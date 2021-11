Según el IPEC, en Misiones hubo un incremento del 2,6% en las denuncias por violencia en el 2020

Un reciente informe presentado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), señala que durante el 2020 se registraron 22.254 denuncias por violencia en la provincia de Misiones; esta cifra refleja que hubo un aumento del 2,6% en relación a los casos registrados en 2019.

El informe, realizado en base a datos obtenidos a partir de las denuncias recibidas por la Policía de la Provincia de Misiones durante el año 2020, indica que del total de las víctimas un 77,8% corresponde a personas de sexo femenino, mientras que el 22,2% se trató de hombres.

En cuanto a la edad de las víctimas de violencia, el IPEC señala que “además de ser ejercida más frecuentemente hacia las mujeres, también se dio más reiteradamente hacia personas de entre 20 y 29 años (30,4%), tanto en mujeres (25,2%) como en varones (5,2%)”. A este grupo lo sigue las personas de entre 30 y 39 años con el 26,1% de las denuncias.

Por otro lado, el informe también releva la cantidad de denuncias de casos de violencia por cada mil habitantes a nivel provincial, el cual arrojó un valor de 17,27; esto significa, que en el 2020 por cada 1000 habitantes se registraron 17 denuncias, valor casi idéntico comparado con el año 2019. Mientras que el promedio diario de denuncias fue de 60,8, es decir que por día se registraron más de 60 denuncias y el promedio de denuncias por hora fue de 2,5.

Según el análisis del IPEC, en el 14,9% de las denuncias de violencia, había más de una víctima involucrada, mientras que en el 85,1% hubo solo una.

El escrito manifiesta que “una cuestión especialmente relevante en la temática bajo estudio, es si la víctima tenía medidas previas y vigentes a la hora de llevar a cabo la nueva denuncia”, en ese sentido, según los datos el 49,7% si lo tenía.

Uno de los datos más preocupantes, indican que la mayor parte de las veces, la violencia fue ejercida por alguien del entorno más cercano de la víctima, como su expareja (37,1% de las denuncias), su pareja (30,1%) o algún familiar (28,3%).

En su gran mayoría, es la víctima la que realiza la denuncia (81,0%), aunque se dan casos en donde es otra persona/institución la que radica la misma en su lugar. De esta forma, el 14,3% de las denuncias fueron realizadas por algún familiar de la víctima, mientras que el 4,7% por otros.

Respecto a los agresores, en el 88,3% de las denuncias se mencionó el sexo y el rango etario del agresor. El 62,2% de los casos de violencia fueron realizados por varones. En cambio, en el resto de las denuncias la persona agresora fue una mujer. En tanto sobre el rango etario del agresor, la mayor cantidad de los casos fueron realizados por personas con una edad entre 20 y 40 años, correspondiendo el 31,3% de los casos al rango etario de 20 a 29 años y el 31,0% al rango entre 30 y 39 años.

Otra variable de gran importancia es la cantidad de agresores en el hecho, según indican, solamente en el 7,9% de los casos hubo más de un agresor.

Respecto al tipo de violencia ejercida a las víctimas, el 52,7% de la violencia fue psicológica; el 31,4% fue física. Asimismo, el 15,8% restante correspondió a violencia económica patrimonial 8,6 %, no definida 4,7 %, sexual 1,5 % y simbólica 1,1 %.

Teniendo en cuenta la modalidad de la misma, el 83,1% corresponde a violencia doméstica y el 5,1% a violencia de género.

Otras variables tomadas por el IPEC, fue el lugar donde se produjo la violencia, allí el 70,5% de las agresiones fueron realizados en el domicilio de la víctima. En cambio, en el 21,9% de los casos no se informó el lugar del hecho.

Además señala que el 45,8% de los denunciantes declaró que los hechos de violencia ocurren con frecuencia; en el 25,5% de los casos, los actos fueron esporádicos y el 19,6% manifestó que los hechos de violencia han sido continuos.

Con respecto a las medidas solicitadas por la víctima, en el 62,2% de los casos, la misma pidió la prohibición de acercamiento del agresor hacia su persona. Por su parte, el 13,8% de los denunciantes, solicitó la exclusión del hogar. En el resto de los casos, se pidieron otras acciones.

No obstante, en el 41,6% de los casos no hubo acciones realizadas, es decir, no se intervino en la causa. En cambio, solamente en el 10,3% se determinó una prohibición de acercamiento hacia la víctima.

Es importante señalar que el informe expone los resultados del procesamiento, sistematización y análisis de los datos obtenidos a partir de las denuncias recibidas por la Policía de la Provincia de Misiones, durante el año 2020.

El operativo en cuestión se enmarca bajo el Observatorio de Violencia Familiar y de Género, que tiene como objeto desarrollar un sistema de información permanente, con la finalidad de fomentar el diseño, implementación, monitoreo de políticas públicas y estrategias tendientes a la identificación, tratamiento integral, prevención y erradicación de la violencia familiar y de género.

Además, organizar la recolección y sistematización de información conceptual, permanente y conocimiento basado en el monitoreo, recopilación, registro, estudio, análisis y difusión de datos sobre casos de violencia familiar y de género.