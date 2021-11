El hombre de Garupá que padece de esquizofrenia fue trasladado al Carrillo para someterse a un tratamiento y regresar a su hogar

A raíz de la publicación de MisionesOnline.net sobre el hombre de Garupá que padece de esquizofrenia y a causa de ello ejerce violencia para con sus padres y vecinos, desde Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia y también la familia de Rubén Brambila indicaron que el hombre de 42 años ya permanece internado en el Hospital Carrillo.

En comunicación con este medio, Nicolás Aranda, director provincial de Salud Mental, relató que desde el sábado 27 Rubén Brambila se encuentra con tratamiento farmacológico en el Hospital Carrillo de Posadas, donde permanecerá hasta que lo determinen los profesionales en cuanto a su estabilidad mental, para luego ser reinsertado.

Según especificó, la historia clínica del hombre data ya de hace varios años debido a su cuadro, el que empeoró en los últimos meses por la «discontinuidad del tratamiento», así como las dificultades existentes en la familia, tales como los escasos recursos con los que cuentan para garantizar el correcto proceso.



«A veces es una condición difícil de acompañar -sobre los problemas de salud mental- y requiere de cierto esfuerzo que quizá es desgastante. Según la ley nacional, a la que la provincia adhiere, prohíbe las internaciones de por vida y plantea un abordaje comunitario donde la internación es la última medida», manifestó.

En este caso señaló que aplica la internación en base al criterio de que podría representar un riesgo para con su entorno como para consigo mismo, «lo que no quiere decir que con el correcto abordaje él no pueda volver a su hogar», por lo que aseguró es necesario realizar un trabajo integral con la familia.

«La familia sigue siendo responsable y no puede desligarse. Por ley, Rubén no puede permanecer de manera indefinida en el hospital. Es entendible el desgaste que hay en el trato con una persona con un padecimiento de salud mental, por eso hay que escucharles y darles espacio para lograr un acuerdo», sostuvo.

El relato de la familia

Luis Brambila también dialogó con MisionesOnline.net y contó que efectivamente internaron a su hermano Rubén desde el fin de semana, tras la viralización de la nota publicada por este medio donde se dio cuenta de los episodios de violencia que sufrían sus padres cada vez que él «desconectaba» de la realidad, como también vecinos del barrio.

«El sábado vino la Policía y nos dijeron que nos teníamos que hacer cargo, pero en mi casa tengo muchos chicos y no podemos tener a una persona enferma. Si tiene problemas con mis padres, donde no hay chicos, imaginate en un lugar con nenes de 3 años. Lo internaron gracias a que el tema se hizo viral», señaló.

A Rubén le gusta fumar y, según mencionó su hermano, lo visitaron el domingo para corroborar su estado y llevarle además algunos cigarrillos: «Él está tras las rejas debido a que es violento, pero ahora está tranquilo porque lo medicaron. Los médicos nos dijeron que cada vez él irá empeorando», contó tras el encuentro.

Luis y su familia son consientes de que, en algún momento, Rubén deberá regresar a la casa: «En el Carrillo nos explicaron que mientras tenga parientes y presente alguna mejoría, lo van a volver a mandar al hogar para que esté con su familia. Pero si vuelve a tener episodios como los que tuvo ahora, debe internarse de nuevo. Lamentablemente no creo que sea verdad«, afirmó.

«Un año con una persona así parecen cinco años, la realidad es que te deja sin fuerzas. Los primeros días -luego del alta médica- él anda bien, pero es una semana más o menos. El problema del esquizofrénico es que cuando toman confianza con la persona que le está cuidando, se pone agresivo. Es como una criatura que hace lo que quiere«, agregó.

Luis explicó que, bajo este estado, Rubén tiende a romper cosas o quemarlas, incluso toca los enchufes de la casa y manipula los cables: «Físicamente es un adulto, pero su mente es la de un bebé. Nosotros estamos preparados para que le den el alta, claro que sí», acotó al respecto.

«Nosotros vamos a ir a la Justicia con los certificados de pobreza porque no están dadas las condiciones en el hogar para poder tenerlo. Es imposible. No tenemos cómo abastecer sus necesidades básicas propias de su naturaleza. Rubén puede salir en una semana y matar a una persona, por ahí los doctores no tienen eso en cuenta», apuntó.

“No queremos esperar a que ocurra una tragedia”

“El problema de Rubén, mi hijo, es una carga muy pesada para la familia. Estoy con un gran peligro en mi casa, por eso pido que me puedan ayudar y sacarnos de este lugar tan peligroso”, relató su papá ante las cámaras de Misiones Online. “Mi hijo es agresivo, amenaza con matarnos y necesitamos una mano para poder internarlo”, insistió.

Ellos aseguran que en incontables oportunidades la Policía intervino y lo demoró. Pero por su condición de inimputable la detención solo dura unas horas ya que debería ser trasladado a un hospital de salud mental. No obstante, aseguran que desde el Hospital Carrillo les exigen que los mismos familiares se hagan cargo de Rubén, situación que como exponen, es inviable.

En la visita de Misiones Online al barrio donde viven Rubén, sus familiares relataron que desde temprana edad él tenía actitudes extrañas, pero dado que en aquel entonces vivían en una zona rural de Dos de Mayo nunca lo trataron. Fue finalmente hace unos años cuando en un día de trabajo normal, Rubén «se desconectó», como relataron, de la realidad y a partir de allí «nunca volvió».

¿Qué es la esquizofrenia?

La esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida.

Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro

La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamiento desorganizados y disminución de la participación en las actividades cotidianas. También pueden presentarse dificultades en la concentración y la memoria.

El tratamiento suele ser de por vida e incluir una combinación de medicamentos, psicoterapia y servicios de cuidado especialmente coordinados.