Hoy es el Día del Productor de Radio y Televisión: la historia de “Blackie” Efrom, productora pionera de la radio y televisión argentina

Hoy 6 de diciembre se celebra el Día del Productor de Radio y Televisión, fecha elegida en honor a la entrerriana Paloma “Blackie” Efrom, pionera de la radio y televisión argentina, con trabajos exitosos como Odol Pregunta, Titanes en el ring, Diálogos con Blackie o La mujer y la tarde, que marcaron un antes y un después en la radio y en la pantalla chica.

Día del Productor de Radio y Televisión: Un homenaje a Paloma Efrom

Paloma Efron, conocida como «Blackie», fue una periodista, conductora pionera de la radio y televisión argentina, y en sus comienzos, cantante de música jazz.

Estudió Antropología en la Universidad de Columbia, y trabó relación con figuras como Marian Anderson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie y Ella Fitzgerald.

Inició su legendaria carrera en la radio con programas como:

La historia del jazz

Prensa visual

El show de las estrellas

Volver a vivir

Derecho a réplica (Primer programa sobre política en radio Argentina)

(Primer programa sobre política en radio Argentina) La mujer

Tarde, bien tarde

Diálogos con Blackie

La mujer y la tarde

Domingos estelares (1975) y otros.

En televisión fue la decana de las periodistas en vivo, con Cita con las estrellas, que la llevó a dirigir el Canal 7 con Cecilio Madanes.

Su programa más famoso fue Volver a vivir (versión argentina del programa de la televisión estadounidense This is your life). En 1976 retornó a la TV argentina como conductora del ciclo La mujer, que se emitía por Canal 9, con la colaboración de Horacio de Dios, Dionisia Fontán, Jorge d’Urbano, Carlos Burone y Bernardo Ezequiel Koremblit, entre otros.

En su homenaje a su gran labor, el 6 de diciembre es el día del productor de radio y televisión argentino. Por otro lado Blackie es considerada la primera cantante profesional de jazz de Argentina.