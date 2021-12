Caso Nancy Videla: una vecina del presunto asesino lo acusó de cobrar deudas con sexo

Damián Lezcano Mendoza, de 70 años y nacionalidad paraguaya, es hasta el momento el único detenido y principal sospechoso del crimen de Nancy Videla, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

«Era un baboso, siempre se pasaba con las chicas y los chicos», contó una de las jóvenes y relató varias denuncias de abuso contra Damián Lezcano Mendoza.

Lezcano Mendoza – que ya había sido condenado por homicidio simple en 2002 y había terminado de cumplir su pena tres años después -, era señalado por sus vecinas como un acosador e incluso aseguraron que intentaba cobrar las deudas de sus inquilinas con sexo.

“Las chicas decían que se iban porque era ‘mano larga’”, comentó Elsa, una vecina de la casa ubicada en la calle Bucarest 2531 de Ingeniero Budge.

Rocío, otra joven vecina, contó a C5N que el acusado “era un baboso con las chicas y los chicos”: “Una chica colombiana estuvo alquilando hace un mes y se tuvo que ir porque le manoseó a la nena. Ese día él se fue en un patrullero”, reveló sobre los abusos.

Antonella, su hermana, contó indignada que “así como se lo llevaron, lo volvieron a traer”

“Había denuncias pero él andaba como si nada”, agregó Rocío al respecto.

“Una vez él se había pasado con mi hermana, le había dicho cosas. Mi mamá fue y discutió con él. Cuando estaba borracho te decía ‘mi amor’ y cosas así, re baboso. Yo siempre le contestaba o lo miraba mal. Un día te decía cosas y después te quería saludar como un vecino bueno”, contó la joven de 22 años sobre Lezcano Mendoza.

“Una chica se tuvo que ir porque ella no tenía para pagar el alquiler y el señor la apuraba, le ofreció que no le pagara pero que tuvieran relaciones sexuales. Ella estaba con su hijo y se sentía incómoda. En el último momento se tuvo que quedar una amiga con ella porque él se quería propasar”.

En cuanto a las sospechas sobre el crimen de Nancy, Rocío contó: “Mi vecino lo vio sacando los escombros y le había dicho que iba a hacer un contrapiso porque la casa estaba muy baja”.

«Da impotencia porque fue muy cerca, no pudimos hacer nada, no escuchamos nada. No sé ni lo que vivió. Fue tan cerca… Vaya a saber todo lo que le hizo y no la pudimos ayudar», finalizó.

Caso Nancy Videla | Los forenses creen que la mataron de un golpe en la cabeza: el cuerpo estaba desnudo y sufrió maniobras de asfixiahttps://t.co/A4QnBMHSEH — misionesonline.net (@misionesonline) December 3, 2021

(MinutoUno)