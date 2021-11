Migración colombiana en Misiones: la historia de tres mujeres referentes de la colectividad

Todos los países de la América Latina han atravesados situaciones críticas en su proceso de maduración lo que ha derivado en la migración de personas. Estas son las historias de migrantes colombianos que vinieron a buscar nuevas oportunidades en la tierra colorada

Colombia pese a su enorme potencial natural, un espiral de violencia por narcotráfico, paramilitarismo y guerrillas dejaron muchos desplazados internos y externos, si bien el origen de esta violencia data de las primeras décadas del siglo pasado, florece a partir de 1960 en diferentes expresiones armadas y con ellas también una importante movilidad poblacional.

De acuerdo a la página de la cancillería colombiana, se han identificado tres olas migratorias; en los años 60 hacia Estados Unidos, en los 80 hacia Venezuela y en los 90 hacia España, por lo que las estimaciones hasta el 2005 eran de 3.378.345 colombianos migrados, y en un reporte de la Organización Internacional de las Migraciones en 2016, para el año 2016 la cifras de colombianos migrantes había aumentado a 4.700.000 y según otros datos desde el 2015 al 2020 salió un poco más de un millón esto no da un número aproximado de 6 millones de colombianos fuera de su territorio.

Argentina como destino

Si bien Argentina no ha sido de los principales destinos de la migración colombiana, ha tenido un incremento sostenido desde 1960 hasta nuestros días, 1138 hubo en 1960, y para 1991 habían llegado 2638, al 2010 fue de 17.576, mientras que al 2015 según datos de la OIM fue de 23.573, en el último quinquenio se mantuvo el crecimiento de la movilidad colombiana hacia Argentina y otros territorios.

Como la mayoría de las migraciones, la colombiana buscó las ciudades más dinámicas desde la perspectiva de ofertas laborales y es así como la mayor concentración de colombianos en Argentina, se encuentra en el la zona Metropolitana de Buenos Aires y la Plata entre otras ciudades industrialmente pujantes.

También reflejan los datos OIM que el 42% de la población que llegó a este país tenían estudios universitarios y que parte de esta migración vino por razones de estudio.

Misiones a la vista

Un grupo importante de la población colombiana que llegó a Argentina se trasladó a la Provincia de Misiones, emprendedores que se dedicaron al negocio de la mueblería y otras actividades económicas, sin embargo a decir de algunas voceras de la comunidad, este grupo de persona nunca fue tan numeroso y en el contexto de pandemia algunos regresaron; por lo que las estimaciones y aproximaciones que hacen a partir de su dinámica de colectividad, habrían entre 180 a 200 personas, familias con más de 10 años y otras de más reciente data.

En los últimos meses han generado una dinámica de visualización, con actividades gastronómicas y culturales, mientras que algunas mujeres hacen esfuerzo por organizar la comunidad, nuclearla en torno a organización propia que les permita trabajar los emergentes que aparecen o las dificultades propias de las familias presentes.

La historia de tres mujeres colombianas referentes de la colectividad en Misiones

Testimonio de Leydi Montoya

Llegamos la familia a Misiones en marzo del 2015, somos mi esposo y nuestros 4 hijos; buscábamos una mejor oportunidad laboral; La gente en general muy bien, les gustaba nuestra forma de hablar, algunos al escucharnos nos preguntaban por Pablo Escobar, yo habría preferido que me preguntaran por Gabriel García Márquez, Fernando Botero o Sofia Vergara.

No llegamos directamente a Misiones Argentina. Pero aquí nuestra familia se ha desarrollado, tenemos nuestro emprendimiento con muebles para el hogar que fabricamos y comercializamos, mis hijos están estudiando incluso yo que me gusta estar activa y en crecimiento, volveré a las aulas, pero esta vez a la Universidad Nacional de Misiones.

También como actividad solidaria procuro con otras compañeras apoyar a nuestra comunidad generando espacios de encuentro, atención y ayudándoles con vínculos para solucionar los temas que se presentan.

Testimonio de Ana Lucía Gutiérrez

Hace 4 años y medio llegué a la Argentina, me instalé en la ciudad de Posadas. Cuando llegué me sentí muy acogida por la gente linda de Misiones, me trataban con cariño y decían que admiran muchas cosas de mi país, algunas personas me han dicho que les gusta mi tonada.

Vine a la Argentina porque quería conocer el país del Papa Francisco, del tango, de Messi, Maradona y de grandes músicos del rock argentino que es tan escuchado en país, también para conocer nuevas culturas y tener nuevas experiencias, estudiar y trabajar.

Cuando me vine de Colombia tenía un empleo estable, estaba estudiando y haciendo lo que me gustaba hacer, cantar, tenía una buena vida; más se me presentó la oportunidad de venir a la Argentina y la aproveché. Soy cantante empírica, profesional en Secretariado y Comunicación Social graduada en Colombia.

Actualmente está estudio una Licenciatura en Trabajo Social en la UNAM y trabajo vendiendo productos de nutrición y belleza, amo cantar y estoy dándome a conocer como artista en algunos eventos de la ciudad y volviendo a incursionar en los medios radiales en el magazín “La Pura Madre”.

Gracias a los misioneros por su amabilidad y cariño.

Testimonio de Paola Andrea Gutiérrez y Alexander Cadena

Paola nos contó «Llegué a la Argentina en el año 2015 con mis hijos en busca de un mejor futuro económico, mi esposo había tomado la decisión de venirse en el 2012. Para entonces en Colombia estaba sin trabajo y un amigo que estaba acá en Argentina lo animó a venirse; durante dos años trabajo duro para tener un espacio donde recibirnos.»

Ella empezó vendiendo muebles en la calle, cuando llegué iniciamos un emprendimiento gastronómico de comida típica colombiana y le dimos forma al emprendimiento de la fabricación de muebles, hoy tenemos los dos emprendimientos, que, si bien les falta crecer, ponemos toda nuestra energía y buena onda para hacerlo, con ellos además ayudamos a otras personas.

Comprendemos la necesidad de estar unidos y apoyarnos todos, por eso hoy día además de nuestro bienestar buscamos trabajar con toda la c comunidad colombiana a fin de apoyarnos todos.

Por: León Toro

Licenciado en Educación

Director de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva

Conductor del espacio radial Migrantes, en la radio de la Universidad Nacional de Misiones

Migrante