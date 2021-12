Habló el conductor atacado por piqueteros en Misiones y dijo que los cortes de ruta son un “tumor”

Federico Hirshick es el conductor atacado por piqueteros en Misiones la semana pasada sobre la Ruta 12. Pasados unos días del incidente, rompió el silencio y contó sus impresiones sobre el hecho.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2021/12/12-06-Rep-Federico-Javier-Productores-autoconvocados-violencia-piquete-17.51.mp3

Federico Hirshick – Radio República

Hirshick es un productor misionero que protagonizó un incidente con piqueteros al intentar cruzar una barricada de manifestantes. La secuencia fue captada en video por los mismos manifestantes y se viralizó en redes sociales.

En diálogo con Radio República contó que pasaba por allí y lo atacaron. “Me tocó”, dijo y agregó que “salía de una chacra para la Ruta 12 desde Caraguatay y de repente me encontré en medio del piquete y en ese momento me empezaron a tirar piedras y palos”.

Relató que cuando vio un grupo que estaba ocupando media calzada de la ruta y sobre la banquina “vi que había espacio para pasar, pero más adelante me encontré con otro grupo mucho más preparados, con caños y palos.”

“Cuando me di cuenta de la situación intenté hablar pero me atacaron entonces me fui del lugar”, añadió.

Al ser consultado sobre sus impresiones, contó que lo invade “una sensación de injusticia. Ya que el que está trabajando se tiene que estar defendiendo de estas personas que cortan las rutas; no me parece mal que hagan sus reclamos y ruidos, pero que dejen trabajar a los que necesitamos, sin impedir que cumplamos con nuestros compromisos. No hace falta una emergencia para que la ruta esté despejada”

“Hoy hubo una asamblea y había mucha gente muy enojada, se ve que no soy el único que está súper harto de no poder circular por su provincia. Ojalá se encuentre una solución pacífica, pronta y duradera”, argumentó.

Sobre el final de la entrevista, el productor dijo que estos piquetes son “un ‘tumor’ que tiene la provincia y que ojalá las autoridades puedan “extirpar” para encontrar una solución definitiva.

Conductor atacado por piqueteros en Misiones: los productores se manifestaron en Eldorado

Diciembre suele ser temporada alta de reclamos de los llamados “movimientos sociales” que encuentran en la cercanía de las fiestas de fin de año un motivo para exigir algún tipo de beneficio. En ese plan, un grupo de no más de 20 personas integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) cortaron la ruta 12 a la altura de Caraguatay y mientras transcurría la protesta atacaron con palos a una camioneta que intentaba circular por el lugar.

Los piqueteros embistieron contra la camioneta provocando la rotura del parabrisas y algunas abolladuras, el episodio fue capturado en un video que rápidamente se viralizó.

Cansados de los piquetes de las organizaciones sociales, los productores se manifestaron este lunes en la ruta 12 en Eldorado.

Según expresaron en un comunicado, donde invitaron a vecinos, comerciantes, prestadores de servicios e industriales, todos son víctimas del atropello de los integrantes de los movimientos sociales.

“Todos somos víctimas de este atropello de nuestros legítimos derechos de libre circulación. Digamos basta. Esto debe ser una verdadera demostración de unión de toda la sociedad misionera en repudio a este atropello”, manifestaron en un comunicado.

“La cantidad de cortes de ruta son un daño tremendo para la economía de la Provincia y para el trabajo de los productores, empresarios. Ahora también se suma algo que colmó todo que es la agresión física de una persona que tenía que transitar por la ruta rumbo al hospital y fue atacado salvajemente por integrantes del movimiento social, que para mí ya pasan a ser delincuentes”, reclamó Sergio Delapierre, productor yerbatero.