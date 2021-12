Día del Médico | La historia de Florencia y Paula, dos jóvenes hermanas médicas llenas de ilusión, que decidieron seguir el legado de sus padres

Hoy 3 de diciembre es el Día del Médico, una oportunidad para rendir homenaje a aquellas personas que día a día se dedican a esta labor. Esta es la historia Florencia y Paula, dos jóvenes hermanas médicas misioneras que decidieron seguir el legado de sus padres y abrirse paso en la medicina.

Cada 3 de diciembre se celebra en Argentina y Latinoamérica el Día del Médico, una oportunidad para homenajear a los profesionales misioneros y también a aquellos que aspiran a formarse como profesionales y contribuir a la sociedad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Esta es la historia de Florencia y Paula Cechetto, dos hermanas misioneras que cumplieron su objetivo de recibirse de médicas y así seguir el legado de sus padres, también médicos: Silvia Ayala, Tocoginecóloga, y Gustavo Cechetto, Pediatra.

Paula y Florencia, de 26 y 27 años, se recibieron en la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes. Casi a la par, transitaron juntas ese camino que muchos describen “de sudor y lágrimas”, pero con inmensas satisfacciones.

Sin embargo, cuando eligieron la carrera no fue nada fácil, siempre estuvo esas ganas de romper el “mandato familiar”. Es así que Paula contó “Mi papá y mi mamá son médicos, yo no quería ser médica porque veía que ellos trabajaban mucho, pero en el último año de la secundaria fui secretaria de mi papá y trabajando me di cuenta que me encantaba la medicina.”

La historia de Florencia es diferente, ella comenzó estudiando abogacía por dos años, y luego se dio cuenta que lo suyo también era la medicina.

“La medicina tiene mucho contacto con la energía de la gente que siempre te deja algo lindo y llevan un pedacito de tu corazón, es una carrera que se basa en servir a la otra persona” afirmó con una sonrisa en el rostro.

Ambas coincidieron que irrevocablemente tuvieron mucho que ver esas visitas de niñas en el consultorio donde sus padres trabajaban incansablemente más de 10 horas al día y el “olor a hospital”.

Durante su trayectoria como estudiantes, ambas al unísono compartieron lo difícil y sacrificado que fue no ver por un largo tiempo a su familia, y a sus amigos como la realidad de todo “estudiante del interior” que describe Mario Bofil en una canción.

Hoy ya como médicas formadas, Florencia en Pediatría como su padre mencionó “Me encanta el contacto con los chicos y con la familia de los chicos, creo que ellos tienen algo particular que te hacen ver las cosas de diferente manera, aprendes un montón de ellos”; y Paula por su lado en clínica médica.

Ambas ya trabajando y completando su instancia de residencia compartieron su experiencia en el ámbito laboral misionero.

Florencia señaló “en la residencia, pasas tantas horas en el hospital que forjás relaciones que ni sabias que podías generar, de hermandad, compañerismo” y admitió que su parte favorita es recibir un dibujo de sus pequeños pacientes y acompañar los procesos difíciles.

Asimismo, Paula definió que lo más significativo para ella es el agradecimiento de los pacientes, al hacer bien su trabajo, para salvar una vida y sobre todo al hacer lo posible para que ellos se sientan bien.

En este sentido, enfatizó que, como médicos, no solo velan por la salud física de las personas sino la salud mental y emocional, ya que cada consulta lleva un largo tiempo de charla y compenetración con el paciente.

Por otro lado, como todas las profesiones tienen su lado duro, les consultamos cuál piensan que es el lado difícil de la medicina. Con respecto a esto, Florencia destacó que, el posible reproche de los pacientes, de a veces no poder estar al 100% energéticamente.

Es así que Paula recordó su experiencia con el Covid-19. Ella recién recibida, a punto de iniciarse, se topó con el lado más complejo de la medicina: la cercanía con pacientes de mucha gravedad, “El estar tan cerca de la muerte fue muy difícil, nadie te forma para eso. Por suerte con la vacunación disminuyó y esperemos que no vuelva” destacó.

Por otro lado, como el rubro de la medicina es muy amplio y se puede ejercer en todo el mundo, ambas finalizaron la entrevista contando a Misiones Online sus proyectos a futuro. Paula afirmó entre risas que le gustaría trabajar en todo el país y en todas las provincias; Florencia sin embargo, establecerse en su querida Posadas y trabajar en un consultorio.

Un mensaje esperanzador en el Día del Médico

Finalmente, en el marco del Día del Médico no se privaron de dejar un hermoso mensaje de gratitud hacia sus colegas y de fuerza a los estudiantes de medicina que día a día le ponen el cuerpo y las ganas para lograr ese objetivo tan ansiado: recibirse.

“Este último tiempo fue muy difícil porque la medicina necesita si o si de la presencialidad, rotar en hospitales, le mando muchas fuerzas, ¡se puede!” dijo Paula.

Y Florencia “A veces uno siente que no va a llegar, que no se va a poder, pero se puede, cada vez que uno quiere y pone empeño se dan las cosas”