Misiones: con el 40% de alumnos ya vacunados contra el covid, el año que viene habrá presencialidad total en las escuelas

El presidente del Consejo de Educación de Misiones Alberto Galarza, se refirió al término del ciclo lectivo de este año y el comienzo del próximo, donde se espera poder tener en el aula a todos los estudiantes.

También está la expectativa de que no sea obligatorio en 2022 el uso del barbijo en el aula, pero todo dependerá de cómo siga la situación epidemiológica de la provincia. En principio las autoridades educativas de Misiones, tienen la decisión de que ya no se dividan los grados o años en burbujas, sino que la asistencia sea normal, es decir con una presencialidad total.

El presidente del CGE Misiones, Alberto Galarza, contó que estas últimas semanas del ciclo lectivo 2021, se propuso a las escuelas que trabajen con los chicos que tienen todavía que re vincularse, que están tratando de promocionar algunas materias, para que se centren en ellos y todos puedan terminar con éxito el año escolar. Mientras que los demás alumnos que promocionaron todas las asignaturas, ya concluyeron su asistencia.

“Se les pide que se priorice a esos alumnos en la primaria y también en la secundaria, donde este año han tenido nueve mesas para que puedan ir regularizando esas materias que tenían previas. También está concluyendo este año la unidad pedagógica 2020 – 2021, ese ciclo tan complejo de la pandemia se cierra y se proyecta un 2022 más normal y también con régimen académico que va a incluir los exámenes. Se termina este año la libreta abierta”.

El funcionario explicó que la idea es que se pueda avanzar con la presencialidad plena, teniendo en cuenta que Misiones tuvo una buena estrategia de administración de la pandemia, primero con la virtualidad el año pasado, y con distribución de cuadernillos, y luego este año, donde se comenzó con la bi modalidad virtual presencial y no hubo necesidad de dar marcha atrás.

Recordó que “este año arrancamos en febrero sin la vacunación y en marzo igual, pero luego se comenzó la vacunación y ya en mayo el 100% de los docentes estaban convocados a vacunarse. Es decir se articuló la salud y educación, se distribuyó casi 100 mil litros de alcohol en gel y más de 5 millones de barbijos. Fue una logística extraordinaria pensando siempre en cuidar al misionero, docentes, alumnos y familia. También se repararon más de 700 escuelas en un solo año, se nombraron porteros, cocineras, hubo una puesta de todo el estado al servicio del sistema educativo. Ahora que vemos un poco la salida de la pandemia tenemos que mirar ese trabajo con mucho agrado”.

En cuanto a la posibilidad de que no sea obligatorio el uso del barbijo el año que viene en las aulas, Galarza aclaró que eso se dará siempre que la condición epidemiológica lo permita, pero que sin embargo la ley sigue vigente, y el comité científico todavía no resolvió esa cuestión, así que por ahora es una expectativa, pero no una realidad. “Por ahora tendremos que seguir cuidándonos y los directivos deben saber que el año próximo se seguirán entregando esos materiales de cuidado”.