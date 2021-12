Homenaje en Independiente: el Libertadores de América lleva el nombre de Bochini

Independiente le rindió homenaje al máximo ídolo de su historia: el estadio Libertadores de América llevará también el nombre de Ricardo Enrique Bochini. "Me siento muy emocionado. Esto para mí es algo muy grande", dijo el exjugador.

En la previa al duelo del Rojo con el Ciclón por la Liga Profesional, se enfrentaron dos equipos Senior. El conjunto de Avellaneda, con el Bocha como figura (con un golazo y otro tanto de penal) se impuso por 3-0.

Bochini, máxima gloria de la historia del Rojo, recibió una plaqueta: se sacó una foto con Daniel Bertoni -campeón del mundo- y Héctor «Yoyo» Maldonado, secretario general de Independiente.

«Me siento muy emocionado. Esto para mí es algo muy grande. Estar en esta cancha nuevamente, donde tuve tantas alegrías, como la tuvieron los hinchas de Independiente. Es un orgullo que hoy al Libertadores de América le agreguen mi nombre», fueron sus primeras palabras, al borde de las lágrimas.

«Se lo quiero agaredecer a todos mis compañeros con los que ganamos tantas Copas Libertadores, Copas del Mundo… Gracias a ellos. Siempre tuvimos la suerte de ganar y pelear campeonatos. Si no fuera por ellos, si no hubiera ganado los trece campeonatos, no tendría este nombramiento», sentenció.

«Siempre que voy por cualquier parte del país, la gente decía que el estadio tenía que llevar mi nombre. Si se le agregó, se lo debo a los hinchas de Independiente de todo el mundo», dijo.

A su vez, recordó a Diego Armando Maradona, quien lo admiró y fue su compañero en la Selección Argentina. «Hoy ha pasado un año y medio cuando estuve con Diego Maradona, cuando se le hizo homenaje. Si él estuviera vivo, estaría acá presente, emocionándose. Él me venía a ver acá cuando era chico. Siempre me dijo que era su ídolo. Hoy me hubiese gustado muchísimo que pudiéramos estar acá junto. Desde algún lugar del cielo estará agradeciendo, contento», dijo, al borde de las lágrimas.

Por último, dejó un mensaje para el futuro del Rojo: «Lo que me gustaría es que Independiente vuelva a ganar los campeonatos. Yo pude hacerlo. Este es un club muy grande, de verdad. Espero que volvamos a ser lo que fuimos en esa época tan gloriosa que pude tener yo y todos los jugadores. Independiente tiene un estilo y lo tiene que defender a muerte».

