital misionera tendrá su esperado estreno en los cines de todo el país. El filme que marca el debut en un rol protagónico en cine de la cantante, compositora, productora y Dj Paz Ferreira, más conocida como Miss Bolivia, y que tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián; cuenta la historia de Julia quien regresa a su ciudad natal a firmar un permiso para autorizar a su hija a mudarse junto a su padre, pero ante todo para recuperar un dinero que dejó allí y que le solucionaría muchos problemas económicos. Sin embargo, ese reencuentro con su pasado no resultará como esperaba.

Dirigida por Pescio, reconocida guionista argentina, la película contó con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Cine y Artes audiovisuales (INCAA), Ibermedia y el fondo de producción del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM). Asimismo fue coproducida por Murillo Cine, Maravilla Cine, la productora brasileña Persona Non Grata y Santiago Carabante, destacado productor misionero.

A partir de esta semana, los espectadores podrán disfrutarla en las salas de cine de todo el país. En Misiones, podrá verse del 9 al 15 de diciembre en el Sunstar Cinema ubicado en el Posadas Plaza Shopping con funciones a las 22 hs y en el Espacio INCAA Cine Teatro Obera, del jueves al domingo, a las 21.

Como parte de su lanzamiento en la pantalla grande, el filme también se proyectará en la Chacra 150 que sirvió de locación para esta historia. El próximo jueves 16 de diciembre, el cinemóvil del IAAviM desembarcará en el Polideportivo del barrio para brindar una función gratuita a partir de las 20 horas. La proyección organizada por el Circuito de Pantallas del Instituto, invita a todos los vecinos a llevar sus silletas y deleitarse con el filme que tuvo a muchos de los moradores de Villa Cabello actuando en el papel de extras.

En ese marco, y con motivo del estreno, desde el Instituto de Artes audiovisuales de la Provincia de Misiones dialogaron con la artista Miss Bolivia quien se refirió a su experiencia de trabajo en la industria audiovisual misionera:

– ¿Qué sentiste al participar por primera vez, y ser protagonista, en una película de cine?

«Participar en una película de cine fue para mí un desafío a la vez que un deseo cumplido. Estoy muy agradecida por la oportunidad que la directora y les productores me brindaron para poder encarnar un personaje complejo como el de Julia. Si bien tuve experiencias previas en teatro, mi debut en cine fue especial, ya que tuve que adquirir herramientas actorales del palo y entrenar con coaching de lujo. Siento mucha gratitud por este capital que quedó impreso en mi desempeño y de ahora en más quisiera seguir actuando, fue revelador para mí ese deseo latente», respondió Miss Bolivia.

– ¿Qué momentos o experiencias fueron más significativas para vos durante el rodaje en el barrio Villa Cabello?

«Todos los momentos del rodaje me interpelaron. Pasar semanas casi conviviendo en El Barrio Villa Cabello fue hermoso, por su gente, su amabilidad y generosidad que me llegaron al hueso y pude compartir de primera mano con sus habitantes que a su vez también participaron de este rodaje en todos sus aspectos. Me gusta mucho salir de mi zona de confort, tanto en lo artístico como en la vida cotidiana. Fue una experiencia inolvidable», indicó la cantante y ahora actriz en al película.

– ¿Considerás que participar de una película es otra forma de activismo, además de la música, para transmitir tu mensaje?

Autopercibo mi activismo como transversal y plural. Lo habilito a que transite diversos soportes y registros. La escritura, la música y la actuación en este caso, son utilidades privilegiadas para montar el gesto de activar. La temática de la película, el personaje que me tocó encarnar y sus tensiones, son parte de mi activismo.

Miss Bolivia se desempeñó en el rol protagónico junto a Irina Misisco (Mi mejor amigo), Laura Kramer (Los tiempos están cambiando, Fantasma vuelve al pueblo), Lola Banfi (Rojo, Una especie de familia, Selva) y Sergio Prina (El motoarrebatador, Las siamesas).

Además de las funciones comerciales y la proyección especial en el barrio de Villa Cabello de Posadas, la película tendrá su estreno por CINE.AR TV, el jueves 9 y sábado 11, a las 22 hs.

