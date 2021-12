Actualmente es de 5 mil y ante la demanda del tráfico vecinal y la buena respuesta sanitaria, el mandatario confirmó que en las próximas horas pedirán formalmente la ampliación del cupo.

El gobernador de la provincia de Misiones confirmó este lunes, que van a “solicitar la ampliación a 8 mil”, el cupo de personas que pueden ingresar al país, por los corredores seguros habilitados.

“Es una gestión que ya estamos haciendo y ese es el número en principio, para ir manejando, sobre todo ahora con la aparición de la nueva variante de Covid 19, la que debemos ir evaluando el impacto”, dijo Herrera Ahuad.

Con relación a los testeos y la curva epidemiológica a partir de las aperturas de fronteras con las diferentes ampliaciones de cupos, que en la actualidad es de 5 mil personas, el gobernador manifestó que “hasta ahora el impacto que ha tenido la ciudad de Posadas, Gran Posadas, Garupá y Candelaria que es la zona de máxima influencia de ida y vuelta, ha dado un margen de seguridad sanitaria que nos permite tomar esa decisión”.

Nuevas cepas

El jefe del Poder Ejecutivo provincial, participó en la mañana del lunes, de un operativo contra el dengue en el barrio Itaembé de Posadas y allí formuló declaraciones donde las variantes delta y ómicron, del Covid 19, acapararon la atención de los medios.

Lejos de generar miedo ante la aparición de casos de ómicron en Brasil y el primer caso detectado en la Argentina, Herrera Ahuad reiteró que “siempre hay que mirar todo el contexto, no solamente el ingreso y el nombre de una variante de mutación de un virus. Porque con los virus gripe eso pasa todos los años y no es noticia. El virus gripe de hoy, el año que viene no va a ser el mismo y los próximos años no serán lo mismo”.

Explicó Herrera Ahuad que “si bien tiene un poco relevancia por tratarse de una enfermedad que generó una pandemia en el mundo, lo que hay que mirar es el impacto epidemiológico en la sociedad. Y eso se mide no sólo con el número de enfermos, sino con su gravedad y por sobre todas las cosas, la respuesta del área sanitaria”.

“Esas dos variantes, la delta y la ómicron, son evaluadas constantemente por todo el mundo y nuestra responsabilidad es el monitoreo permanente porque sino caemos en la estigmatización”

Agregó que “si el impacto hace que el número de camas se mueva u oscile hacia arriba y hacia abajo en valores manejables para el sistema sanitario, creo que es una muy buena noticia y que es lo que está ocurriendo en la provincia de Misiones”.

“El impacto epidemiológico del crecimiento que tuvo la Argentina en estos días, se ha dado en una meseta que permitió siempre por debajo de 20 el número de internaciones y con el número de ocupación de camas de unidades críticas, por debajo de los valores estándares”, reveló Herrera Ahuad.

Verano 2022 en Brasil

Herrera Ahuad, que el último fin de semana estuvo en Buenos Aires participando de la Feria Internacional de Turismo, aseguró que sigue muy de cerca las gestiones del gobierno nacional, para que los argentinos puedan circular por vía terrestre, en Brasil.

“La decisión de Brasil para quienes no sean de ciudades de frontera, puedan ingresar al interior del territorio, es una materia de discusión permanente con la gente de la cancillería. Tuve la oportunidad en la Feria de Turismo de estar con el embajador Scioli y sabemos que es un permanente mecanismo de trabajo pedir la reciprocidad al gobierno de Brasil. Hay muchos operadores turísticos que han vendido paquetes terrestres para otros países, sobre todo Brasil, que tiene cerrado el ingreso por tierra”.