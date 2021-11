Mario Pergolini habló de la relación que tuvo con Riquelme en Boca: “Creo que caí un poco en la trampa”

Pasó de todo en Boca en este 2021. A nivel deportivo, el por entonces equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se consagró en la Copa Diego Maradona y también protagonizó dos eliminaciones de la Copa Libertadores: la primera fue una dura derrota ante Santos y en la edición de este año perdió ante Atlético Mineiro en una serie que quedó marcada por el escándalo que se generó tras la caída en Brasil.

A fines de marzo, explotó la interna dirigencial. Mario Pergolini anunció su renuncia a la vicepresidencia primera de la institución, enfrentado con Riquelme y el Consejo de Fútbol por el manejo de varios temas relacionados a la comunicación. En la actualidad, a la espera de lo que sucederá con la clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores y con la final de la Copa Argentina en el horizonte, el empresario de medios habló de los motivos de su salida del Xeneize.

“Ahí me fui frustrado. Yo creí, viste uno creo que puede trasladar las cosas que le fue bien a cualquier ámbito, no. Ya grande, me como este sopapo. ‘No, mirá. Acá hay otros códigos, otra forma de hacer las cosas. Sos sapo de otro pozo’”, dijo en diálogo con Luis Novaresio en su programa de A24, la señal de noticias.

“Fui a llevar otra forma de comunicación, otra forma de tecnología y nadie quiso escuchar eso. Y la verdad, quedarme en un lugar para no ser escuchado, para tener un lugar de poder que realmente te lo da, que Boca realmente te lo da…. Yo sentí cuando volví a Boca que era como tener un programa de 52 puntos de rating en el 2000. Es algo increíble, se te abre una agenda a la cual casi no tenés acceso”, agregó el dueño de la plataforma Vorterix en relación a lo que intentó hacer en su paso por el club y lo que le generó estar en una posición dirigencial de relevancia.

Acto seguido, Pergolini se metió de lleno en el análisis de lo que vivió y la forma de gestionar un club de fútbol de la envergadura de Boca.

“Nadie entiende lo que es gestión. No quiere decir que yo lo entienda, de hecho yo no lo pude llevar adelante y lo siento, me siento frustrado por no poder hacerlo. ¿Lo intentaré más adelante? La vida lo dirá. Todos creen que con decir ‘esto es Argentina, esto es Boca’, pero no, hay que gestionar. Tenemos que tener gente capacitada alrededor. Yo no fuí a armar un equipo de fútbol”, explicó.

Sin desaprovechar la oportunidad, Novaresió le preguntó por su relación con Riquelme. Y ahí fue donde Mario expuso sus diferencias con el histórico número 10 del club de la Ribera.

“Es un ídolo del club. Más allá de mi relación con él, venimos de dos mundos muy distintos. Realmente no congeniamos. Yo creía al principio que sí, creo que caí un poco en la trampa… Creo que es la misma trampa en la que está por caer Doman…”, dijo entre risas.

“Es una persona que ha estado en el fútbol desde que nació, yo no. Conoce códigos que yo no conocía, y tiene una idea que no concuerda con la idea que tengo yo. Eso no quiere decir ni que sea malo ni que sea bueno”, agregó. Acto seguido, dejó una contundente definición sobre la versión de Riquelme como dirigente.

“Si vos me preguntás, y creo que me estás preguntando, así que te lo voy a responder. ‘¿Crees que está para gestionar?’ Yo ahora te diría que no, pero eso no lo pone ni en buena persona ni en mala persona. No tiene nada que ver con el valor como persona. Pero creemos que porque alguien hizo algo muy bueno, lo puede hacer en cualquier ámbito y de cualquier forma”, mencionó el ex directivo xeneize.

Fuente: Infobae