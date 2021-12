Herrera Ahuad entregó viviendas en Itaembé Guazú y aseguró que “estamos en el buen camino de resolver el déficit habitacional de la provincia”

Son 44 casas sustentables que se suman a otras entregadas en los últimos 3 meses. “Tenemos previstos entregar más y estaríamos superando la entrega de unas 2 mil casas, en diferentes modalidades”, señaló el mandatario. Se refirió a la variante ómicron.

Manejando su propio vehículo, transitando las calles de Posadas en soledad y saludando a cada vecino que encuentra a su paso, el gobernador Oscar Herrera Ahuad arribó esta mañana a un sector del barrio Itaembé Guazú, para participar de la entrega de 44 viviendas sustentables, en el marco de una cogestión entre el Iprodha y la Nación.

“Siempre nos gusta venir y compartir las entregas de las viviendas en toda la provincia. Este es un programa específico para Posadas con viviendas sustentables que han sido muy eficientes, a lo largo de estos años”, explicó el mandatario.

“Esta es la tercera entrega de los últimos tres meses y tenemos otras más. Ahora son 44 viviendas y venimos a compartir con quienes son hoy sus dueños, conocer un poco su historia que también sensibiliza mucho a quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones dentro de las áreas institucionales”, señaló Herrera Ahuad.

Acompañado por el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto y el presidente del Iprodha, Santiago Ros, el titular del Ejecutivo provincial confesó que “en materia habitacional tenemos que trabajar un montón en nuestra provincia, pero vamos por buen camino y ese buen camino es entregar títulos de propiedad, poder entregar viviendas y vamos de a poco resolviendo el problema habitacional de los misioneros”.

Reveló que “después que uno sube las fotos de estas visitas hay cientos de misioneros que me escriben y me piden su casa. Vamos en el camino, ese es el compromiso, con orden y responsabilidad de los recursos financieros de la provincia”.

Dijo Herrera Ahuad que, en el balance del año, “entre las viviendas que tenemos en los diferentes municipios, que tenemos viviendas rurales, otras por construcción propia, estimo que vamos a andar por encima de las 2 mil viviendas entregadas este año”.

“Todavía necesitamos continuar en los núcleos poblacionales grandes, que tienen un déficit habitacional importante”, insistió.

Variante Ómicron

En el encuentro con los periodistas, Herrera Ahuad se refirió, por otra parte, al monitoreo que están realizando desde Misiones con relación a la variante ómicron de Covid 19.

“Estamos trabajando con la sala regional, en una vigilancia epidemiológica en Brasil, Paraguay y la provincia de Misiones. Es una sala que se mantiene desde la época del dengue. Esa sala regional va reportando y nos informan que en Brasil hay cepa ómicron, no circulación, pero si casos. Y eso hace que tengamos que ponernos un poco más estrictos en los controles en los pasos internacionales que hoy están habilitados para la provincia”.

Ante el advenimiento de la nueva cepa y con otras también conocidas pero que no ingresaron a la provincia, Herrera Ahuad explicó que “en la epidemiología generalmente los nichos biológicos son ocupados por otros. Es muy difícil la coexistencia de dos nichos en un mismo lugar. Siempre un que prevalecía, aparece otro, lo equilibra y luego va prevaleciendo el nuevo y va desapareciendo el anterior”.

Agregó que “la primera ola se inicia con la cepa Alfa o One, para llamarla de alguna manera, luego esa fue desplazada epidemiológicamente por la cepa Manaos sobre todo en esta región; la Manaos termina siendo desplazada por la Delta y la Delta, si no tenemos una población con un alto índice de vacunación y si no nos cuidamos, lo más probable que la delta en un tiempo sea reemplazada por esta otra variable”.

Para Herrera Ahuad, “lo que claramente se nota es que el ingreso de la variable Delta a la Argentina y en nuestra provincia, que manejó otras variables, todavía no tiene el ingreso de la Delta y ya estamos hablando de la Ómicron. Los nichos epidemiológicos son muy difíciles que tengan brotes de ambos al mismo tiempo”.