Análisis semanal: El año nuevo de Alberto y un cambio de aire para Oberá

Aunque el almanaque jure que a 2021 le queda más de un mes, el Gobierno nacional ya dio por iniciado el 2022, que como todo año sin elecciones llega con medidas de corte impopular postergadas por razones electoralistas.

El presidente Alberto Fernández no deberá volver a someterse al veredicto de las urnas hasta dentro de poco menos de dos años, lo que le da aire para tomar decisiones con costo político y esta semana ya tomó dos: anunció que no se prorrogarán la doble indemnización y la prohibición de despidos –ambas vencen el año próximo- y cortó la financiación en cuotas para viajes al extranjero.

El fin de las medidas de emergencia en materia de despidos e indemnizaciones lo anunció el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ante los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que recibieron con beneplácito la noticia. El funcionario nacional se ocupó sin embargo de dejar en claro que algo parecido a una reforma laboral –uno de los más insistentes reclamos del empresariado- no está en el radar del Gobierno.

La interrupción de los planes de pago en cuotas para la compra de viajes al exterior con tarjetas de crédito fue una muestra acabada de que ahora el Gobierno es mucho menos reticente a provocar mal humor en parte de la sociedad si ello le permite cuidar los números.

La economía bimonetaria es uno de los mayores problemas de economía argentina, ya lo había advertido Cristina en la carta más recordada por “los funcionarios que no funcionan”. Para cuidar reservas y achicar la salida de “dólar turismo”, que en octubre llegó a niveles récord superando incluso las marcas de los últimos enero y febrero de la prepandemia, el Gobierno cortó el beneficio de la financiación a tasa subsidiada, un aliciente importante en una economía de alta inflación como la argentina.

¿Cómo afectará eso al turismo en Misiones?

En una lectura que comparte la gran mayoría de los analistas, es esperable que al desalentar los viajes al exterior se termine beneficiando al turismo interno, que ya está potenciado por el Pre Viaje. Eso es una muy buena noticia para un destino como Misiones que siempre está a la cabeza de las preferencias de los turistas nacionales.

En contrapartida, también es esperable que se resienta la llegada de visitantes del extranjero, porque ante la imposibilidad de vender pasajes en cuotas a los viajeros argentinos, las aerolíneas podrían optar por reducir frecuencias y, con menos vuelos, llegarían menos turistas al país.

Habrá que esperar al menos una semana para ver cómo impacta la suspensión de las cuotas en la demanda de tickets aéreos, factor que determinará si las aerolíneas mantienen los vuelos previstos.

Asuntos pendientes

En tren de tomar decisiones impopulares para cuidar la caja, la cuestión más incómoda que el Gobierno deberá resolver cuanto antes pasa por la necesidad de readecuar la política de tarifas a la realidad de la economía. La emergencia que impuso el coronavirus justificó un congelamiento que se extendió a este año por motivos electorales a un costo fiscal creciente.

Continuar incrementando los subsidios para pisar tarifas de transporte y servicios es económicamente inviable, pero un “sinceramiento” que desemboque en una serie de tarifazos es socialmente inviable, además de un suicidio político por más que transitemos un año no electoral.

Hacer equilibrio entre estas dos opciones será una de las tareas más delicadas para el equipo económico de Alberto.

El ministro Martín Guzmán ya dio algunas pistas cuando anticipó que buscarán aplicar un esquema escalonado de subsidios que beneficie en mayor medida a los usuarios de menores ingresos. El problema es que la última vez que intentó llevar adelante esta idea chocó contra el kirchnerismo duro y terminó haciendo el ridículo con el fallido despido de su subsecretario de Energía, Federico Basualdo, quien sigue firme en su cargo hasta ahora.

Nuevo escenario político

El sobreseimiento de Cristina de la causa Hotesur y Los Sauces, la que más preocupaba a la vicepresidente porque también estaban imputados sus hijos, trajo aire fresco a las filas del Frente de Todos.

La noticia fue recibida con júbilo no solo por la protagonista principal de esa historia y sus seguidores sino también por los sectores más refractarios al kirchnerismo dentro de la alianza gobernante.

Despejar el frente judicial era para la expresidente uno de los principales incentivos para mantenerse en el centro del manejo del poder aunque la imagen del Gobierno cayera en picada. Resuelta esa cuestión, el proyecto de consolidar la línea albertista enfrenta menos resistencia.

Alberto está convencido de que casi todo lo que hizo mal en su gobierno lo hizo para mantener contenta a la pata kirchnerista de la alianza. El sopapo que le propinó el electorado en las legislativas lo llevó a intentar cortar el cordón umbilical con quien engendró su presidencia y, ahora sí, tomar las decisiones que en su momento postergó para evitar peleas con su vice.

Buena parte del amplio espectro del peronismo no K, conformado por sindicalistas, intendentes, gobernadores y organizaciones sociales, se muestra decidido a apoyar al presidente y otros esperan con cautela a que se aclare el panorama.

Este nuevo escenario pone al kirchnerismo ante una disyuntiva para nada sencilla. Resignar poder no está en su ADN –y en el de casi ningún otro espacio político- pero si el Gobierno de Alberto no levanta en la segunda mitad de su mandato, despegarse antes no sería una mala opción.

Después de guardar silencio desde las elecciones, Cristina dio una pista con una nueva carta en la que remarca que “la lapicera siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación” y responsabiliza al mandatario por los resultados que pudiera tener la renegociación de la deuda con el FMI. Todo indica que el operativo despegue está en plena marcha.

“La lapicera siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”

Nuevo impulso federal

Si Alberto pretende despegarse de su mentora necesitará todo el respaldo político que pueda conseguir, más aun tomando en cuenta que salió golpeado de las legislativas y deberá enfrentar lo que le queda de mandato en un contexto de mayor paridad en ambas cámaras del Congreso.

En esas condiciones, el bloque federal que propuso el conductor de la Renovación Carlos Rovira bajo la denominación de Bloque Neorevisionista, se plantea como una estrategia potente para sumar masa crítica a favor de un proyecto de verdadero federalismo en el que las provincias tengan mejores herramientas para imponer condiciones frente a la Nación.

La construcción de ese bloque avanzó esta semana con la visita a Misiones del senador y ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, que se sumó a las conversaciones con el Movimiento Popular Neuquino que gobierna esa provincia hace 50 años y con los espacios políticos que gobiernan San Juan, Salta y Córdoba. La consigna es clara: disminuir las asimetrías y repartir mejor los recursos que administra la Nación y que se están concentrando en Buenos Aires principalmente.

Este bloque está llamado a convertirse en árbitro de las disputas entre un Gobierno sin mayorías legislativas propias y una oposición que tampoco reúne los números suficientes para imponer sus proyectos o frenar los del oficialismo.

Esa será la oportunidad para negociar en una posición de mayor fortaleza la implementación de la Zona Aduanera Especial, la compensación por el cuidado del medio ambiente, el gasoducto y otras deudas históricas que mantiene la Nación con Misiones.

Europa en la Tierra Colorada

De la mano de una gestión del gobernador Oscar Herrera Ahuad, 14 embajadores europeos llegaron hoy sábado y permanecerán en la provincia hasta el martes.

Los representantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Francia, Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal, República Eslovena, República Checa, Rumania y Suecia se reunirán con referentes sociales, económicos y culturales de la provincia para interiorizarse en proyectos de inversión, relacionados al medio ambiente, al turismo, de intercambio de tecnología.

El ingreso de Misiones al mercado de bonos de carbono generó interés por parte de varios países de Europa con alto nivel de industrialización pero con pasivos considerables en el balance de emisiones y captura de carbono.

La robótica y las actividades productivas tradicionales como la yerba, el té y la madera también serán ejes de la recorrida.

El lunes a las 8 los embajadores se reunirán con el Gobernador Herrera Ahuad.

Los visitantes encontrarán la mejor versión de Posadas, limpia, embellecida, ordenada y con numerosas opciones de entretenimiento para los vecinos y los turistas. La capital misionera espera una temporada inmejorable y prepara decenas de opciones.

El polo gastronómico de la costanera y el centro, sumado a las playas, los espacios verdes, la movida cultural y los paisajes forman un combo que está dando que hablar en todo el país y que las empresas turísticas están ofreciendo en el resto de Argentina.

Nuevos aires para Oberá

La elección del intendente obereño Carlitos Fernández como diputado nacional abrió las puertas para la asunción del joven Pablo Hassan al frente de la comuna de la Capital del Monte.

Con apenas 28 años, Hassan se convertirá en diciembre en uno de los intendentes más jóvenes del país. Se trata de una figura nueva, con mucha energía e ideas que genera expectativa positiva entre vecinos obereños, muchos de los cuales consideraban necesario un cambio en la intendencia.

Desde hace varias semanas el todavía concejal Pablo Hassan viene trabajando de manera silenciosa pero intensa con el intendente saliente y con el Gobierno provincial para dedicarse rápidamente a solucionar las demandas que quedaron pendientes y las que aparezcan.

Hay planes de trabajar coordinadamente con la Provincia y efectuar una transformación en los espacios público, en la infraestructura vial, la iluminación y los servicios que brinda el municipio. Desde la Provincia prometen que lo que se viene para Oberá es una nueva etapa con muchas transformaciones positivas.