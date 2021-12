Hoy es el Día del Ama de Casa: el 62% de las inserciones laborales asociadas al cuidado del hogar, están ocupadas por mujeres

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día del Ama de casa, un homenaje a aquellas personas que realizan las labores diarias del hogar. Un trabajo no remunerado al que se dedican cerca de 2 millones de mujeres en el mundo.

Como cada 1 de diciembre se conmemora el Día del Ama de Casa donde se reivindica el trabajo no remunerado que hacen millones de mujeres en sus hogares. Tareas que van desde cuidar a los hijos hasta administrar los gastos de la casa y que durante mucho tiempo pasaron inadvertidos y no fue considerado trabajo per se.

El objetivo de esta fecha es reflexionar sobre esa realidad cotidiana que muchas veces parece invisible. El trabajo no remunerado del hogar, realizado mayoritariamente por mujeres, por el que se producen bienes y servicios esenciales no es considerado trabajo. Las amas de casa son consideradas inactivas por todo el sistema estadístico y de información.

La fecha se dispuso en 1958 y fue establecida por la Liga de Amas de Casa, una asociación que había sido creada un año antes para la defensa de las mujeres trabajadoras que llevaban adelante el cuidado de sus hogares.

Esta asociación tenía mucho peso entonces y las primeras integrantes fueron invitadas por el ministro de Comercio a integrar la Junta Nacional de Precios y Abastecimientos. Además de establecer el día para conmemorarlas, en 1958 la Liga participó de la reglamentación de la Ley de Personal Doméstico.

A lo largo de la década de 1960 y 1970 llevaron adelante campañas de acción social y capacitación e incluso, integraron la Comisión de Enlace por Naciones Unidas. Asimismo, en la década del 80, durante la hiperinflación, la Liga de Amas de Casa un rol preponderante en la denuncia del problema.

En la actualidad es una asociación civil que se llama Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Según manifiesta en su página web, fue fundada con el objetivo de fortalecer a las familias y las comunidades, fomentando, a través del desarrollo de proyectos culturales, sociales y educativos, acciones dirigidas a privilegiar el ámbito familiar como eje constitutivo de la vida de las personas; facilitar el acceso a diversos contenidos y experiencias vivenciales orientadas a potenciar el desarrollo personal de todos los integrantes de la familia; estimular el encuentro, el diálogo y los vínculos familiares.

Día del Ama de Casa: ¿Cuál es el índice de trabajo no remunerado en la Argentina?

Se estima que actualmente en el país existen 6,4 millones de amas de casa menores a 70 años. Desde el año 2006, las amas de casa pueden jubilarse gracias a la ley 24.476, que corresponde a la «Moratoria permanente de autónomos».

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 62% de las inserciones laborales asociadas al cuidado están ocupadas por mujeres, mientras que sólo el porcentaje restante, el 38%, ocupan a los hombres. El tiempo promedio de las mujeres dedicado a esta actividad duplica el tiempo de los varones. Esto explica que el trabajo no remunerado sea realizado casi en un 80% por mujeres.

Las personas ocupadas, de entre 15 y 74 años dedican en promedio casi 7 horas diarias al trabajo remunerado y no remunerado. Sin embargo, entre ambos sexos hay diferencias: ellas dedican 3 horas diarias al quehacer doméstico y 1 hora al cuidado de niños y adultos y 2 horas y 3/4 al trabajo para el mercado.

Los varones, por su parte, dedican en promedio 5 horas al trabajo para el mercado, poco más de 1 hora para la labor doméstica y menos de 1/2 hora al cuidado. Ellos perciben salario por la mayoría de su trabajo. Las dos terceras partes del trabajo femenino es sin paga.

Hacer visible que el trabajo de cada mujer en su familia permite transmitir valores, identidad cultural, solidaridad, y que conforma la primera red social, es básico para erradicar la discriminación, la violencia y la inequidad que hoy viven millones de mujeres, en la Argentina y en el mundo.

