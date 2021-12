Siniestro vial: “Los automovilistas en general odian a los ciclistas”, aseguró Bernardo Nuemann, amante de las bicicletas 

Bernardo Neumann, pintor y amante de las bicicletas reflexionó sobre el correcto uso de las bicis diariamente. En ese sentido, sostuvo que en un siniestro vial la “responsabilidad es compartida”, tanto por parte del conductor del vehículo como del ciclista.

En primer lugar, pidió al motociclista y también a los conductores de vehículos que tengan la consideración hacia el ciclista porque es la persona “más vulnerable”. En ese sentido, contó que ante el mínimo roce, su cuerpo impacta contra la tierra.

Puntualmente, Neumann sostuvo que en la Costanera de Posadas “como ciclista hemos sufrido agresiones de distinta índole en la cual se podría solucionar con un poco de más de respeto hacia la persona y ni hablemos cuando se sale hacia la ruta, donde el transitar es siempre es apostar a la buena suerte porque es realmente así”, dijo.

“Los automovilistas en general odian a los ciclistas”, manifestó y reconoció “soy un ciclista de muchos años y cometemos una cantidad de infracciones pero la responsabilidad siempre hay que repartirla y ver qué sucedió realmente”, comentó Neumann.

En cuanto a las recomendaciones, debido a que es una palabra autorizada por estar muchos años arriba de bici, Neumann dijo que “en primer lugar, utilizar casco ajustado y no suelto, después necesitamos un par de gafas porque al atardecer podemos visualizar un animal, elementos de iluminación porque es fundamental así notan la presencia del ciclista. Además, pedimos responsabilidad social”, añadió.

Luego del siniestro vial en el que un joven fue herido tras ser impactado por un automóvil en la costanera de Posadas, Luis Di Falco, presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones reflexionó sobre la situación actual y recomendó a los misioneros a intensificar los cuidados a la hora de conducir tanto un auto como una bicicleta.

Ayer, Guido B. de 18 años circulaba con su bicicleta sobre la Costanera de Posadas pero en un momento dado impactó contra un vehículo y debió ser hospitalizado. En esa línea, Di Falco manifestó que para evitar los siniestro viales es fundamental la educación, la prevención y la concientización.

Asimismo, el presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones reveló que, si bien el índice de accidentes es bajo, la mayoría el 90% ocurre en las ciudades y no en las rutas como se piensa.

En cuanto a los consejos para el ciclista, Di Falco manifestó “lo primero es la precaución, lo segundo usar el equipamiento adecuado, vemos todo el tiempo gente en bicicleta que no tiene puesto el casco, que no usa bicicleta con espejos, que no tienen luces. Hay que prever los cuidados y la prevención”, apuntó el especialista en seguridad vial.

“Los accidentes pasan todos los días, tenemos un promedio entre 30 y 40 en Misiones”, reveló Di Falco.

Sin embargo, detalló que “no todos los días tenemos fallecidos como antes. Hemos tenido años que se registraban dos muertos por día, eso ya quedó atrás. En lo que va del año estamos en 190 fallecidos aproximadamente”, comentó en diálogo con Misiones OnLine.

En términos estadísticos, Di Falco remarcó que las principales causas de los accidentes en Misiones son tres; el alcohol, descuidos tecnológicos, cansancio.

En tanto, recomendó a los ciclistas que andan por las bicisendas de la Costanera “circular en un solo sentido, no se puede ir y venir por el mismo tramo. Deben utilizar el casco y chaqueta, está comprobado estadísticamente que el casco ayuda a que las lesiones sean menores”, apuntó Di Falco. No obstante, recomendó hacer caso a las señalizaciones y puntualmente respetar los semáforos.

Por su parte, el especialista también recomendó a los conductores mantenerse a un metro y medio de distancia en paralelo, sea una bicicleta o una motocicleta.