Viral | Una abuela de 89 años fue a ver el recital de Abel Pintos con una lupa

El cantante es protagonista de una de las noticias del día. Una abuela de 89 años, fanática suya, fue a verlo con una lupa y luego se fotografió con él. Abel Pintos y otro gran gesto.

Abel Pintos es uno de los cantantes más queridos de la República Argentina. Su público, denominado «La Familia», lo sigue en las diferentes provincias y recitales que brinda a través de los años. De hecho, es realmente variada la convocatoria en cuanto a edades: sin ir más lejos, una abuela fue a observarlo en uno de sus últimos shows con una lupa para verlo mejor.

La noticia se hizo viral en las redes sociales y de hecho Antonia Margarita Guzmán decidió hablar tras conocerse su historia. «El otro día cuando estuve con él le pregunté por los ‘rulitos’ que tenía y me respondió que se perdieron», narró la señora de 89 años, quien mediante una historia de Instagram recorrió las pantallas móviles de miles de usuarios que se enternecieron con su relato.

Luego del recital, Abel Pintos tuvo un maravilloso gesto con la abuela: se fotografió y se mostró realmente contento de tenerla entre sus seguidores. Una vez más, el oriundo de Bahía Blanca recibió una muestra de afecto que le demuestra ser uno de los artistas con mayor aceptación por parte del público argentino.

Abel Pintos fue sorprendido por una moza cordobesa

Abel Pintos se presentó en la Fiesta Nacional del Maní, en la localidad cordobesa de Hernando. Allí se encontraba dispuesto a dirigirse hacia el escenario donde luego brindó su show, pero recibió una grata sorpresa por la que tuvo que detener sus pasos. Una moza del Hotel Ikera, donde se alojó Abel Pintos, le cantó Tanto amor para demostrarle sus dotes artísticos al ídolo.

UNA MOZA LE CANTÓ A ABEL PINTOS QUE SE DETUVO Y LA APLAUDIÓ 🤗❤ “Se quedó un rato esperando como que yo vaya a saludar y de los nervios no supe qué hacer”, contó Agostina

Es especial y bello momento Sucedió en un hotel en Córdoba@AbelPintos pic.twitter.com/74eXDcUPtB — Impactorioja (@impactorioja) November 30, 2021



En diálogo con El Doce, Agostina Cabrera expresó su sorpresa por haber podido lograr este momento: “Sinceramente ni yo lo sé. Fue muy de sorpresa. A él lo quería saludar porque soy re fanática de él de chiquita, pero tampoco quería molestarlo porque venía con mucha gente, desde el hotel tampoco queríamos molestarlo. Le conté a mi encargado y le dije que canto y me dijo ‘Agostina cuando baje Abel cantale’ y apenas bajó dije ‘me arriesgo’, total si me escucha me escucha sino me llevo una linda experiencia. Estaba muy nerviosa”.

“Él me aplaude, pero justo tenía que salir a dar un show. Él se queda en el momento como esperando para que vaya a saludarlo y de los nervios le decía ‘gracias, gracias’ y le hacía con la mano para que se vaya al show. No me pude sacar foto, todo el mundo me lo dice. Tengo muchas ganas de cantar y seguir con esto”, agregó Agostina, que recibió la gratitud de uno de los máximos exponentes de la música nacional al oírle interpretar uno de sus éxitos. De este modo, quedó comprobado (una vez más) el cariño que «La Familia» siente por el oriundo de Bahía Blanca.

#Espectaculos Nació Agustín, el hijo de Abel Pintos y su novia Mora Calabrese https://t.co/bow3qySQPk pic.twitter.com/Www3W4ZlQt — misionesonline.net (@misionesonline) October 22, 2020



Fuente: El Destape