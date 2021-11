San Vicente: por los alumnos de la UNAU, se agotó la demanda de alquileres de departamentos

San Vicente vive una revolución por el regreso de los alumnos de la UNAU y su necesidad de alquilar departamentos para el cursado presencial. "Ya de por sí estábamos muy ajustados con la demanda y ahora estamos atravesando una situación casi te diría caótica”, reconoció Margarita Carlotto, empresaria inmobiliaria de esa localidad.

San Vicente, localidad del centro de Misiones, vive una verdadera revolución y en los últimos días, la presencia de alumnos de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU) agotaron la demanda de alquileres de departamentos.

Sergio Massa anticipó que volverán a discutir la Ley de Alquileres @SergioMassa https://t.co/dqKLuX3LzT — misionesonline.net (@misionesonline) November 25, 2021

“Realmente San Vicente no estaba preparado, de ninguna manera, ya de por sí estábamos muy ajustados con la demanda y ahora estamos atravesando una situación casi te diría caótica”, reconoció Margarita Carlotto, empresaria inmobiliaria de esa localidad.

Sucede en el los últimos días del año, los alumnos que regresarán a la presencialidad desde el año que viene, llegaron junto a sus familias para conseguir un lugar donde vivir durante el ciclo lectivo lo que agotó, directamente, los sitios disponibles.



“Los sanvicentinos no habíamos tomado en cuenta, lo que es la verdadera este razón de esta revolución, que es la universidad nacional. Lo que ocurre es que el común de la gente pensó que la universidad era una facultad más y no es así, es la universidad, donde traen varias o más de una o dos o tres o más facultades”, describió la empresaria en Misiones Online TV.

Ley de Alquileres | Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios sostienen que la legislación actual perjudica a inquilinos y propietarioshttps://t.co/HjGZAe3RPc — misionesonline.net (@misionesonline) November 24, 2021

En ese sentido, Carlotto recordó que también llegan alumnos de Brasil y Paraguay, que se suman a los misioneros de otras localidades.

“No olvidemos que este país están generoso que las carreras son gratuitas, entonces vienen chicos de todos lados, también tenés chicos del Brasil y del Paraguay pero fundamentalmente los nuestros, los que vienen de alrededor, de la provincia de Misiones y de otros lugares de otras provincias”, describió.

Carlotto reveló que el jueves por la noche recibió alrededor de 60 llamadas de personas, casi en situación de emergencia, pidiendo algún lugar para alquilar.

“No hay más respuestas, no hay más lugares. No tenemos, no tenemos ni de un dormitorio, ni de dos dormitorios. Los valores no están altos, un departamento de los últimos alquilados, nuevito, donde tiene todo lo que necesita: un dormitorio, una cocina comedor, bajo mesada. alacena, luz independiente, que tiene agua de pozo perforado y con lugar para guardar o su vehículo o su moto, está en los 15 mil, más los servicios, o sea, no es una exageración”, señaló.

Alerta por los aumentos en los precios

Es cada vez más constante el malestar entre los inquilinos debido al aumento de los precios de alquileres en Misiones. “Es una situación muy preocupante para el sector de inquilinos”, aseguró el presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, Adrián Torres, en diálogo con Misiones Online TV.

En referencia a esta suba, que afecta a los misioneros, Torres señaló que en la provincia muchos de los inquilinos se ven direccionados a buscar otras alternativas, como optar por una propiedad más alejada del centro de la ciudad de Posadas.

No obstante, “lo que podemos observar en el último tiempo es que los precios están muy disparados, en zonas alejadas y cercanas al centro también se elevaron los precios”, afirmó el presidente de AMI.

Con ello mismo, al buscar otras opciones más económicas aumenta la demanda de propiedades. E indicó que otra problemática que afecta de cerca esta situación es la falta de acompañamiento de los salarios en consideración al aumento de la inflación a nivel nacional. «Gastan el 50 % de los salarios en alquileres», aseguró Torres.

En cuanto a la nueva normalidad a causa de la superación de la pandemia, se estabilizaron todas las plazas, en donde la mayor oferta para la ciudad de Posadas es la estudiantil. “Hay muchas viviendas con departamentos mono ambientes o con una sola habitación pero poca oferta para las familias que son numerosas”.

Asimismo, para resolver esta devaluación consideró que debe haber un aumento de sueldos, o bien, una compensación económica. Pero aseguró que desde el sector, están desprotegidos, en una situación de incertidumbre, sostuvo Torres.