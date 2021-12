Juicio oral en Oberá: certificaron que Hugo Wasyluk no tenía lesiones antes de su detención en Villa Bonita

Con las declaraciones de varios testigos prosiguió este miércoles el juicio oral y público que se lleva a cabo en el Oberá Tenis Club, donde se debate el crimen (tortura seguida de muerte), de Hugo Miguel Wasyluk (28 años), ocurrido el 26 de abril de 2011, tras su detención en la comisaría de Villa Bonita.

De las testimoniales de hoy surge que Wasyluk no tenía lesiones horas antes de su detención –a alrededor de las 21:00 horas del 25 de abril de 2011- en Villa Bonita. Aquel día, la víctima fue atendida entre als 14:00 y 15:00 horas en un CAPS del municipio por el doctor Lein Hung Kuo, por una micosis la en zona genital.

«Si hubiese notado algo iba a dejarlo sentado porque soy meticuloso en ese sentido, pero no, no tenía lesiones ni tampoco se puso violento cuando le dije que no le iba a dar ansiolíticos» porque estaba alcoholizado, manifestó el galeno en su declaración testimonial.

Además, fue leída la declaración testimonial de Kuo en la etapa investigativa, en la cual el profesional ratificó sus dichos iníciales y sostuvo que la víctima «fue a la sala consultando por una micosis, tenía insomnio. Revisé la zona afectada, le receté una crema para la micosis y nada para dormir (ansiolíticos) por su estado de ebriedad, por lo que no se enojó ni se puso violento. No observé golpes, nada raro más allá de inestabilidad en la marcha debido al estado de embriaguez».

Contrariamente a lo que afirman los imputados, el doctor Kuo manifestó que Wasyluk «conmigo nunca fue agresivo, siempre actuó normal, tranquilo, ni siquiera hizo manifestaciones cuando le dije que no le iba a dar pastillas, solo se fue con su bolsito».

Otros seis testigos –entre ellos tres policías- declararon en la cuarta jornada del juicio oral y público que se lleva a cabo en la sede de OTC. Los testigos aportaron datos acerca de la vestimenta que tenía la víctima al momento de su aprehensión y de cuando estaba detenido; como así también de las lesiones que presentaba, y que no supieron precisar con certeza.

Testimonios y elementos importantes para la causa

Para mañana están citados a declarar un efectivo de la comisaría primera de Oberá, que habría pedido que lo lleven al Hospital a Wasyluk, cuando estaba detenido. El policía fue notificado para su comparecencia hoy y no concurrió a la audiencia.

El tribunal lo hará llamar por la fuerza pública, tras lo cual desde la querella solicitaron que sean previstas medidas de seguridad para el testigo, por las declaraciones que emitió.

Además, el Tribunal Penal 1 decidió que los citados a declarar el próximo lunes, como Pedro Andersson, el Comisario General Esquivel y el doctor Horacio Marín, comparezcan este jueves y al mismo tiempo se va a exhibir el material fotográfico de la autopsia y del momento en que fue hallado el cuerpo sin vida de Wasyluk, en el baño de la celda 2 de la seccional primera de Policía de Oberá. Serán testimonios y elementos de vital importancia para la causa.