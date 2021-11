Campeonato Misionero de Karting en Pista | En Posadas la categoría Estándar vivirá otra gran definición este fin de semana

El Campeonato Misionero de Karting en Pista (FeMAD) disputará la definición de su temporada 2021 en el kartódromo Jambrina-Pastori del Rosamonte de Posadas en el cual cada una de las seis categoría definirán sus campeones, así es que la 4T Estándar, la más concurrida durante todo el año tendrá a tres pilotos que buscarán el título en el GP Coronación.

En la 4T Estándar del Campeonato Misionero de Karting en Pista, Ayrton Bose es el líder con 171 puntos, el piloto de San Ignacio llegará a la última fecha en la punta de la preciada categoría. Segundo, el experimentado Damián De Lima con 157, Mauricio Da Lima con 152, hasta ahí el “top de candidatos al título”. Bautista Bustos con 123. Quinto, el último ganador, Adriano Lukoski con 102 entre los más de 35 pilotos rankeados de esta gran categoría que siempre brinda un gran espectáculo.

Las voces en la previa:

Entre los estudios (estudia Ingeniería en Eldorado) y manejando la ansiedad, Ayrton Bose, líder del campeonato comenta: “muy esperanzado por esta fecha, es un circuito que siempre nos cayó bien y las dos fechas del año que se corrió anduvimos bien con el equipo. El lunes fuimos a entrenar, le estamos poniendo todo para llegar de la mejor manera a la definición”.

“Ansioso, para que llegue la fecha, por ahí no sintiendo tanta presión, en este nivel no me esperaba estar peleando el campeonato. Sería ideal obtener el campeonato, de todos modos el balance es muy positivo porque es mi segundo año compitiendo en karting” contó el piloto de 27 años del DyL Competición de San Ignacio.

Damián De Lima uno de los más experimentado del Misionero de Karting llega a una nueva definición de la especialidad, así lo espera: “ansioso pero con todas las ganas en esta nueva definición de campeonato, esperamos tener un gran fin de semana. Fue un año con parates, por eso que no llegamos más arriba y mis rivales directos fueron más regulares, pero con el equipo se trabajó mucho y el karting lo tenemos. No está fácil definir con Bose y mi hermano, aunque estoy confiado de ir por todo” contó el piloto de 34 años del Kran Competición.

Mauricio De Lima, de 21 años es el menor de los hermanos participando que también se metió en la lucha y esto cuenta: “son altas las expectativas en este campeonato tan ajustado, llegamos al final apretados para la definición. Buscaré hacer lo más redondo posible, la idea es hacer de menor a mayor. No será fácil pero vamos a dar todo. Desde ya agradecido al equipo por todo el trabajo” dijo el piloto de Alem también compartiendo la estructura del Kran Competición.

Historial de campeones categoría

4 Tiempos Estándar

Año Campeón Subcampeón Tercero

2019 Ezequiel Mieres Damián De Lima Iván Hartmann

2018 Damián De Lima Francesco Grimaldi Adriano Lukoski

2017 Facundo Bustos Adriano Lukoski Guillermo Ghiberto

2016 Martín Alvez Correa Marcos Lory Jorge Lory

Desde el ACM anticiparon que el costo de la entrada será de $500, no se cobrará estacionamiento y el domingo, a las 17, antes de la premiación de los campeones se tendrá un show musical con el grupo Caramba para animar la ceremonia.

En cuanto al cronograma de actividades todo comenzará el sábado oficialmente a las 11 con los entrenamientos oficiales y a las 15 con las clasificaciones. El domingo las series clasificatorias a las 9,30, las grandes finales a las 12,15.

A las 18, se comenzaría con la ceremonia de campeones para cada categoría del Campeonato Misionero de Karting en el predio del autódromo.

8va fecha 19° Campeonato Misionero de Karting en Pista 2021 FeMAD

27 y 28 de noviembre 2021/Gran Premio Coronación 2021

Premio Lugar: Kartódromo número 1 (Jambrina-Pastori) Autódromo Rosamonte

Cronograma

SÁBADO

8: 00 a 10.30 ADMINISTRATIVA/INSCRIPCIONES DEFINITIVA

8:00 a 10.30 Pre técnica

9:30 SORTEO DE MOTORES CAT. ESCUELA

10.45 REUNIÓN DE PILOTOS

Primer Entrenamiento 10 minutos

11.00 cat. Copa Damas

11.15 cat 10 hp

11.30 Escuela

11.45 110cc.

12.00 Cajeros Promocional

12.15 4T Senior

12.30 Máster 200cc.

12.45 4T Estándar

Segundo Entrenamientos 10 minutos

13.00 cat. Copa Damas

13.15 cat 10 hp

13.30 Escuela

13.45 110cc.

14.00 Cajeros Promocional

14.15 4T Senior

14.30 Máster 200cc.

14.45 4T Estándar

Tanda Clasificación 5 min

15:00 Clasificación5 min Cat DAMAS

15:10 Clasificación 5 min Categoria 10 HP

15:20 1ra tanda Clasificación 5 min Categoría Escuela

15:30 2da tanda Clasificación 5 min Categoría Escuela

15:40 Clasificación 5 minutos 110cc.

15:50 Clasificación 5 minutos 1ra tanda Cajeros Promocional

16:00 Clasificación 5 min 2da tanda Categoría Cajeros Promocional

16:10 Clasificación 5 min Categoría 4T Senior

16:20 Clasificación 5 min Categoría 4T Máster

16:30 Clasificación 5min 1ra tanda Categoría 4T Estándar

16:40 : Clasificación 5min 2da Categoría 4T Estándar

Domingo

HORARIO ACTIVIDAD

SERIES CLASIFICATORIAS

9:30 Categoría Copa Damas 6 vueltas

9:45 Categoría 10 HP 6 vueltas

10:00 1ra Serie Categoría Escuela a 6 vueltas

10:15 2da serie Categoría Escuela 6 vueltas

10:30 Categoría 110cc 6 vueltas

10:45 1ra Serie Categoría Cajero Promocional 6 vueltas

11:00 2da Serie Categoría Cajeros Promocional 6 vueltas

11:15 Serie Categoría 4T Senior

11:30 Categoría 4T Máster 6 vueltas

11:45 Categoría 4T Estándar 1° Serie 6 vueltas

12:00 Categoría 4T Estándar 2° Serie 6 vueltas

CARRERAS FINALES

12:15 Categoría Copa Damas 10 vueltas Podio

12:35 Categoría 10 HP 10 vueltas Podio

12:55 Categoría Escuela 10 vueltas Podio

13:15 Categoría 110cc a 10 vueltas Podio

13:35 Categoría Cajero Promocional 14 vueltas Podio

13:55 Categoría 4T Senior 14 vueltas Podio

14:15 Categoría 4T Máster 10 vueltas Podio

14:35 Categoría 4T Estándar 14 vueltas Podio

15:00 Devolución de sensores sujeto a multas

18:00 hs (apróx.) CEREMONIA DE CAMPEONES

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. *Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando

CAMPEONATOS KARTING EN PISTA FEMAD

PREVIA A LA ÚLTIMA FECHA

ESCUELA “HIMPA SRL”

Localidad NUMERO PTS

1° (12) Francisco Morgenestern Posadas 162

2° (8) Lautaro Gritti Posadas 8 140

3° (6) Mateo Panasiuk Oberá 140

4° (5) Juan Silvero Panasiuk Oberá 120

5° (9) Facundo Hettinger Montecarlo 90

6° (93) Felipe González Posadas 88

7° (50) Felipe Morgenstern Posadas 57

8° (10) Mateo Hettinger Eldorado 57

9° (27) Thiago Schlesinger Oberá 35

10° (56) Juan Cruz Fiedler Posadas 34

11° (14) Tadeo Rogaczewski Guarani 33

12° (33) Lautaro Von Steiger Oberá 22

13° (4) Luccio Sartori Campo Grande 20

14° (24) Emiliano Brandt Colonia Wanda 20

15° (7) Luciano Soto Wanda 18

16° (3) Giancarlo Ríos Gottschalk Posadas 13

17° (40) Franchesco Sartori L.N. Alem 10

18° (77) Neymar Cantero Posadas 9

19° (41) Gianluca Sartori L.N. Alem 9

20° (51) Néstor Quirelli Campo Grande 8

21° (29) Luan Panasiuk Oberá INV

4T ESTANDAR

APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD NUMERO Pts

1° (611) Ayrton Böse San Ignacio 171

2° (602) Damián De Lima L.N Alem 157

3° (641) Mauricio De Lima L.N Alem 152

4° (651) Bautista Bustos Apóstoles 123

5° (604) Adriano Lukoski Gdor Roca 102

6° (658) Fernando Steffen Pto Rico 96

7° (650) Fernando Ledesma San Carlos 71

8° (687) César Gómez Posadas 51

9° (621) Luis Ramírez Wanda 43

10° (684) Guillermo Ghiberto Posadas 41

11° (656) Cristian Fiedler Posadas 36

12° (637) Alejandro Morales Posadas 33

13° (616) Adrian Urquia Obera 26

14° (663) Héctor Alenka Apóstoles 23

15° (642) Miguel Matkoski L.N. Alem 23

16° (108) Alicia Graef Eldorado 22

17° (609) Ulises Sanchez Jardín América 21

18° (613) Matías Sedoff Oberá 21

19° (689) Elías Benseñor Formosa 21

20° (618) Matías Andino Pto Esperanza 20

21° (632) Gabriel Compes Posadas 18

22° (682) Nicolás Finten Posadas 17

23° (655) José L. Gonzalez Virasoro 17

24° (677) Franco Martinez Eldorado 17

25° (685) Víctor Cantero Posadas 11

26° (626) Nicolás Pérez Pto Esperanza 10

27° (678) Ezequiel Alegre Posadas 9

28° (653) Mariano Ordoñez Posadas 8

29° (635) Alejandro Barrios Posadas 7

30° (601) Ezequiel Torres Pto Piray 3

31° (119) Alejandra Drozynsky L.N Alem 3

32° (645) Alfredo Paniagua Posadas 3

33° (669) Cristian Maurer 3

34° (715) Martín Jaskulski Oberá 2

35° Becker Caballero Alfredo Obera Inv

36° Villar Cesar Posadas 690 Inv

37° Domatto Sebastian Obera 636 Inv

38° Compes Maximiliano Posadas Inv

39° Balmaceda Guillermo Obera 625 Inv

40° Ferrari Richard Obera 639 Inv

41° Kalitko Ivan Obera 610 Inv

42° Knass Adrian Obera 620 Inv

43° Malander Fabio Jardin America 629 Inv

44° Fernandez Rodrigo Campo Grande 640 Inv

45° Benitez Julio Wanda 628 Inv

Cajeros PROMOCIONAL 2T

PILOTO NOMBRE LOCALIDAD Pts

1° (241) Maximiliano Hipolito L.N. Alem 155

2° (273) Fabián Carré L.N. Alem 91

3° (225) Nicolás Hettinger Eldorado 89

4° (222) Diego Barchuk Santa Ana 85

5° (237) Gastón Arriola Oberá 72

6° (208) Walter Nobs Capioví 58

7° (232) Leandro Stupiski Oberá 57

8° (215) Cinthia Iwanczuk Jardín América 44

9° (286) Kevin Rodriguez Ituzaingó 43

10° (204) Matías Witzke Garuhape 42

11° (244) Agustina Tajada Posadas 35

12° (224) Franco Garcia Posadas 25

13° (207) Sergio Pawluk Oberá 23

14° (243) Mariano Tajada Posadas 23

15° (234) Mauricio Hlynianyj L.N. Alem 20

16° (221) Cristian Hettinger Eldorado 18

17° (227) Martín Binder Oberá 12

18° (233) Javier Soczyuk Posadas 11

19° (252) Andrés Kruse Montecarlo 8

20° (238) Nelson Waidelich Montecarlo 4

21° Zuk Guillermo Obera 214 Inv

4T SENIOR

PILOTO Localidad Pts

1° (460) Yonatan Lukoski Gdor Roca 167

2° (441) Damián De Lima L. N. Alem 163

3° (401) Alan Bohn Cerro Azul 148

4° (444) Ricardo Liesenfeld Oberá 142

5° (425) Christian Sartori L. N Alem 80

6° (427) Javier Mucci Eldorado 54

7° (412) Héctor Hartmann Capioví 48

8° (414) Robertino Lukoski Gdor Roca 46

9° (440) Manuel Pascual Posadas 45

10° (404) Matias Witzke Garuhapé 27

11° (450) Agustín Crespo Eldorado 26

12° (422) Fernando Da Rosa Posadas 22

13° (423) Eduardo Gonzales 22

14° (432) Guillermo Bloch Brizuela Eldorado 21

15° (418) Adrian Urquia Oberá 18

16° (492) Leandro Godoy Corrientes 8

17° (402) Nicolás Fehlauer Garuhapé 7

18° (411) José L. Gonzalez Virasoro 2

19° (463) Rodrigo Úbeda Oberá 2

ESCUELA 110

1° (302) Renato Longarzo Skanata Posadas 214

2° (301) Santino Dolce Ituzaingó 208

3° (310) Ian Hummel L. N. Alem 158

4° (318) Valentino Gorostiague Oberá 96

5° (307) Pablo Plocher Montecarlo 89

6° (341) Maitena Bustos Apóstoles 71

7° (306) Tomás Alcaraz Posadas 63

8° (309) Griselda Da silva Posadas 51

9° (322) Bruno Melo San Pedro 39

10° (386) Egon Perez San Pedro 17

11° (337) Julián FA Corrientes 4

10 HP

Nombre Localidad NUMERO PTS

1° (706) Julio Da Silva Posadas 199

2° (705) Martín Jaskulski Oberá 171

3° (708) Manuel Friedrich L. N.Alem 170

4° (701) Alejandro Barrios Posadas 110

5° (786) Tobias Perez San Pedro 76

6° (727) Carlos Luzney Dos de Mayo 48

7° (730) Claudio Chejovick Gdor Roca 44

8° (710) Candela Espindola Posadas 39

9° (726) Gastón Contrera Oberá 20

10° (712) Egon Perez San Pedro 14

11° (719) Agustín Ortega Eldorado 14

12° (721) Máximo Da Cruz Posadas 12

13° (715) Franco Benitez Wanda Inv

14° (716) Fernandez Gustavo Campo Grande Inv

15° (777) Mieres Enrri Campo Viera Inv

DAMAS

Nombre Localidad NUMERO PTS

1° (108) Alicia Graef Eldorado 218

2° (119) Alejandra Drozinsky L. N. Alem 139

3° (106) Loreley Alegre Posadas 135

4° (103) Melisa Barrios Oberá 115

5° (121) Miriam Rojas Gob. Virasoro 103

6° (104) Fiorella Santamaria L. N. Alem 85

7° (118) Martina Mrakava Oberá 70

8° (105) Milagros Finten Posadas 62

9° (111) Zoe Florentin Posadas 17

MASTER 200cc

NUMERO Pts

1° (512) Santiago Prates Posadas 235

2° (555) Cristian Fleck Oberá 146

3° (586) Diego Bogado Eldorado 140

4° (501) Juan Finten Posadas 132

5° (514) Nicolás Bonda Posadas 42

6° (544) Robertino Lukoski Gob Roca 36

7° (538) Orlando Bartel Posadas 35

8° (518) Matías Andino Eldorado 32

9° Barrios Mauricio Posadas Inv

10° Paiva Claudio Oberá Inv

11° Barrios Martin Oberá 550 Inv