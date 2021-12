Misiones | A partir de los datos del RENABAP, realizarán obras de acceso a los servicios básicos en 15 barrios populares

Mediante el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), se logró tener un mapa de aquellos lugares donde las viviendas no cuentan con acceso a los servicios básicos; Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana, visitó Misiones y recorrió obras que se llevan a cabo en barrios de Posadas, San Pedro y Oberá.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2021/12/Fernanda-Mino-Secretaria-de-Integracion-Socio-Urbana-RADIO-LIBERTAD-1-1-1.mp3

Fernanda Miño- Radio Libertad

“Enmarcado en estos criterios pudimos coordinar con organizaciones sociales para relevar y al tener esas características de los barrios populares empezar a construir el Registro Nacional de Barrios Populares para poder construir estas políticas públicas, que es la integración de los barrios a través de los servicios básicos”, explicó Miño sobre el RENABAP.

A partir de esto, en una primera etapa se realizarán obras en 15 barrios populares, entre las que se distinguen la realización de cloacas, las conexiones de luz y agua, mejoramientos comunitarios, calles y veredas. Dichos proyectos benefician a 7.700 familias bajo una inversión nacional de 3.200 millones de pesos.

Por otro lado, para que los vecinos de estos lugares puedan acceder a los servicios, se emitirán certificados posesorios de vivienda familiar, otorgado por el ANSES. “Cada familia que fue relevada en su domicilio, a través de una aplicación se georreferenciaba para tener ese certificado”, detalló.

“La ley 27.453 que quedan sujetos a expropiación todos los terrenos donde se asientan los barrios populares, por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar ahí”, explicó.

En ese sentido, remarcó que los títulos posesorios van paralelos al acceso a los servicios básicos, es por ello que se realizan obras que apuntan a integrar a estos lugares a los demás barrios.

El RENABAP, nació con el objetivo de lograr la integración de los barrios, por ello, próximamente tendrá una actualización en los relevamientos. “Lo que tenemos es la posibilidad de ingresar al registro nuevos barrios, donde el corte es diciembre del 2018”, precisó.

No obstante, todos los que no fueron relevados antes del 2016 y no entraron van a poder ingresar al registro cuando se actualicen los datos.

“Mientras no tengamos una política ya asentada y de integración de los barrios que no se agota en una gestión, la idea es poder continuarla por muchos años, eso es un trabajo arduo y que necesita de muchos recursos. Es un programa que va a seguir y el registro también va a seguir abierto, integrando a más barrios”, adelantó Miño.

Te puede interesar leer: Programa Mi Pieza: consultá en ANSES con DNI si recibís los $240.000

Venta de los terrenos otorgados mediante el RENABAP

Si bien reconoció que se trata de una práctica ilegal, la funcionaria también remarcó que los vecinos de los barrios populares “no necesitan un papel para vender la propiedad”, en ese aspecto justificó que se trata de una práctica que muchas veces tiene que ver con la misma falta de acceso a los servicios la que induce a vender estos espacios.

“Sabemos que eso está mal visto por la ley, pero en los barrios hay muchas necesidades que cuando el Estado no llega, las cosas se van manejando de otra manera”, añadió.

Asimismo, hizo hincapié en que este registro se creó para que las familias de los barrios populares puedan acceder a servicios y puedan “vivir dignamente”.

Programa Mi Pieza

Mi Pieza, es un programa que apunta a mujeres mayores de 18 años que viven en los barrios populares y que necesiten ampliar y mejorar un espacio de su vivienda.

Este subsidio, no reembolsable, otorga la suma de 240 mil pesos para la renovación de pequeños espacios de la vivienda.

“Es importante porque vamos llevando obras de integración que llevan seguridad a las familias. Se trabajar en articulación con las organizaciones sociales para mejorar la vivienda”, expresó la secretaria de Integración Socio Urbana.