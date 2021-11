Santo Tomé: Dante, el pitbull que atacó a una familia y estaba viviendo en encerrado sin poder salir al sol ni al césped, será trasladado para su rehabilitación

Luego que una joven denunciara que el can se encontraba hace más de dos meses “viviendo en un 2 x 2, sin salir al sol ni pisar el césped y aislado”, un refugio de Paso de los Libres se hará cargo del traslado a un lugar adecuado para su reeducación

“Dante tiene una oportunidad”. Las cuatro palabras anteriores llenaron de emoción a toda una comunidad amantes de los animales, que en las últimas horas, tras el testimonio de una joven, se sensibilizaron con la situación de un perro debido a las condiciones en la que se encontraba viviendo.

En la tarde del lunes 13 de septiembre, una madre y su hijo fueron atacados por su propio perro de raza pitbull, de nombre Dante, en la localidad correntina de Santo Tomé y debieron ser trasladados al hospital local con heridas de consideración. Cuando ocurrió el hecho, el can estaba mal alimentado y no se encontraba siendo criado en las mejores condiciones, según explicó después el director de Bromatología de la Municipalidad de Santo Tomé, Oscar De Souza.

En las últimas horas, se conoció que el can hace más de dos meses “vive en un 2 x 2 todo de cemente donde come, orina y defeca. No sale al sol ni pisa el césped y se muere de calor ahí. No tiene contacto con nadie. Sólo van para darle de comer y de beber”, según denunció Agustina Avellaneda, una joven santotomeña que se preguntó por la situación de Dante hace unas semanas atrás y que fue la primera en encontrarse con esa dura realidad.

Agustina brindó su testimonio en redes sociales y tras una nota de Misiones Online, el caso de Dante alcanzó la esfera pública con cientos de personas pidiendo Justicia para el animal. La historia llegó hasta el “Refugio Corazón Animal Fundación Huellitas de Esperanza»de Paso de los Libres, quienes se comprometieron a trasladarlo a un lugar adecuado para este tipo de can, que contará con el acompañamiento de profesionales para tratarlo y trabajar en su rehabilitación.

La noticia fue anunciada por el refugio santotomeño “Patitas Solidarias” a través de sus redes sociales.

“Gracias a la difusión en las redes y a través de los medios periodisticos el caso llegó a » Refugio Corazón Animal Fundación Huellitas de Esperanza» de Paso de los Libres. Ellos se comunicaron con el intendente y van a hacerse cargo de trasladarlo a un lugar adecuado con el acompañamiento de profesionales para tratarlo y trabajar sobre su rehabilitación. esto no hubiera sido posible sin la ayuda de ustedes y los medios que hicieron visible este tema. gracias, gracias !!!! Dante tiene una oportunidad ahora», rezaba el texto.