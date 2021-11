La pirotecnia utilizada en el partido Guaraní vs Mitre causó daños en la salud de un menor con discapacidad en Villa Sarita

El pasado miércoles en el Club Guaraní Antonio Franco, durante el enfrentamiento del clásico entre el local y Mitre, se hizo uso de pirotecnia de alto impacto sonoro. El uso de estos explosivos, según los vecinos, comenzó desde temprano, en la mañana.

En Posadas está en vigencia la ordenanza “Libre de pirotecnia de alto impacto sonoro”, por lo cual, frente a esta situación, el Municipio de la ciudad llevó a cabo la clausura del estadio por incumplimiento.

El uso de pirotecnia de alto impacto sonoro en el partido de Guaraní vs Mitre también llevó la discusión a redes sociales y grupos de WhatsApp. Allí quedó en manifiesto que el debate respecto a la importancia del cumplimiento de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia de ese tipo aún no está saldado.

En medio de ese debate, surgió el testimonio de una madre de Villa Sarita con una hija discapacitada, que permite dimensionar el daño que causa el uso de fuegos artificiales de estruendo.

En un audio que se viralizó a través de redes sociales, la mujer además de relatar el mal momento que atravesó con su hija, llamó a realizar la denuncia ante este tipo de hechos.

Al igual que ella, fueron muchos los que realizaron la denuncia correspondiente. Finalmente, la cancha de Guaraní fue clausurada.

En medio de todo ese debate quien también se expresó fue el presidente del Club Guaraní Antonio Franco, quien lejos de pedir las disculpas correspondientes, arremetió a través de Facebook contra el Gobernador de Misiones, a quien lo acusó de ser «hincha de Crucero del Norte».

Además escribió en ese mismo posteo «Nos haces la guerra» -haciendo referencia al Gobernador- «nos mandaste a clausurar la cancha».

Por otra parte, Eduardo Sixto, presidente de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (APADHEA), expresó en diálogo con Red Ciudadana que para ellos, como fundación, esta ordenanza indicaba una «madurez y crecimiento como sociedad». Manifestó que ellos reclaman por el respeto, el derecho y la vida de los demás.

Según Sixto, aunque celebran la sanción que se les dio al club, desde la fundación se encontraron sorprendidos y preocupados porque “la mentalidad de las personas no ha cambiado y no han comprendido”.

Expresó al respecto que la solicitud del cumplimiento de la ordenanza, es para la convivencia, que estas situaciones no son una molestia, sino que son hechos que lastiman a un gran colectivo social (personas con autismo, personas con discapacidad, ancianos, mascotas, etc.).

El presidente de APADHEA remarcó que no se cumplió con dicha ordenanza y que la misma expresa que “se puede tirar pirotecnia, pero tiene que estar supervisada por la Municipalidad y autorizada”.

Consideró que las medidas vigentes no son un capricho por parte de ellos, sino que son realidades que se viven. “En este caso estaban desde la mañana tirando cohetes… sabiendo que estaba prohibido”.

Mencionó que, si los papás, que son los que compran estos artefactos, entienden y toman conciencia de que hay hijos que sufren, no lo van a hacer. Para él la sociedad debería tomar más conciencia de estos aspectos, que aunque no culpen a nadie, la situación misma es indicadora de que la sociedad necesita madurar.

También afirmó que desde la fundación, les preocupan los comentarios en los medios de comunicación que consideraron inofensivo el uso de pirotecnia o lo justificaron.

Para Sixto no deberían explicar cada año sobre estas situaciones, sino que la sociedad debería lograr un nivel de madurez y convivencia. En este sentido dijo que comprende que no se tome conciencia muchas veces, por la falta de educación, pero que es necesario explicar y reclamar la convivencia justa en esta sociedad. Dijo que hay que ser conscientes de que no es necesario este tipo de actos agresivos, que generan un problema a las personas autistas, a las personas con discapacidad, a los niños pequeños y a los ancianos.

Posadas fue la última ciudad en promulgar esta ordenanza, en tanto hay otros municipios en la provincia que poseen ordenanzas de pirotecnia. Consideró que es importante que la gente entienda que esto beneficia a todos, a las familias y a los chicos.

En cuanto a la clausura del Club Guaraní Antonio Franco Sixto remarcó que el hecho es un indicador de que la sociedad aún no está madura, aunque no cree que sea una situación realizada de manera intencional, pero que por algo existe una ordenanza, y quien no la cumpla deberá abstenerse a las consecuencias. Remarcó que para él no hubo control municipal, que es importante entender que es necesario controlar dichos eventos.

Atribuyó algún grado de responsabilidad además a la parte comercial y en ese sentido opinó que la Municipalidad deberían sancionar a quienes vendieron la pirotecnia, porque quien vendió conoce la ordenanza, y que tanto el consumidor como el vendedor tienen la responsabilidad.

Remarcó así que este reclamo es una cuestión de salud y no de gusto, que “el comercio debe entender que hay otras alternativas”.