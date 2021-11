Chubut | El dueño de un campo destruyó 140 nidos de pingüinos de una reserva natural con una topadora

Además, colocó un cerco eléctrico; fue denunciado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de esa provincia; analizan el impacto en el ecosistema de uno de las reservas clave del sur argentino.

El dueño del campo “La Regina”, ubicado dentro de la reserva natural de Punta Tombo, Chubut, destruyó 140 nidos de pingüinos con una topadora para trazar un camino paralelo y luego colocó una cerca electrificada para delimitarlo. Esto fue advertido por los guardafaunas y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de esa provincia realizó la debida denuncia.

“Por ahora no cabe la detención de esa persona, por lo pronto la ley que se violó fue la de maltrato animal. El delito es provisorio porque ahora los biólogos van a hacer un informe con la precisión del impacto ambiental y el delito y la pena pude ser más gravosa”, informó hoy Florencia Gómez, fiscal de la ciudad capital de Rawson, a ADN Sur.

“Creemos que era para tener un acceso directo a la costa, pero para eso habría que tener una autorización previa y un estudio para analizar el impacto ambiental, que es lo que se generó: un daño irreparable”, advirtió.

Gómez confirmó el envío de una comisión para realizar allanamientos que constaba de policía montada, criminalística, investigaciones y de la comisaría de Rawson. También, participan miembros del Ministerio, guardafaunas, biólogos y miembros de CINPAT.

En un video del Diario El Chubut, se puede ver el daño generado en los nidos.

“Es una reserva natural y eso es obviamente un agravante porque allí el pingüino de Magallanes se propaga y según me comentaban los biólogos esto va a generar un impacto porque esos pichones no van a estar el año que viene y además los pingüinos tienen la particularidad que buscan la pareja para toda la vida para procrearse y si no encuentran sus nidos pueden sufrir de depresión lo que les puede causar la muerte”, explicó la fiscal más tarde a TN.

Ante la pregunta si ese campo, en medio de la reserva, era reclamado por el hombre, la fiscal dijo que desconocía el tema, que sí se conocía que había una disputa familiar, y advirtió: “Eso no justifica la destrucción de una especie protegida en una reserva natural”.

La funcionaria explicó que la zona es un área muy amplia y que los guardafaunas advirtieron la situación cuando vieron el cerco perimetral electrificado. “Hoy la reserva está cerrada al turismo porque se está haciendo el relevamiento de las especies muertas, hay gente del ministerio trabajando”, aseguró.

#CambioClimático Brasil: más de 40 pingüinos llegaron muertos a las playas de Bombinhas https://t.co/t5yXnvnZww pic.twitter.com/7jeuslBpbc — misionesonline.net (@misionesonline) August 23, 2019

Fuente: La Nación