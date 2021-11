Recuperación de bosques en Misiones | Vialey llamó a tomar conciencia y aseguró que «este 2021 estamos más preparados» para el control de incendios

Mario Vialey, ministro de Ecología de la provincia, dialogó con MisionesOnline TV sobre la recuperación de bosques en Misiones tras los incendios masivos ocurridos en 2021 en la reserva de Biósfera Yabotí y numerosas zonas dentro del territorio. Remarcó la importancia del cuidado de la selva paranaense y lamentó los siniestros suscitados.

«La selva es tan bondadosa que nos permite hacer la recuperación ambiental natural más allá de las intervenciones y la restauración que hicimos por pedido del Gobernador, plantamos más de 10 mil árboles en distintos lugares de Misiones. Fue año bastante bueno porque tuvimos lluvias extraordinarias que nos ayudaron muchísimo», expresó.

Consultado sobre la causa hacia la gente que había sido señalada como autores de los incendios forestales, Vialey sostuvo que en función de las denuncias, «actuamos como Ministerio aplicando las resoluciones de prohibición de quemas en conjunto con la Policía de Misiones, labrando actas que circulan en el sumario con dictamen jurídico y aplicación de multas».

Sobre la temporada de verano y con ella la llegada de un sostenido margen de temperaturas elevadas, el funcionario señaló que «la primera herramienta que tenemos -para evitar los incendios- es la prevención. Nosotros trabajamos desde Ordenamiento Territorial y haciendo informes sobre la peligrosidad».

«La prensa ayudó a que eso se difunda y de esa manera la gente empezó a cuidarse más. A partir de la experiencia del año pasado, también empezamos a coordinar conjuntamente con distintas instituciones como brigadistas, bomberos y consorcios forestales que vieron en riesgo su capital«, explicó.

En ese sentido, consideró que para este 2021 «estamos más preparados y hoy nos encuentra una situación mucho mejor». Llamó a los misioneros a tomar conciencia y así evitar las imprudencias: «Les pido por favor que nos cuidemos entre todos», manifestó el funcionario.

Habló además de la situación en la reserva Campo San Juan, donde predominan los pastizales exóticos propios del campo ganadero y donde ya hubo incendios registrados durante ese año: «Cuando hay heladas, el pasto se seca y queda un material volátil muy inflamable que se prende fuego con una colilla de cigarrillo o una brasa».

«Se va a minimizar el riesgo porque ya se hizo un plan de manejo del fuego, donde intervinieron Guardaparques nacionales y provinciales, los brigadistas de Manejo del Fuego y ahora vamos a tener personal estable desde fines de noviembre. Si hay algún incendio, vamos a poder evacuar rápidamente», apuntó.

Durante la última quema se perdieron alrededor de 300 hectáreas de pastizal: «Algunos dicen que es normal o natural, que se renueva el pasto, y para otros no es así. Acá tenemos que conservar. Campo San Juan tiene algo extraordinario que es la planta caraguatá, que cuando el fuego quiere entrar ésta libera agua que tiene cargada», explicó.

Ecología trabaja en el desarrollo de una barrera ambiental en Misiones para prevenir y combatir incendios

Martín Recamán, subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología, dialogó con FM Libertad acerca de la barrera ambiental en Misiones que desarrollan desde el organismo para prevenir y combatir los incendios, teniendo en cuenta además que por estas fechas Misiones tiene un riesgo alto de siniestros.

Según señaló el funcionario, se encuentran trabajando en el proyecto mediante monitoreos anuales y visualización de las distintas zonas buscando establecer controles más exhaustivos con la ayuda de un sistema más automático: «Tomamos el perímetro de las reservas provinciales y nacionales, y generamos una faja de 2 kilómetros de monitoreo«.

Explicó que funcionará como una zona de resguardo e investigación: «Va más allá del monitoreo y la observación de focos de calor. Lo que se pretende, en realidad, es que un proceso a largo plazo poder delinear estrategias económicas, productivas, sociales, forestales y ambientales, amigables con las reservas».

Se refirió además en la colaboración y el trabajo en conjunto con los vecinos productores, además de las áreas ya integradas al proyecto: la Dirección de Sistemas de Información General y la Dirección de Alerta Temprana Misiones con su Plan Provincial de Manejo del Fuego.

«Lo principal es saber de cuántas parcelas estamos hablando y qué tipo de vegetación hay en el lugar. El 54% es bosque nativo y ese dato ya establece cómo trabajar diversas cuestiones y qué riesgos implica. En esta primera instancia vamos a poner en funcionamiento la parte de control y después veremos qué otras acciones», anticipó.

Se basarán en imágenes satelitales realizadas por la NASA que miden la temperatura, estableciendo puntos de calor, y que se actualiza cada tres horas: «Nosotros le mandamos a la NASA todos los datos alrededor de las reservas para que ellos nos envíen una alerta cuando detecten un punto calor dentro del territorio».

«Si generamos una estadística, análisis de puntos de calor y registros, reconociendo focos como un mapa del peligro, podemos ir reduciendo esos kilómetros a zonas más conflictivas e ir abordando mediante acciones el trabajo con los vecinos. El territorio es grande y tenemos muchas reservas», agregó.

Riesgo actual de peligrosidad ante incendios en Misiones

El Subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología señaló que durante estos últimos meses se produjeron muchas lluvias, sin embargo destacó la implementación de contar con un índice diario de peligrosidad ante incendios, a través del cual notaron que existe variación.

«Hay días en los que el índice es muy alto, casi extremo, y otros donde es bajo porque hay lluvias. Es muy variable y no hay que confiarse en que porque llueva no habrá riesgo. Hay que entender que todavía no hemos recuperado el caudal de agua promedio que se tiene y, por lo tanto, la temperatura y los vientos lo hacen riesgoso», manifestó.

Expresó que las acciones de prevención están cada vez más instaladas en la sociedad y la gente toma mayor conciencia al respecto: «Percibo eso y creo que los medios acompañan eso. Esto es parte del fenómeno La Niña y el cambio climático que se da a nivel global, por lo que tenemos que buscar otras prácticas», añadió.

«Sabemos que culturalmente es una costumbre -encender fuego como limpieza- y entiendo que se trata de un proceso. Estas acciones nos permitirían minimizar el riesgo y en eso estamos trabajando. Seguramente cuando tengamos desarrollado el programa, lo estaremos difundiendo», cerró.