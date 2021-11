Horror en La Pampa: murió un niño de cinco años y detuvieron a la madre y a su pareja

En La Pampa investigan si el pequeño Lucio era víctima de violencia familiar. La autopsia reveló lesiones en todo el cuerpo. El padre del pequeño, Christian Dupuy, escribió una conmovedora carta en sus redes sociales.

El asesinato de Abel Lucio Dupuy, de 5 años, conmocionó a todo el país. El trágico hecho ocurrió en las últimas horas en un departamento ubicado en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. El niño murió en un hospital de la zona, a causa de golpes brutales y agresiones de todo tipo. Por el hecho, la Policía local detuvo a la madre del infante, Magdalena Espósito Valiente (24), y su novia, Abigail Páez (27). El padre del pequeño, Christian Dupuy, escribió una conmovedora carta en sus redes sociales.

De acuerdo a medios locales, todo comenzó el último viernes en un departamento ubicado en Allan Kardec 2385 en el centro de Santa Rosa en La Pampa. Las mujeres llegaron a una dependencia policial con el niño desvanecido. En ese momento, los efectivos intentaron reanimarlo, pero no pudieron, por lo que lo trasladaron al Hospital Evita de la zona, donde tampoco lo lograron. En ese nosocomio, constataron que Lucio Dupuy presentaba traumatismos y antiguas lastimaduras visibles.

Ante esta situación, se apuntó contra la madre del niño, quien dio distintas versiones de lo sucedido. En la autopsia se descubrió que Lucio falleció por una hemorragia interna, ocasionada a raíz de las agresiones y contusiones.

Rápidamente, se realizaron allanamientos. Se secuestraron teléfonos celulares. Las mujeres quedaron aprehendidas por este trágico hecho. La causa está en manos de la fiscal Verónica Ferrero, en conjunto con la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de La Pampa.

En su cuenta de Facebook, Christian Dupuy, padre de Lucio, escribió una conmovedora carta. En uno de sus fragmentos, el hombre reconoció que no prestó atención a los indicios del sufrimiento de su hijo. “Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando ‘el porqué’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia (…) Ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando”, añadió.

Siguiendo los medios locales, se advirtió que había una disputa por la tenencia entre los padres. Por ello, en redes sociales, la madre de Lucio solía criticarlo.

En el cierre de la carta, lamentó lo sucedido con su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Ay hijito cómo me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto. Ya no puedo seguir más mi vida. ¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandas hijo? Te amo. Perdóname por no poder hacer nada”, cerró Christian su carta publicada ayer en la red social Facebook.

En pocas horas, la publicación del padre tuvo miles de reacciones y muestras de apoyo de cientos de usuarios.

Fuente El Intransigente