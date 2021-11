Desgarradores relatos del padre y del abuelo del niño asesinado a golpes en La Pampa: “Ella mató a mi nieto, y nos mató a todos nosotros”

Ambos se expresaron tras el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa. Entre lágrimas, su abuelo contó “La madre me cobraba 3 mil pesos para verlo por videollamada”.

niño asesinado a golpes

Horas antes de darle el último adiós a los restos de Lucio Dupuy en la ciudad de Santa Rosa, su familia paterna volvió a pedir justicia y sostuvo que el crimen podría haberse evitado.

Ramón Dupuy, el abuelo del niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, responsabilizó a la Justicia por lo ocurrido y contra la madre del menor, Magdalena “Magui” Espósito Valenti, quien se encuentra detenida junto a su pareja por el crimen. “Ella mató a mi nieto, y nos mató a todos nosotros”, sentenció.

Visiblemente consternado, el hombre sostuvo que falló toda la gente que tenía que hacerle un seguimiento al caso y que, debido a la actuación insuficiente que demostraron, hoy su familia tendrá que enterrar a Lucio.

“Nosotros pedíamos a gritos tenerlo, suplicamos, hasta pagamos dinero para poder verlo”, contó entre lágrimas.

De acuerdo a su relato, su hijo mayor y hermano del padre de Lucio, había conseguido la guarda del nene hace unos años. “Un buen día ella (Espósito) se fue de mochilera y se lo dejó”, recordó Ramón. Sin embargo, una semana antes de que su nieto cumpliera dos años, la madre regresó y reclamó la tenencia.

“La Justicia se lo entregó con el argumento de que con la madre iba a estar mejor”, cuestionó con impotencia, y señaló que ni siquiera se molestaron antes de ir a ver cómo vivía Lucio mientras estuvo con ellos. “Mi hijo lo tenía como un rey, no le faltó nunca nada, nunca sufrió un maltrato”, destacó.

A partir de ese momento fue cuando todo se agravó. La madre de Lucio casi no les permitía verlo y llegó incluso a exigirles dinero para hacer alguna excepción. “Me cobraba 3 mil pesos para verlo por videollamada”, indicó.

Los Dupuy pelearon en la Justicia por la tenencia de Lucio hasta que la situación llegó al extremo. “Ella llegó a insinuar que el nene había sido violado”, señaló el abuelo con bronca. Nadie los escuchó. Nadie supervisó. Lucio volvió con su mamá y ahora está muerto. “Nadie hizo nada, no puede ser que nadie haya visto algo”, se lamentó Ramón.

El crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que asesinado a golpes, conmueve a La Pampa. Por el caso hay dos imputadas: la madre del chico, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

El padre del niño, Christian Dupuy, se expresó en las redes sociales tras el crimen. «Perdoname por no hacer nada», fueron las palabras que escribió el hombre que, según su testimonio, venía pidiéndole a la Justicia la tenencia de su hijo.

A esto también hizo referencia el abuelo de Lucio. «Se lo dije a todo al mundo y nadie me quiso hacer caso», afirmó. De acuerdo con la investigación, el nene falleció a causa de golpes brutales y agresiones de todo tipo.

El testimonio del padre y el abuelo

En un primer momento, Christian usó su perfil de Facebook para criticar el accionar de la Justicia en medio de la disputa que mantenía con Espósito Valiente por la tenencia de su hijo.

Este domingo, en cambio, aprovechó ese espacio para expresar el dolor que siente por el crimen de su hijo. En menos de una hora, el posteo tuvo miles de reacciones y muestras de apoyo de cientos de usuarios.

“A sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo, mirando al pasillo para ver si te veía, dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones, pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito, y pidiéndole respuestas a Dios”, escribió.

Después, Christian comenzó a indagarse internamente sobre los motivos de la violenta muerte de Lucio y recordó los indicios que observó durante mucho tiempo del sufrimiento de su hijo y a los que -dice- no prestó la atención suficiente. De ahí que sienta culpa por la trágica muerte.

“Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando ‘el porqué’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia”, indicó el hombre. “Ahora comprendo cuando hacíamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio. Tenías miedo y yo no me di cuenta”, continuó.

Finalmente, Christian le pidió perdón a su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Ay hijito cómo me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto. Ya no puedo seguir más mi vida. ¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandas hijo? Te amo. Perdóname por no poder hacer nada”.

Ramón Dupuy, abuelo del nene, habló con el medio pampeano En Boca de Todos y contó que hace más de un año y medio, cuando le otorgaron la patria potestad de Lucio a su mamá, él les advirtió a los jueces que el destino de su nieto sería fatal.

“A ese juez o jueza, que me mire a la cara, que le dije, esa criatura termina mal porque algo le van hacer, hoy se ven las consecuencias. Hace un año y pico se lo dije. Termina mal o vendiendo falopa o me lo matan. Y ayer me lo mataron. La propia madre y la propia pareja lo mataron”, dijo el hombre entre lágrimas.

“Se lo dije a todo al mundo y nadie me quiso hacer caso. Hoy pagamos las consecuencias de perder a una criatura de cinco años, matada a golpes. ¿Por qué? Ellas cuando lo retaban y le pegaban, él se hacía pis encima. Pánico les tenía. Lo dejaron tirado en la casa, convulsionando y después al rato llevarlo al hospital. ¿Dónde está la Justicia?”, agregó.

Por otra parte en las últimas horas se difundieron imágenes de mensajes de WhatsApp en los que se lee cómo una vecina de Lucio, el 25 de agosto pasado, alertó a la policía por los golpes que escucha que el nene recibía.

La muerte de Lucio

El hecho ocurrió el viernes por la noche en un departamento ubicado en la calle Allan Kardec 2385 de la ciudad de Santa Rosa. Fueron las mujeres quienes llevaron al niño hasta una de las sedes policiales.

En principio no mostraban actitud sospechosa, aunque con el correr de las horas todos los indicios apuntarían a ellas como las principales acusadas.

Según informó la prensa local, el chico llegó a la dependencia con convulsiones y desvanecido. El personal intentó reanimarlo con RCP, hasta que fue trasladado al Hospital Evita de la zona, pero los médicos no pudieron salvarlo.

La autopsia corroboró que Lucio falleció por una hemorragia interna, ocasionada por las agresiones y contusiones.

La investigación

Tras la confirmación de la muerte, la Justicia ordenó allanamientos en la casa que compartía la pareja con el niño. A las mujeres les secuestraron los celulares y ordenaron su detención. La causa quedó a cargo de la fiscal Verónica Ferrero, en conjunto con la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de La Pampa.

Espósito Valiente y Páez estaban en un abierto conflicto con la familia del padre biológico, Christian Dupuy, que reclamaba la tenencia del niño.

Horror en La Pampa: murió un niño de cinco años y detuvieron a la madre y a su pareja https://t.co/0ITQBQICtZ — misionesonline.net (@misionesonline) November 28, 2021

“La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre, por más abogados y mediaciones que realicé”, dijo el padre. “Hoy pagó mi hijo. Pero no solo escuchen a la madre. Papá también sufre en silencio. Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo”, escribió Christian en su primer mensaje.

El crimen conmocionó al pueblo de General Pico. Desde las redes sociales se convocó a una marcha para este domingo, a las 18. Familiares, amigos y vecinos se movilizarán con la consigna “Justicia por Lucio”.

“Espero que vaya mucha gente a la marcha. Que pidan que no haya otro Lucio tirado. Lo dejaban dos o tres días encerrado en una pieza. No es justo esto. Señores jueces, pónganse las pilas. Que no maten más criaturas”, pidió el abuelo.

Fuente: Infobae