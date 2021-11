Ruta provincial Nº 7: insisten con el pedido de señalizaciones y lomos de burro para evitar mas muertes por accidentes de tránsito

Después de un nuevo siniestro vial que le costó la vida a un pequeño de 8 años en la Ruta Provincial Nº 7, los habitantes de la zona insistieron con el reclamo de señalizaciones y lomos de burro, para evitar otras muertes.

Docentes y vecinos de la ruta provincial Nº 7 que une Jardín América con Aristóbulo del Valle, volvieron a solicitar a Vialidad Provincial y a la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, la instalación de cartelería y lomos de burro, en un tramo de aproximadamente 23 kilómetros, durante los cuales existen varias escuelas a las asisten niños de las comunidades mbyá que hay en la zona.

Luego de un nuevo siniestro vial, donde esta vez perdió la vida un niño de años, atropellado por una camioneta Fiat Fiorino, las autoridades escolares del lugar, junto con los representantes de las comunidades nativas, reiteraron el reclamo de señalizaciones y lomos de burro, para evitar los atropellamientos.

En diálogo con Misiones Online Tv el director del escuela Nº 798, ubicada a la vera del asfalto, Sergio Arriola, contó que hace tiempo se viene pidiendo a Vialidad Provincial y a la municipalidad de Aristóbulo del Valle, que señalice la ruta desde que arrancan las distintas comunidades mbyá que residen allí. Son 23 kilómetros aproximadamente. También reclaman lomos de burro, porque “los pianitos que hay” no sirven para que los conductores bajen la velocidad.

En esa zona entre Ruiz de Montoya y Aristóbulo del Valle hay por lo menos tres escuelas, pero a su vez esas tienen 12 aulas satélites y están siempre a ala orilla de la ruta. “Mi escuela está a 20 metros de la ruta, es un aula satélite que tiene 28 alumnos de primaria y nivel inicial, con dos maestros, son todos chicos de comunidades mbya guaraní”

Arriola afirmó que basta solo con pararse media hora a observar, y se podrá ver la cantidad de autos que pasan a muy alta velocidad. “Nosotros que ya conocemos, sabemos que tenemos que pasar despacio, y estar muy atentos. Y la realidad es que muchos chicos y sus familias viven cerca de la escuela, familias que viven a orillas de la ruta y esos chicos tienen que ir a la escuela”.

En cuanto al pequeño que falleció la semana pasada, explicó que el pequeño vivía con el abuelo, que siempre lo llevaba a la escuela. Ese día el chico cruzó la ruta para ver la huerta de su familia junto con un compañerito, y luego cuando volvía a su casa para prepararse para ir a la escuela, es que fue atropellado, eran las 12:35.

“El chico estaba en tercer grado y estaba contento porque el año que viene iba a ir a un grado donde hay chicos un poco más grandes” reveló el director. Y recalcó “Lo que nosotros pedimos es cartelería y lomos de burro, con sendas peatonales de esas que sobresalen del asfalto, como hay por ejemplo en la zona San Vicente – Alicia”. Ya que entre todas las escuelas y aulas son cientos de chicos y también adultos que permanentemente cruzan la ruta.

Tras el fatal accidente en la Ruta 7 en el que falleció un niño Mbya, las comunidades se movilizaron pidiendo más señalización y lomos de burros

Las cuatro comunidades asentadas en la zona del área natural protegida expresaron su dolor por la muerte del niño de 8 años de Tekoa Kapi’i Poty, que vivía a pocos metros de la Escuela Satélite N° 798, sobre la ruta provincial 7. Intentando cruzar la ruta fue embestido por un vehículo y “perdió la vida en el acto por el impacto”, expresaron sobre el fatal accidente.

“Es impresionante con la velocidad que circulan los conductores en un área natural protegida y de territorialidad indígena. No respetan la señalización, se necesita reductores de velocidad, pedimos lomos de burro desde hace tiempo”, expresó el cacique Eliseo Chamorro, de la Comunidad Ka’aguy Poty, sobre el trágico y fatal accidente vial.

Por ello, las comunidades asentadas en el Valle del Kuña Pirú solicitaron nuevamente a las autoridades correspondientes que «vean el peligro que implica la falta de señalización en la zona desde Aristóbulo del Valle a Jardín América, donde hay 11 escuelas. Se necesita más control de velocidad. Hoy lamentamos la muerte de un niño de la comunidad Mbya Guaraní”, expresó el Cacique.

Desde Ka’aguy Poty se solidarizaron con la familia de la comunidad afectada. Chamorro sostuvo que salieron esta mañana a repudiar el hecho y pedir más conciencia a los conductores. Aseveran que no se respeta el límite de velocidad en la zona. «Es una zona de escuela satélite indígena y áreas naturales que se debe respetar los límites de velocidad, pero esto no ocurre», insistió Chamorro.

“Siempre está nuestro temor que esto pase porque los conductores no respetan la velocidad, falta más señalización, que pongan los lomos de burro que hace tiempo pedimos a las autoridades, al Concejo Deliberante, a la Municipalidad y Vialidad. Esto no fue un accidente, fue por exceso de velocidad. Cuando atropelló al niño había sol, buena visibilidad, y era en horario de escuela. Pero no se respetan las indicaciones”, expresó Chamorro en contacto con ArgentinaForestal.com

La tragedia movilizó a cuatro comunidades de Ruiz de Montoya y Aristóbulo del Valle, asentadas en el Valle del Kuña Pirú, que decidieron salir al borde de la ruta provincial con una campaña de concientización, entregando volantes a los conductores con mensajes de prevención.

El miércoles a las 12.35 del mediodía se registró el accidente vial sobre la Ruta Provincial N° 7 que derivó el trágico final, al atropellar al niño un vehículo Fiat Fiorino al mando de un joven de 23 años. «El niño venía de la chacra de su familia que tiene cruzando la ruta, y cuando volvía para su casa para bañarse e ir a la escuela, fue cuando sucedió el fatal accidente», precisó el director de la Escuela Satélite, Sergio Arriola.

El reporte policial indica que se realizan las pericias de rigor para establecer las causas del accidente. El vehículo transitaba sobre la Ruta mencionada en sentido Jardín América hacia Aristóbulo del Valle, cuando embistió al niño que intentaba cruzar la cinta asfáltica y fue atropellado.