La madre del nene pastelero que se hizo viral por sus trabajos en repostería, anunció que desactivará sus redes sociales porque todo lo que le dicen ciertos usuarios de Twitter “le está haciendo mal”.

Joaquín Nahuel, el nene pastelero que se hizo viral por vender tortas, hace pocos días había comunicado que consiguió el dinero para poder hacerse la operación de piel que necesita y todo era felicidad. Pero esta mañana, su madre comunicó que el nene no usará más Twitter a raíz del ciberbulling que recibió.

“Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, ¡pero es un nene y esto le está haciendo mal! Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, explicó la madre a través de la cuenta oficial de “Joaco”.

En la continuidad del mensaje, Raquel Escobar -la madre de Joaquín- dio más detalles sobre las agresiones que recibió el pequeño. “Le dijeron que sus tortas se quemaron como el, y empezó a preguntar si el es discapacitado ¿Si sus tortas son feas? Entre otras preguntas”.

En respuesta a los comentarios de los seguidores de Joaquín, la madre explicó que los insultos llegaron a través de los seguidores de “Sangrexeneize”. “Sus seguidores fueron, joaco entró al tweet que él puso diciendo que era el fin de su carrera y ahí le decían de todo a Joaquín”, escribió Raquel.

Joaquín Nahuel es el nene de diez años que alcanzó popularidad en las redes sociales por vender tortas para pagar una costosa cirugía que debe realizarse. El pequeño sufrió un accidente doméstico por el cual se le quemó el 25% de su cuerpo y ayuda a sus padres a recaudar la cuantiosa suma de dinero que le cuesta la intervención médica.

Cuando la historia del infante se hizo conocida, muchos famosos quisieron brindarle su ayuda para que pueda alcanzar su objetivo. Uno de los que recientemente se puso en contacto con él es Santiago Maratea. «Hola ¿alguien me puede explicar todo sobre el nene de las tortas? Estoy full Madeleine y no pude ver mucho, pero supuse que ya había conseguido la plata que necesitaba pero recién me dicen que creen que no, ¿alguien sabe?», redactó curioso en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, le escribió al nene y la conversación emocionó a más de uno de los internautas. «¿A vos también te critican por todo?», le consultó el menor de edad. «Obvio, a todos nos critican. Pero no hay que hacer caso», le respondió él y al compartir la charla que mantuvieron, expresó: «El nene de las tortas se ganó mi corazón de verdad».