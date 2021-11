En su última sesión, el Concejo Deliberante aprobó una iniciativa que promueve la inclusión de personas con discapacidad en Posadas

A partir de esta nueva ordenanza todas las personas que se desempeñen en la administración pública deben capacitarte sobre las personas con discapacidad en Posadas. Esto queda establecido para todos los agentes sin importar nivel o jerarquía, como requisito obligatorio para el desarrollo y desempeño de sus funciones.

En la última sesión ordinaria del año, concejales aprobaron una Ordenanza que establece la capacitación obligatoria sobre discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, para todas las personas que se desempeñen en la administración pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, tanto en el Departamento Ejecutivo, del Concejo Deliberante y el Tribunal de Apelación contravencional y fiscal de la ciudad.

Con el objetivo de conocer y comprender a la otra persona, para erradicar los prejuicios y la discriminación, se abogará por la formación y capacitación como requisito obligatorio para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión en el desempeño de la función pública.

Las personas con discapacidad y organizaciones dedicadas a tal fin, tendrán participación activa y protagónica en la planificación, implementación y evaluación de la formación y capacitación.

“Me toca hablar de derechos humanos, de convivencia, de inclusión. En esta banca, no es uno solo, somos nosotros, que es un equipo y cuando asumimos nos pusimos tres ejes: la innovación, la inclusión y la integración (…) Este proyecto de formación obligatoria para los agentes de la administración pública, busca generar inclusión, conocimiento, para poder decirle al otro “¿vos sabes el perjuicio que ocasionas cuando estacionas sobre una rampa?” (…). «Es una formación que estamos logrando en derechos humanos y estamos hablando de que todos debemos dar un paso adelante.«, explicó el autor del proyecto, el presidente del Concejo Deliberante, Facundo López Sartori.

«Este proyecto está buscando la educación y el conocimiento (…) nunca el beneficio y la alegría de unas personas, puede ir en perjuicio de la tristeza y el dolor de otras”, agregó Sartori.

En ese marco, habló de las diferencias que existen entre todos y tomó un apartado para pedir justicia desde el Concejo Deliberante por el joven Lucas González, el joven asesinado en Florencio Varela a manos de policías: “no me gusta que juzguen a los pibes, por las diferencias que puedan tener, hay que educarlos. No criminalicemos a un pibe de 14 años, démosle herramientas y eduquemos”, cerró.

Apostando a una ciudad más inclusiva y en el marco de habilitarse una nueva temporada de balnearios y piletas, concejales aprobaron una propuesta para brindar a las personas con discapacidad o movilidad reducida, accesibilidad adecuada, con el fin de lograr la integración y la participación plena e independiente de las mismas.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante y autor del proyecto, Facundo López Sartori, solicitó establecer la obligatoriedad de contar como mínimo con una silla anfibia o asiento especial, para el normal desarrollo de sus actividades dentro del ámbito acuático.

“La accesibilidad es un problema para aquellas personas que cuentan con una discapacidad o dificultad motriz a la hora de querer disfrutar de forma plena e independiente su vida, ya que muchas actividades no pueden realizar por el hecho de que no están adaptadas y terminan quedando excluidos de las mismas. Esto es una problemática que no puede continuar, y que también lo es para los padres o madres que quieren acceder con cochecitos», sostuvo Sartori.

«Debemos garantizar la participación de todos los ciudadanos y lograr la integración social y familiar de aquellas personas que cuentan con diferentes desafíos”, agregó.

La Ley Nacional 25.643 a la cual se encuentra adherida nuestra Provincia desde el 2009, plantea la necesidad del Turismo Accesible definido como “complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida”.

En ese marco legal, la Ordenanza establecerá sillas anfibias tanto en balnearios y/o natatorios con anterioridad a las fechas previstas para su habilitación, a fin de poder asegurar la provisión del servicio, el cual será totalmente gratuito, y en los horarios que la autoridad de aplicación lo determine. También, deberá colocarse cartelería informativa visible que especifique la existencia del servicio y sus condiciones de uso.

“Es necesario que sigamos derribando las barreras de accesibilidad que limitan el disfrute de los espacios y servicios que nuestra ciudad ofrece y de la cual estamos orgullosos, y que van en detrimento del pleno goce de los derechos de gran parte de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó.