Faltante de taxis en Posadas los domingos: “Entre semana los peones trabajan hasta 18 horas, merecen descansar”

Los fines de semana, especialmente los domingos, es tanta la demanda de los usuarios que los taxistas no dan abasto. Al respecto, Alfredo Gamarra, titular del Sindicato de Taxis de Misiones reveló que esta situación se vive porque los peones quieren descansar ya que tiene una “sobreexplotación” durante la semana.

Según Gamarra, algunos peones trabajan de lunes a sábado, donde pasan hasta 16 horas arriba del automóvil. Entonces, el día domingo, los trabajadores utilizan la jornada para descansar. En ese sentido, el titular del Sindicato de Taxis manifestó que hay que tomar cartas en el asunto.

Asimismo, expresó que la problemática de falta de unidades en las calles se da también por la gran demanda que tienen los trabajadores que están disponibles los domingo.

“La situación para nosotros es la de siempre, la superexplotación que hay en los peones de taxis. No nos olvidemos que de lunes a sábado los compañeros están entre 16 y 18 horas arriba del auto para tratar de cumplimentar lo que es el concepto de alquiler, el combustible y lo que sobra para los compañeros. No es que la mano esté tan fácil, si bien es cierto que está mejorando de manera paulatina, no es lo que los compañeros desean” apuntó Alfredo Gamarra, titular del Sindicato de Taxis de Misiones.

Agregó “el peón de taxi es un trabajador común y corriente, también tiene derecho a descansar los domingo y estar con la familia”. No obstante, Gamarra manifestó que las empresas de taxis deben tener un cronograma de trabajo para los fines de semana. Allí expresó que se deben conformar grupos e ir rotando para cubrir los domingos.

Al respecto de cuánto debe recaudar un peón para poder cubrir los gastos que requiere el taxi y poder sacar dinero, Gamarra estimó que “este es el único rubro que vos te sentas con una deuda diaria de $5500. Hay alquileres que cuestan $2500 y además tenes al menos 2500 de combustible. De ahí lo que sobra llevan a su casa”, aseguró y reveló que “hay empresas que le aumentaron dos veces el alquiler, siempre ellos piensan en recaudar y no en el sacrificio y la salud del trabajador”.

En ese marco, Gamarra añadió que tanto el propietario del vehículo, la empresa de taxi y el peón deben ponerse de acuerdo para que el trabajador pueda tener un horario de servicio fijo y así cumplir con la demanda que hay los domingo.

