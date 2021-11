Pablo Hassan, intendente de Oberá desde el 10 de diciembre: “Estar cerca de la gente es fundamental”

El joven concejal será el reemplazante de Carlos Fernández en la Intendencia de Oberá a partir del 10 de diciembre. “Me siento tranquilo, con ganas y con fuerzas, siempre trabajé al lado del actual Intendente así que seguiremos el camino trazado”, anticipó Pablo Hassan.

Pablo Hassan, joven abogado y actual concejal, se convertirá en Intendente de Oberá el próximo 10 de diciembre. El edil completará el mandato de Carlos Fernández, quien asumirá como diputado nacional ese mismo día.

La novedad radica en que tomará el mando de uno de los municipios más importantes de la provincia una persona de menos de 30 años, el funcionario tiene 28. No obstante lo cual acredita una importante experiencia en la gestión pública y una sólida formación académica.

Hassan considera a esta oportunidad que se le presenta como única, ya que le permitirá continuar con su pasión: trabajar por la ciudad que ama.

Pese a haber nacido en Posadas, desde muy pequeño se radicó junto a su familia en la ciudad de Oberá. Desde los 3 años se encuentra en la Capital del Monte. El barrio Villa Christen es el lugar donde creció y generó lazos de amistad que aun conserva.

El futuro Intendente de Oberá es el mayor de cuatro hermanos y será padre en febrero próximo. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Concordia, mientras que se recibió rápidamente de abogado -en menor tiempo que lo establecido por el Plan de Estudios- en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe.

El fútbol es su cable a tierra, afirma. Y como tantos otros misioneros, admira la naturaleza de la provincia y particularmente la de su ciudad.

Ejercer la función pública, mucho menos un puesto de la importancia del que ocupará a partir del mes próximo, no estaba en su horizonte. Pablo Hassan señala que Carlos Fernández le brindó la oportunidad de aprender la parte pública de su profesión al convocarlo cuando asumió en 2016.

“Hoy con esto que se está dando, que tampoco era esperado, vuelve a resurgir el sentimiento de compromiso muy grande, para el cual me siento capaz. Más allá del cargo, una responsabilidad social. La verdad que nadie se esperaba esto, pero estoy para aceptar el desafío de trabajar por la ciudad, desde el agradecimiento que tengo por todo lo que me dio”, señaló. Y agregó: “Estoy tomando esta situación con mucha responsabilidad, como siempre lo hice. Contento porque amo esta ciudad y creo estar a la altura de las circunstancias. Sin dudas es un cargo que conlleva mucho trabajo, sacrificio y dedicación, pero venimos trabajando así con este espacio y este equipo”.

En el primer periodo como Intendente de Fernández, Hassan ocupó el cargo de Director de Asuntos Jurídicos. Más adelante, en 2019, encabezaría la lista de candidatos a concejales por el Frente Renovador. Desde ese momento se desempeña en el Concejo Deliberante de Oberá.

“Tuve la oportunidad de estar dentro del Ejecutivo, ahora el Legislativo, por lo cual tengo una visión completa de la realidad y las necesidades más importantes de la ciudad desde el punto de vista del Estado. Eso hace que ya me vaya organizando desde lo mental y el trabajo, para cumplir con la gran responsabilidad que tendré”, señaló Hassan.

Por otro lado, adelantó que el equipo de trabajo continuará de igual manera. “Todo el equipo puso sudor y lágrimas por esta ciudad, como todo grupo humano, seguramente cometimos errores, pero justamente el espíritu del grupo es poder analizar, corregir errores y redoblar el esfuerzo. No tengo dudas del compromiso de todo el equipo por la ciudad, hacia el vecino, hacia el obereño. Eso me da tranquilidad y estoy seguro que seguiremos trabajando con esos valores”, afirmó el próximo mandatario.

Hassan exhibe una gran confianza: “me siento tranquilo, con ganas y con fuerzas, siempre trabajé al lado del actual Intendente así que seguiremos el camino trazado. Yo siempre fui agradecido de la Universidad Pública donde me formé como abogado, soy agradecido a la sociedad por eso, me imaginaba devolverle algo de lo que me dio y rápidamente se me presentó esa oportunidad”.

Cree importante poder dotar con su impronta a la gestión, sin renunciar al camino trazado por su predecesor: “Me creo capaz y asumo con total responsabilidad el lugar. Quiero que Oberá siga creciendo, sin dudas tendré otra mirada como joven y como abogado, los valores y principios son los mismos de la actual gestión, pero claro que cada uno le da su impronta”, enfatizó.

Las variadas opiniones de la sociedad en su conjunto acuerdan en dos cuestiones fundamentales sobre Pablo Hassan: no es un improvisado y se dedica plenamente a la función pública.

“Estoy convencido que estar cerca de la gente es fundamental, la sociedad exige la cercanía del político. Creo se debe vincular el jefe comunal con sus vecinos, a través de instituciones, comisiones vecinales, periodismo, instituciones intermedias, clubes, así buscar ese contacto”, concluyó.