Juicio por el brutal crimen de Hugo Wasyluk: la Querella solicitó la prisión perpetua para tres policías de la comisaría de Villa Bonita

La Querella solicitó la prisión perpetua para tres policías de la comisaría de Villa Bonita y penas de entre dos y 15 años de cárcel para los demás efectivos de la Unidad Regional II, que intervinieron en la detención en la seccional primera de Oberá, de Hugo Miguel Wasyluk, quien murió en una celda de la repartición, tras haber sufrido una brutal golpiza y agonía, pidiendo asistencia médica.

Concluida la etapa de testimoniales y presentación de pruebas, comenzó este lunes la presentación de los alegatos de las partes del juicio oral y público que lleva a cabo el Tribunal Penal 1 de Oberá, en las instalaciones del Oberá tenis Club (OTC), para el esclarecimiento del caso.

Hoy fue el turno de la Querella y de los actores civiles. La querella, integrada por los abogados; Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, en representación de Bárbara Chitouski y Lucas Wasyluk (la madre y el hijo de Hugo Miguel Wasyluk), expusieron ante el Tribunal.

La acusación mayor pesa sobre el ex sargento Pedro De Mattos (48), el ex cabo Carlos Antonio Gómez (33) y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez (37), acusados del delito de “tortura seguida de muerte”, para quiénes los abogados querellantes solicitaron la prisión perpetua para los tres.

Para los demás acusados, los abogados también pidieron al Tribunal penas de acuerdo a los destinos agrados de participación, vinculados con la detención y muerte del jornalero, Wasyluk.

Solicitaron 15 años de prisión para el oficial subayudante Jorge Antonio Heijo y 10 años para el suboficial mayor Wilson Ricardo González, imputados por los delitos de “omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Ambos, integrantes también de la comisión policial de Villa Bonita, que intervino en la detención de Wasyluk.

Para el ex jefe de la seccional primera de Oberá, Miguel Ángel Espíndola, pidieron una pena de 5 años de prisión por “encubrimiento” y no haber hecho la denuncia penal, mientras que para su personal a cargo solicitaron 2 años, a saber: Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva y Gustavo Javier Fontana.

Para el Hugo Ariel Basaraba, pidieron la absolución considerando que le asiste el beneficio de la duda.

Para el médico policial José Orlando Morales, quien está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que no revisó a la víctima como correspondía, solicitaron inhabilitación del ejercicio de la profesión de por vida y una multa económica.

Hoy también expusieron los abogados; Héctor Rubén Sánchez y Luciano Wall, quienes formalizaron la demanda civil, por el daño moral daño y material causado, agregando el factor vida.

Los letrados propusieron tomar como ejemplo la tragedia de Cromañón y solicitaron indemnizar por “el factor vida; se refieren a 3 millones de pesos con tasa activa de interés del banco y actualizaciones, más costas desde la fecha 26 / 04 / 2011 hasta el día de su efectivo pago »

Mañana martes será el turno de los alegatos de parte de la fiscalía y los abogados defensores de los imputados.