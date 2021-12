Espectaclar despiste y vuelco en el acceso Oeste de Posadas. el conductor permanece internado

Un automóvil despistó y terminó volcando en el acceso Oeste de la ciudad de Posadas. El siniestro se registró este jueves a las 4 de la mañana, tras el impacto, el conductor del rodado fue trasladado de urgencia al hospital y permanece internado.

Sebastián V. de 33 años, oriundo de Santo Tomé, Corrientes, perdió el control de su vehículo y terminó con las ruedas invertidas. De acuerdo a lo que informó la Policía de Misiones, el siniestro ocurrió minutos después de las 4 de la mañana, en cercanía del puente Chacabuco, sobre el acceso Oeste.



Hasta el momento, no está claro las causas del siniestro pero, indicaron que el Wolkswagen Vento circulaba en sentido Sur – Norte y en un momento dado, el conductor perdió el control del vehículo mientras manejaba sobre la avenida Ulises Lopez.

Los uniformados recibieron la alerta a través de la dirección Centro Integral de Operaciones. Una vez allí, los policías se encontraron con un auto volcado y con el conductor dentro del rodado.

A raíz de lo ocurrido, el conductor resultó con lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Rescate el vehículo

Luego del “vuelco”, la Policía Científica se hizo presente en el lugar e intentó reconstruir las acciones previas al despiste en el acceso.

A su vez, la grúa policial se trasladó hasta el lugar del siniestro y logró sacar el vehículo que estaba en posición invertida en una “cuneta”.

Tras el fatal accidente en la Ruta 7 en el que falleció un niño Mbya, las comunidades se movilizaron pidiendo más señalización y lomos de burros

Las cuatro comunidades asentadas en la zona del área natural protegida expresaron su dolor por la muerte del niño de 8 años de Tekoa Kapi’i Poty, que vivía a pocos metros de la Escuela Satélite N° 798, sobre la ruta provincial 7. Intentando cruzar la ruta fue embestido por un vehículo y “perdió la vida en el acto por el impacto”, expresaron sobre el fatal accidente.

“Es impresionante la velocidad con la que circulan los conductores en un área natural protegida y de territorialidad indígena. No respetan la señalización, se necesita reductores de velocidad, pedimos lomos de burro desde hace tiempo”, expresó el cacique Eliseo Chamorro, de la Comunidad Ka’aguy Poty, sobre el trágico y fatal accidente vial.

Por ello, las comunidades asentadas en el Valle del Kuña Pirú solicitaron nuevamente a las autoridades correspondientes que «vean el peligro que implica la falta de señalización en la zona desde Aristóbulo del Valle a Jardín América, donde hay 11 escuelas. Se necesita más control de velocidad. Hoy lamentamos la muerte de un niño de la comunidad Mbya Guaraní”, expresó el Cacique.

Desde Ka’aguy Poty se solidarizaron con la familia de la comunidad afectada. Chamorro sostuvo que salieron esta mañana a repudiar el hecho y pedir más conciencia a los conductores. Aseveran que no se respeta el límite de velocidad en la zona. «Es una zona de escuela satélite indígena y áreas naturales que se debe respetar los límites de velocidad, pero esto no ocurre», insistió Chamorro.

“Siempre está nuestro temor que esto pase porque los conductores no respetan la velocidad, falta más señalización, que pongan los lomos de burro que hace tiempo pedimos a las autoridades, al Concejo Deliberante, a la Municipalidad y Vialidad. Esto no fue un accidente, fue por exceso de velocidad. Cuando atropelló al niño había sol, buena visibilidad, y era en horario de escuela. Pero no se respetan las indicaciones”, expresó Chamorro en contacto con ArgentinaForestal.com

La tragedia movilizó a cuatro comunidades de Ruiz de Montoya y Aristóbulo del Valle, asentadas en el Valle del Kuña Pirú, que decidieron salir al borde de la ruta provincial con una campaña de concientización, entregando volantes a los conductores con mensajes de prevención.

El miércoles a las 12.35 del mediodía se registró el accidente vial sobre la Ruta Provincial N° 7 que derivó en el trágico final, al atropellar al niño un vehículo Fiat Fiorino al mando de un joven de 23 años. “El niño venía de la chacra de su familia que tiene cruzando la ruta, y cuando volvía a su casa para bañarse e ir a la escuela, fue cuando sucedió el fatal accidente”, precisó el director de la Escuela Satélite, Sergio Arriola.

El reporte policial indica que se realizan las pericias de rigor para establecer las causas del accidente. El vehículo transitaba sobre la Ruta mencionada en sentido Jardín América hacia Aristóbulo del Valle, cuando embistió al niño que intentaba cruzar la cinta asfáltica y fue atropellado.

Tras consultas con el magistrado, secuestraron el rodado, se notificó la instrucción de la causa al conductor y se hizo entrega del cuerpo del menor a su madre.

“La realidad que fue todo muy duro, el niño estuvo hasta casi las 15 horas en el asfalto y esperando que se terminen las pericias de criminalística”, relató Arriola.

“El abuelo del niño siempre lo llevaba o buscaba, ya que tiene varios nietos que asisten a la escuela, justamente porque la preocupación de la comunidad -y también desde la escuela- es la alta velocidad con la que se circula en la ruta. Personalmente he presentado varias notas solicitando más señalización, lomos de burros, y controles porque en toda esta zona hay 11 escuelas, de las cuáles dos son satélites. Es sólo pararse a mirar y ver la velocidad con la que transitan los vehículos. No podemos salir siempre a reaccionar cuando las tragedias suceden, hay que prevenir accidentes y señalizar mejor la ruta”, pidió el director de la Escuela 798.

Fotos: Gentileza