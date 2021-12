Juicio por el brutal crimen de Hugo Wasyluk: los policías imputados intentan despegarse de la golpiza al detenido

Este viernes continuaron declarando los testigos y los policías (imputados) que están sentados en el banquillo de los acusados en el juicio oral y público que se lleva a cabo en Oberá, por el esclarecimiento del homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (28 años), ocurrido el 26 de abril del 2011.

Entre los que declararon, estuvo el oficial, Pedro De Mattos, integrante de la patrulla – junto a el ex agente Ricardo Javier Rodríguez y el ex cabo Carlos Antonio Gómez- de la comisaría de Villa Bonita, que detuvo al jornalero y lo trasladó a la seccional primera de Oberá, donde finalmente falleció 27 horas después, por las graves lesiones recibidas tras el procedimiento policial.

Como viene ocurriendo en las jornadas de debates anteriores, los imputados en la causa intentan desacreditar la gravedad de las lesiones causadas en el cuerpo de Wasyluk, que luego le provocaron agonía y su muerte.

«No hubo golpiza, tampoco fue un procedimiento violento, no me gusta ese término. Fue un procedimiento enérgico, con adrenalina y que habrá durado un minuto, porque estamos preparados para eso», manifestó el efectivo imputado, Pedro De Mattos.

Agregó que “mientras la oficial (Berley) le tomaba la denuncia nosotros salimos para detenerlo, en el camino, yendo por la ruta (provincial 103) nos cruzamos con Wasyluk. Yo me estaciono al costado, él viene hacia la puerta e inmediatamente la abro y me bajo con un bastón de goma porque la hermana había dicho que tenía un cuchillo. Trate de defenderme dándole un bastonazo en cada una de las piernas. También bajó Gómez, iniciándose un forcejeo para reducir al detenido», explicó, aclarando que no habían encendido las sirenas del patrullero.

Luego declaró que «Hugo Wasyluk fue esposado con las manos atrás, se lo puso en la caja de la camioneta sentado de espaldas contra la cabina y lo llevamos a la comisaría (de Villa Bonita), yo entro para buscar los papeles (pedido de detención) mientras que el detenido se queda en la camioneta, fueron minutos, hasta que continuamos viaje hasta Oberá como estaba previsto. Pasamos por el campito de los médicos para que lo examine el médico policial (Orlando) Morales y después fuimos hasta la Primera».

Posteriormente, el policía De Mattos manifestó que durante la detención: «Él me ataca, tenía un cuchillo, me defendí con el bastón de goma, pero en ningún momento participé de ninguna paliza».

«Es lamentable lo que pasó, ninguna persona se merece lo que le pasó a Hugo pero yo no participe en ningún tipo de golpiza que le propinaron. A mi criterio fui un buen policía y personalmente nunca tuve problemas con Wasyluk», sostuvo el acusado durante la sexta jornada de debate, que lleva a cabo el Tribunal Penal 1, en la sede del Oberá Tenis Club (OTC).

Hoy termianaron de declarar siete de los 13 imputados, donde ejercieron el derecho a la defensa.

Crimen de Hugo Wasyluk: Resultado de la autopsia

Por otra parte, es de destacar que la autopsia realizada al cadáver de Hugo Miguel Wasyluk (28 años) confirmó las sospechas de que la víctima fue brutalmente golpeada y tuvo una larga agonía que lo llevó a la muerte, en la seccional primera de policía de Oberá, entre la noche el 25 y 26 de abril del 2011.

Wasyluk fue golpeado estando imposibilitadas sus manos (estaba esposado) y murió por un “shock hipovolemico y asfixia por aspiración de líquido intestinal”. El cuerpo presentaba lesiones traumáticas en distintas partes del cuerpo, con desgarro de vasos arteriales, lo que le provocó un infarto en la zona intestinal y obnubilación de la conciencia.

«Todas las lesiones que recibió desencadenaron en el resultado final que fue la muerte» y lo que no se puede afirmar es que si hubiese tenido atención médica necesaria el detenido, no hubiese tenido el mismo resultado (“riesgo de muerte”), señala el informe médico.

La evidencia acerca de la causa de su muerte, fue corroborada ayer por el médico, Horacio Marín, quién junto al doctor Gabriel Flores, realizó la autopsia al fallecido, tras ser hallado sin vida en el baño de la celda 2 de la seccional primera de oberá, el 26 de abril del 2011; 27 horas después de haber sido detenido por los efectivos de la comisaría de Villa Bonita, el 25 de abril de 2011.

El lunes 6 y el martes 7 de diciembre será el turno de las partes, con la presentación de los alegatos, en tanto que el jueves 9, se daría lectura a la sentencia.