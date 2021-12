A 28 años de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar: mitos y realidades

Este 2 de diciembre se cumplen 28 años de la muerte de Pablo Escobar, el poderoso narcotraficante colombiano que se hizo conocido por los crímenes que cometió para construir su imperio.

Sobre la muerte del líder del «Cartel de Medellín” existen diversas teorías: se dice que se quitó la vida, que lo mataron agentes estadounidenses o que fue víctima de sus más peligrosos enemigos.

Lo cierto, es que “el patrón del mal” murió de un disparo, un día después de haber cumplido los 44 años, en el tejado de la casa donde permanecía oculto de la policía, tras haberse fugado desde la cárcel de lujo “La Catedral”.

«¡Viva Colombia, Pablo Escobar está muerto!»

La versión oficial de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, dice que la policía colombiana y estadounidense dio con la ubicación del narcotraficante más buscado de Colombia, luego de una llamada telefónica que tuvo con su familia.

La llamada de ese 2 de diciembre de 1993, tuvo una duración cercana a los cinco minutos, lo que permitió que personal policial diera con la ubicación exacta del refugio de Escobar: la calle 79 del barrio Los Olivos.

Cuando la policía arribó al lugar, estaba el guardaespaldadas de Pablo Emilio, Alvaro de Jesús Agudelo, conocido como el «Limón», quien fue el primero en recibir los tiros de la policía.

En ese momento, “el patrón del mal” escapaba por el techo de la vivienda cuando recibió los tres disparos que le costaron la vida.

La versión oficial indica que Escobar fue abatido por Hugo Aguilar, comandante del Bloque de Búsqueda que estaba en busca del paradero del colombiano.

«¡Viva Colombia, Pablo Escobar está muerto!», gritó Aguilar por walkie-talkie tras haberle dado muerte a Escobar y luego posó con el cuerpo del temido narcotraficante.

Familia asegura que se quitó la vida

Por su parte, la familia de Pablo Escobar sostiene la teoría de que el jefe del cartel de Medellín planeó quitarse la vida.

«Mi padre siempre nos dijo que el teléfono era sinónimo de muerte porque nos podían rastrear fácilmente, y el día que murió nos llamó tanto, que me hace pensar que él quería que la Policía llegara y que quería morir en un combate. Es una manera también de suicidarse», explicó Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo, según consigna la BBC.

En otra entrevista, el hijo mayor de Escobar, quien desde 1994 se llama Juan Sebastián Marroquín Santos, contó que su padre le había explicado una forma de morir en caso de estar en peligro.

“Si me veía rodeado por la policía, él me decía que no podía ser un tiro en la boca, ni en la frente ni en la sien porque esos tiros se pueden desviar y no causarte un daño definitivo. Que el único lugar para matarse en serio era pegándote un tiro en el oído derecho como él lo había consultado con médicos”, relató Marroquín.

«Los Pepes»

Perseguidos por Pablo Escobar, «Los Pepes» fue un grupo paramilitar conformado por narcotraficantes enemigos de Escobar, que se atribuyó parte del mérito en el deceso del conocido narcotraficante.

Diego Murillo, conocido como Don Berna, era uno de los líderes de «Los Pepes», y en su libro «Así matamos al Patrón», relató su versión sobre la muerte de Escobar.

Don Berna asegura que la bala que le dio muerte a Escobar la disparó su hermano y que fueron «Los Pepes» quienes encontraron el paradero del fugitivo Pablo, y no el grupo de búsqueda conformado por la policía.

Sobre los últimos minutos de Escobar, «sus movimientos eran lentos debido al gran sobrepeso que tenía. Subió al segundo piso, pues allí había una pequeña ventana que daba al techo de una casa vecina», contó el líder de «Los Pepes», según consigna la BBC.

«Pablo corría por el techo cuando mi hermano llegó a la ventana, le apuntó y le disparó en la cabeza con su fusil M­16 calibre 5.56.», contó don Berna, sobre los que serían los últimos segundos de vida del recordado narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria.

