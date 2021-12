Fotos | Increíbles postales de Misiones hace 100 años

Desde el Archivo General de la Nación compartieron algunas fotografías de antaño que reflejan el estilo de vida y los paisajes naturales de Misiones hace 100 años, cuando aún la mano del hombre no había impactado a gran escala en la geografía de la provincia.

Una increíble colección fotográfica muestra cómo era Misiones hace 100 años y algunas particularidades de aquella época, como por ejemplo, un afiche de promoción turística.

Desde Horacio Quiroga paseando por una calle terrada junto a su hijo en una motocicleta hasta la vez que un grupo de acróbatas realizó una demostración en las Cataratas del Iguazú, son algunas de las imágenes que atesora el Archivo General.

Extracto de un texto de 1949 que habla de Misiones hace 100 años

Misiones, el territorio del oro verde -la yerba mate-, en cuyo perímetro se guardan imponentes bellezas. La pluma se detiene y se asombra, y el espíritu se ensancha ante el éxtasis supremo de los múltiples panoramas que el viajero va descrubiendo a medida que se interna en ese paraíso hecho por Dios para orgullo de la patria y satisfacción de los hombres.

Ríos y selvas milenarias, con sus rumores bravíos, salmodían la grandeza de esa región. Las cataratas del Iguazú, tan impresionantes como bellas, y las ruínas del imperio jesuítico, que inspiró a Lugones su obra maestra de honda significación histórica, emulando las de Pompeya y Herculano. Hay en todo ello un vaho de misticismo auroleado por la magnificencia de un paisaje que evoca las épocas idas y pone de manifiesto lo que valía el esfuerzo del hombre que alentaba el ideal de hacer algo por la civilización.

No intentaremos describir lo que aún queda de ese imperio, ya que resultaría imposible superar la pluma del talentoso cordobés, pero diremos que el turista que llega hasta esas ruinas ha de experimentar ondas sensaciones, y mucho mas si conoce el alcance que daban a esa región los discípulos de San Ignacio de Loyola, que por esa misma razón debieron ser expulsados del suelo patrio, donde no podia existir otro dominio que no fuera el esencialmente argentino.

Las ruínas de San Ignacio dan un aspecto cabal de la capacidad jesuítica. Pero no es solamente en ese lugar donde existen ruinas. Diríase que, a medida que se avanza a la vera de los ríos, ha existido el propósito de crear una nueva nación dentro de otra. Es frecuente descubrir los rastros de otras poblaciones indígenas que los fundadores del malogrado imperio habian incorporado ambicionado, con sus explotaciones agrícolas atendidas por los aborígenes. De trecho en trecho se advierten restos de moradas guaraníes, construídas bajo la dirección de los discípulos de San Ignacio, que el tiempo ha respetado.

La ciudad de Posadas, centro dinámico de actividades mercantiles favorecidas por su proximidad con el Paraguay y el estado brasilero de Matto Grosso. Es la capital del territorio y en ella se levantan varios edificios de nuevas líneas arquitectónicas. La edificación privada se levanta sobre las barrancas del río Paraná, y la oficial en el mismo egido de la ciudad, que cuenta con buenos hoteles, excelentes servicios públicos, institutos educacionales, plazas, paseos, centros de recreación y bibliotecas.

(GPT) Diciembre de 1949.