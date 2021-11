Alberto Calvo, encargado de la estación de servicios YPF ubicada entre la intersección de las avenidas Uruguay y Monteagudo de Posadas, dialogó con MisionesOnline TV sobre el aumento en las ventas de combustible, empujado principalmente por la apertura del puente San Roque González de Santa Cruz.

Hay filas de autos paraguayos aguardando por cargar.

Es que con la llegada de los paraguayos al lado argentino se dispararon las ventas de combustible ya que la gente aprovecha los precios, teniendo en cuenta que en Encarnación cuesta el doble llenar el tanque. Son muchos los posadeños que en las últimas semanas notaron largas filas de autos con patentes del vecino país.

Según mencionó Calvo, «efectivamente hay un incremento del 30% en ventas» en lo que respecta particularmente a la sucursal antes mencionada, no obstante señaló que cuando agotan el stock la gente que llega a consultar se dirige rápidamente a otra estación. Aseguró que no se produce desabastecimiento, tal como sí sucede en Iguazú.



«Por ahí nos quedamos sin stock pero no es necesariamente porque esté faltando producto, sino que se da por logística de los camiones que demoran entre 16 y 20 horas en venir. Como no tenemos gran capacidad en nuestros tanques, llegamos a quedarnos sin combustibles pero es esporádico», explicó.

La nafta súper y el gasoil son lo más buscado por los vecinos y casi nunca presentan problemas respecto a la disponibilidad, luego está la infinia diesel e infinia nafta que son productos premium: «No tenemos quiebres de stock tan prolongados, sino que se dan de forma esporádica», afirmó.

«Los paraguayos compran mucha nafta súper y un poco de diesel. Hasta el momento no tenemos restricciones en la compra, pero en otras oportunidades venían con bidones y ahora no lo hacen porque no les dejan pasar al otro lado. También nos facilita el despacho porque sino se demora la atención«, agregó.

El encargado de la estación de servicio sostuvo que es positiva la reapertura del viaducto que conecta las ciudades Posadas – Encarnación: «Ellos pasan el puente y compran, porque además se manejan con efectivo. Mientras tengamos -combustible disponible-, bienvenidos sean», manifestó.

Aduana paraguaya incautó 100 litros de combustible en la cabecera de Encarnaciónhttps://t.co/01QKwdNkfb — misionesonline.net (@misionesonline) November 9, 2021

Desde la Cámara de Comercio de Iguazú aseguran hay filas de hasta 300 metros para cargar nafta

En diálogo con Misiones Online el Presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú, Joaquin Barreto Bonetti, confirmó que hace varios días y, sobre todo, el último fin de semana se notó gran movimiento en todo el sector comercial de la ciudad de las cataratas.

Después de casi dos años comerciantes y vecinos de Iguazú vuelven a respirar con un poco de alivio por el movimiento comercial desde la reapertura de los pasos fronterizos.

“Desde la semana anterior notamos una gran cantidad de gente que viene de Foz de Iguazú a hacer sus compras en supermercado, cargar nafta, comprar vinos. Hay filas de autos brasileños de más de dos cuadras para cargar combustible”, aseguró Barreto Bonetti.

En este marco celebró el movimiento económico que se vio en los últimos días y se mostró expectante de cara a los próximos meses: “A partir de hoy pueden ingresar personas de cualquier parte de Brasil por lo que creemos que va a venir mayor cantidad de gente”.

Según contó Barreto Bonetti “la semana pasada y este fin de semana el movimiento que vemos nos dan ganas de estar acá, por primera vez desde que empezó la pandemia vemos que se empieza a reactivar”.

La gran cantidad de visitantes hizo que las autoridades vuelvan a poner en vigencia una ordenanza del 2015 en la cuál se establecen filas diferenciadas para argentinos y extranjeros en las estaciones de servicio.

Algunos días nos quedamos sin combustible pero ahora está todo bien pero hay colas de 200 y 300 metros de autos con patente de Brasil en todas las estaciones”, subrayó Bonetti.

El clima entre los vecinos y comerciantes es de mucha expectativa y positivismo de cara a las próximas semanas y también a la temporada de verano. En este sentido Barreto Bonetti contó que “hable con comerciantes de diferentes rubros y si bien hay algunos que son más requeridos todos estamos trabajando”.

Además agregó que “entendemos que el fin de semana largo del 20 de noviembre va a ser muy importante para nosotros y ahora nos espera en 15 de este mes que es feriado en Brasil y eso nos beneficia siempre”.

Por último el presidente de la Cámara de Comercio explicó que se sigue solicitando PCR negativo para ingresar a la Argentina, según lo dispuso Nación, sin embargo aclaró que “a veces la práctica supera la teoría y en muchos casos se optó por no pedir ese estudio a la hora de ingresar al país”.