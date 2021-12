Con la participación de Soledad Pastorutti, Chango Spasiuk, Jorge Rojas y Coti Sorokin, así se llevó adelante el Festival Nacional de la Música del Litoral en Posadas. Mirá todas las fotos y videos de los cuatro días de este gran evento cultural.

Reviví los mejores momentos de las cuatro noches del Festival Nacional de la Música del Litoral 2021.

Primera noche | Con un espléndido show de Coti Sorokin, el jueves se prendió la primera antorcha de la 52° edición del Festival Nacional de la Música del Litoral.

El Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez volvió a llenarse de familias y grupos de amigos que se aproximaron desde temprano con sus equipos de mate y tereré para disfrutar a pleno de la primera noche.

Cabe destacar que por la situación sanitaria que se está viviendo y ante eventos de esta magnitud, el compromiso y responsabilidad de los misioneros siguió intacto a la hora de usar barbijo, no compartir mate/ terere, salvo que sean convivientes.

Para acceder al festival, las entradas tienen un valor de $300. También se puede adquirir un combo por las cuatro noches que equivale a $1000 en los puntos de venta asignados como la Municipalidad, Plaza 9 de julio y San Martín, en C.A.V Las Heras y San Martín; y en el Anfiteatro Manuel A. Ramírez. Por otro lado, la entrada es gratis para los menores de 12 años y para quienes asistan con vestimenta folklórica.

Además de las actividades características del festival, se presentan otras como los Food Trucks, la Peña Móvil y un espacio dedicado a los artesanos misioneros que mantienen viva la cultura regional mediante sus productos.

En ese sentido, en diálogo con Misiones Online, la coordinadora de la Fundación de Artesanías Misioneras, María Fese, agradeció el espacio que se brinda a los artesanos de la provincia, entre los que se destacan municipios como Montecarlo y Eldorado; y añadió: “Nos pueden visitar desde el jueves 2 al domingo 5 que van a encontrar excelentes productos misioneros que los pueden llevar para este regalo de navidad”.

En la primera noche, la Orquesta folklórica municipal fue la encargada de abrir el escenario, luego siguieron Región cultural, Grupo Okarajazz, Gervasio Malagrida, el Ballet folklórico municipal, Lucas Segovia, Flores a los chanchos, entre otros.

Diana Amarilla, ovacionada por el público

Uno de los momentos destacados de la noche en el escenario “Alcibíades Alarcón”, tuvo como protagonista a la cantante Diana Amarilla. El público cantó y se emocionó con esta gran artista nacida en la tierra colorada, que además compuso un tema para homenajear a la única tripulante mujer del ARA San Juan, la obereña Eliana Krawczyk.

En diálogo con Misiones Online, expresó “la verdad fue muy emocionante todo lo que pasó, como se fue dando mi noche particularmente con esta segunda vuelta que tuvimos que hacer para presentar la canción de Eliana, en homenaje a la reina de los mares”.

En cuanto a sus seguidores dijo “agradezco infinitamente, gracias a los que estaban acá, pidiendo que vuelva a salir, fue hermoso y pudimos hacer la canción, mostrar el video y contar quien era Eliana, que era importante para nosotros”.

El artista más esperado en la “Noche de la Juventud”

Muchos de los presentes aclamaban también por el artista Coti Sorokin, reconocido cantante y compositor argentino que junto a su banda, interpretaron temas clásicos como “Nada de esto fue un error”, “Tu nombre”, “Antes que ver el sol” y “50 horas” entre otros.

En este sentido, Magali dialogó con Misiones Online, una de las tantas jóvenes que asistió al evento en compañía de sus amigos y contó que es la primera vez que asistía al festival e invitó a los vecinos de Posadas a que asistan y lleven su vestimenta folklórica. Además afirmó: “Vinimos por Coti”.

Por su parte, llegado el momento el cantante subió al escenario y brindó un gran show para el recuerdo de todos los misioneros, cantó junto a ellos y sintió el apoyo y cariño del público.

Segunda Noche | Con una estrella del chamamé, el Chango Spaciuk, se realizó la segunda jornada del Festival Nacional de la Música del Litoral

En el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas, se llevó adelante una nueva noche del Festival Nacional de la Música del Litoral. Miles de misioneros disfrutaron de una velada llena de música litoraleña con la presencia del Chango Spasiuk.

El Chango Spaciuk brilló con su acordeón y deslumbró a los misioneros

La eminencia del chamamé, el Chango Spasiuk deslumbró a todos los misioneros presentes en las gradas del Anfiteatro. «Volver a la provincia de la Tierra Colorada me da felicidad, alegría y una bella sensación de ver que existe un lazo muy hermoso y una gran conexión con el público al cual estoy muy agradecido por el respeto que me dan. Espero que todo lo que hago esté a la altura de ello. Estoy muy feliz de poder participar de esta edición del festival».

Luego de un año lleno de restricciones por el coronavirus sostuvo que «la música nos ayudó a mantenernos a salvo en este contexto tan difícil que aún continúa. Además, la música también nos da la posibilidad de celebrar de que hay aperturas y que algunas cosas mejoraron. Más allá de todos los acontecimientos, el arte siempre es una herramienta para estar juntos, para pensar en voz alta, para construir y no es simplemente entretenimiento y por suerte esta clase de eventos nos ayudan a ello».

En cuanto a los jóvenes que están comenzando a transitar por el camino de la música, señaló que «se deben enamorar del camino y enamorarse del intentar, es decir, de tratar de cantar y tocar algún instrumento. Además, tienen que amar el sonido y su búsqueda. Amen lo que hagan porque el tiempo siempre le gana a la vida, pero… si querés vencerlo, ama lo que haces. Es importante apacionarse por el oficio más allá de los resultados».

“Es muy lindo volver a este escenario”, expresó el cantante Fabián Meza

El artista de Montecarlo Fabián Meza subió al escenario luego del Chango Spasiuk. “Es increíble volver a participar en este festival. Realmente es muy lindo estar acá y sentirle al público tan cerca. Después del año pasado que no pudimos estar acá, volver a disfrutar con el público es muy increíble”.

Tras un año sin recitales contó: “volvimos a varios eventos y festivales en el interior de la provincia. Por suerte la gente tiene una energía especial luego de la cuarentena y la pandemia. Personalmente disfruto mucho más”.

Por último señaló que le gustaría volver al Festival del Litoral. Ojalá pueda estar nuevamente en este escenario. “Me tocó estar afuera de la programación un par de años y lo sufrí muchísimo. Por eso disfruto de cada vez que estoy aquí”.

Rulo Grabovieski, un misionero con 50 años en el mundo de la música

Otro de los grandes artistas que pasó en la noche del viernes por el escenario del Festival Nacional de la Música del Litoral fue el histórico Rulo Grabovieski.

“Mi papá tocaba el acordeón cuando era pequeño y desde ese entonces se me quedó grabado el sonido de dicho instrumento. Desde ese entonces, empecé a interiorizarme y fui a una profesora quien me enseñó y que gracias a ella pude dar mis primeros pasos”, recordó.

Asimismo, “desde ese momento, la música para mí es mi vida, es decir, camino, saludo a alguien, doy un paso o subo una escalera, y todo tiene que ver con el ritmo, compás, fraseo musical. Así que la música para mí es todo. Yo soy un apasionado de la misma y no un profesional. Sin dudas me olvido del mundo cuando me pongo el acordeón”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que cada vez que sube a un escenario es un acontecimiento distinto. “Todos los lugares en donde me presento son diferentes ya que cada escenario tiene su propia magia y adrenalina. Cada día es un nuevo caminar pero también saludar a otra gente y a un público más aparte de los que ya uno conoce”.

Por otro lado, señaló que con la música presentó a jóvenes artistas que comenzaban a incursionar dentro del mundo de la música. “A todos ellos les digo que tengan paciencia porque son ellos el futuro de la música”. De esta manera, en esta noche de música litoraleña, presentó a una joven de 18 años que tiene “una voz angelical dentro del chamamé”.

Las palabras del intendente de Posadas, “Lalo” Stelatto

El intendente de Posadas, Leonardo Lalo Stelatto fue en familia a disfrutar de este gran evento cultural. “Es realmente un momento muy importante para la ciudad ya que estamos recordando nuestras tradiciones. Estamos muy orgullosos de ello. Este Festival Nacional de la Música del Litoral es algo que lo lleva en el corazón cada vecino de Posadas”, señaló.

Asimismo, “invitamos a cada ciudadano de Posadas y a todos los misionero a que vengan a disfrutar de este evento cultural con el fin de llevar bien en alto toda nuestra tradición”.

Por otra parte, contó cuáles serán las actividades que se vendrán antes de que finalice el año. “Estamos evaluando realizar algunos acontecimientos en función de algunos artistas que están hoy presentes. La idea es hacer un nuevo evento cultural”.

Finalmente, para el 2022 expresó: “deseamos que haya mucho trabajo y queremos que toda la gente tenga buena salud y que haya paz y amor. Desde el municipio seguiremos brindando todos los servicios que nos corresponde y tratar siempre de poner en lo más alto a la ciudad de Posadas mejorando día a día todos los barrios”.

Tercera noche | Con el aclamado show de Jorge Rojas, se encendió la tercera antorcha en una noche llena de emociones

El Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez fue protagonista de la tercera noche de la 52° Edición del Festival Nacional de la Música del Litoral y 14° del Mercosur.

Las gradas volvieron a llenarse desde temprano con familias, amigos y el público entusiasta que llegó de toda la provincia con sus equipos de mate, tereré, almohadas, y carteles para disfrutar una noche de artistas locales, regionales y nacionales.

Fue tanta la concurrencia que, para la medianoche, se anunció que ya no habían más entradas a la venta. El anfiteatro se colmó por completo de jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, provenientes de cada rincón del país, aparte de la presencia de miles de espectadores virtuales que siguieron el festival en vivo vía streaming y redes sociales.

En este sentido, ante la preminencia del Covid-19 el público misionero tomó los recaudos con compromiso y responsabilidad, usando el barbijo y no compartiendo mate/terere con personas fuera de su núcleo familiar.

Salamandra, Un fuelle y una guitarra, Gonzalo Bernal, Suena Sanfona, Florencia Bobadilla Oliva, Maestros Chamameceros, La Caterva, Mario Pereyra y el Ballet Folklórico Municipal fueron solo algunos de los artistas en la grilla del sábado que hicieron vibrar la noche.

Entre ellos, uno de los shows destacados fue el Dúo Lira Verá que con su espectáculo de música y chistes, hicieron bailar y reír a un público eufórico que pidió en dos oportunidades “otra, otra”, para que se queden.

Es así que, el dúo Lira Verá integrado por Susana Villalba y Anahí Giménez, habló con Misiones Online “Es una emoción increíble, indescriptible, todavía estamos con la adrenalina, nos desbordó” expresaron, aludiendo al público que las recibió con muchas ovaciones.

El gran cierre de la noche estuvo a cargo del artista neuquino Jorge Rojas, conocido internacionalmente por haber formado parte del grupo Los Nocheros, y después cultivar el éxito como solista.

A las 1:30 horas se hizo presente ante un anfiteatro lleno que aclamaba su presencia con gritos y carteles.

En su show tocó canciones de su nuevo álbum “Viaje” y algunos de sus éxitos pasados que fueron coreados por el público completamente emocionado.

También rindió homenaje a la música del litoral con Posadeña Linda de Ramón Ayala y un chamamé, para lo que invitó a subir a dos artistas misioneros: Andrés González y Enzo Lautaro, que también están incluidos en la grilla del domingo.

Jorge Rojas, al final del espectáculo se tomó un tiempo y compartió con Misiones Online: “Me voy feliz con este encuentro, la verdad que la gente me trató con mucho cariño“ y afirmó que tras un año difícil se valora mucho más el encuentro con la gente.

Para hoy, domingo 5 de diciembre, se espera la última noche del Festival Nacional de la Música del Litoral, con una grilla de artistas excepcionales como Mujeres en cuarentena, Lunagüa, Los Brítez, Ricardo Cacho Barchuk, La Escuela Superior de Danzas, Pato García, Andrés González, La Misa criolla, Los Núñez, Bruja Salguero, Los Encina, Orillera, María Ofelia y el cierre estelar de Soledad Pastorutti.

Cuarta noche | Soledad Pastorutti cantó en la última noche ante la ovación del público

Luego de un año atípico debido a la pandemia, el público pudo volver a disfrutar del Festival así como los músicos del cariño y afecto de la gente. Esto fue remarcado por cada uno de los artistas que pisaron el escenario y expresaron su alegría de volver a reencontrarse con la música y su público.

La última antorcha se encendió frente a un anfiteatro repleto y con entradas agotadas para dar paso a la última función. La Delegación Paraguaya se presentó en el escenario y con sus coreografías se llevó los primeros aplausos.

Llegado el turno de los cantantes, Lunagua fue el primer grupo musical de la noche en la cual lo seguirían Ricardo “Cacho” Barchuk con su acordeón, Los Nuñez, Pato García y Los Encina. Por otra parte, el grupo musical Mujeres en Cuarentena, se llevó todos los elogios por parte del público femenino.

La Bruja Salguero con su clásico y tradicional folklore riojano conquistó a los presentes. La misma hizo una interpretación junto a la cantante misionera Pamela Ayala y con invitados del público que cantaron y bailaron junto a ella en el escenario. Por su parte, Andres González, otro exponente del folklore argentino, también aportó un puñado de canciones que levantó al público y los invitó a cantar.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue el homenaje a Hugo Baéz, ex integrante de Los Hermanos Ariel, histórico grupo misionero de folklore. Baez recibió el premio Mensú de Oro 2021 con la presencia del intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo Stelatto y Benito del Puerto, secretario de Cultura y Turismo de la ciudad. Asimismo el premio fue entregado por Julio Cáseres integrante y creador del grupo Imaguaré, quien recordó a Báez como un gran amigo y pionero en la provincia.

Por otro lado, el Ballet del Parque del conocimiento brindó un gran espectáculo. Los bailarines y cantantes interpretaron “La Misa Criolla” la cual pone en escena cuestiones culturales y religiosas en una coreografía y canto de primer nivel.

Soledad Pastorutti, la invitada más esperada de la noche

Cerca de las 3 de la mañana el anfiteatro Anfiteatro Manuel Antonio Ramirez seguía repleto de gente que esperaba por la actuación de la Sole. La cantante oriunda de Arequito apareció en el escenario y revolucionó las gradas con gritos y aplausos.

Con un repertorio variado y clásico, Soledad Pastorutti hizo bailar y cantar al público presente con interpretaciones de cumbia, folklore y temas de su disco más reciente “Parte de mi”. Con la simpatía y el carisma que la caracteriza se ganó el corazón de todos los presentes que corearon su nombre y se emocionaron hasta las lágrimas.

Al igual que los demás artistas a lo largo de toda la noche, la Sole también tuvo compañía en el escenario. En primer lugar la acompañó la reconocida cantante Maria Ofelia, con la que interpretó la mítica pieza musical “Posadeña linda”. Luego subió al escenario como invitada fue Diana Amarilla, quien agradeció profundamente la invitación.

Por último, la santafesina cantó “Chingui Chingui” canción que comparte con Los Auténticos Decadentes y contagió de alegría a todo el público antes de irse. Debido a la letra de dicha canción, la Sole se quitó los zapatos y bailó descalza sobre el escenario.

La encargada de dar cierre a este gran festival luego del show de la Sole, fue Maria Ofelia, quien nuevamente subió al escenario para cantar sus reconocidas canciones.