Aumentó considerablemente el contrabando de combustible, carne y alimentos desde Posadas hacia Encarnación 

Tras la reapertura del puente internacional San Roque González, volvieron a reencontrarse las familias pero también comenzó el contrabando de mercaderías desde Posadas hacia Encarnación, Paraguay. En los últimos días, la Aduana Paraguaya incautó una importante cantidad de bidones de combustible.

El precio del combustible en Misiones seduce a los vecinos paraguayos que día a día cruzan la frontera para hacer cola y cargar sus vehículos particulares. Además, algunos aprovechan y cargan bidones de combustible para luego venderlos del otro lado del río.

No obstante, también se decomisaron prendas de vestir, alimentos, carne vacuna/pollo, artículos de limpieza, entre otras cosas. Sin embargo, el “boom” es el combustible que día a día seduce a los paraguayos.

“Tenemos incautaciones de combustible en bidones, productos vacunos, entre otras cosas”, reveló Hugo Zarate, administrador del resguardo aduanero del puente internacional, en diálogo con Más Encarnación.



Actualmente, desde que reabrió el cruce internacional, la Aduana paraguaya incautó más de 500 litros de combustible, en distintos operativos.

De acuerdo a lo que informó el administrador, las incautaciones son donadas a hogares. En cuanto al combustible, revelaron que serán donado a la Policia de Paraguay.

Estacioneros de Posadas confirman aumento en la venta de combustible por la llegada de los paraguayos

Alberto Calvo, encargado de la estación de servicios YPF ubicada entre la intersección de las avenidas Uruguay y Monteagudo de Posadas, dialogó con MisionesOnline TV sobre el aumento en las ventas de combustible, empujado principalmente por la apertura del puente San Roque González de Santa Cruz.

Es que con la llegada de los paraguayos al lado argentino se dispararon las ventas de combustible ya que la gente aprovecha los precios, teniendo en cuenta que en Encarnación cuesta el doble llenar el tanque. Son muchos los posadeños que en las últimas semanas notaron largas filas de autos con patentes del vecino país.

Según mencionó Calvo, “efectivamente hay un incremento del 30% en ventas” en lo que respecta particularmente a la sucursal antes mencionada, no obstante señaló que cuando agota el stock la gente que llega a consultar se dirige rápidamente a otra estación. Aseguró que no se produce desabastecimiento, tal como sí sucede en Iguazú.

“Por ahí nos quedamos sin stock pero no es necesariamente porque esté faltando producto, sino que se da por la logística de los camiones que demoran entre 16 y 20 horas en venir. Como no tenemos gran capacidad en nuestros tanques, llegamos a quedarnos sin combustibles pero es esporádico”, explicó.

La nafta súper y el gasoil son lo más buscado por los vecinos y casi nunca presentan problemas respecto a la disponibilidad, luego está la infinia diesel e infinia nafta que son productos premium: “No tenemos quiebres de stock tan prolongados, sino que se dan de forma esporádica”, afirmó.

“Los paraguayos compran mucha nafta súper y un poco de diesel. Hasta el momento no tenemos restricciones en la compra, pero en otras oportunidades venían con bidones y ahora no lo hacen porque no les dejan pasar al otro lado. También nos facilita el despacho porque sino se demora la atención”, agregó.

El encargado de la estación de servicio sostuvo que es positiva la reapertura del viaducto que conecta las ciudades de Posadas – Encarnación: “Ellos pasan el puente y compran, porque además se manejan con efectivo. Mientras tengamos -combustible disponible-, bienvenidos sean”, manifestó.

